XAU Scalper MT4

Version MT5

Un outil analytique pour observer les mouvements de prix à court terme sur les paires d'or.

L'indicateur XAU Scalper fournit des signaux d'achat et de vente basés sur la stabilité des bougies, le RSI et le momentum à court terme. Il est conçu pour aider les traders à identifier les points d'entrée potentiels pendant de brefs mouvements du marché sur les paires XAU.

Fonctionnalités

Indice de Stabilité des Bougies ( Candle Stability Index ): Mesure la proportion entre le corps de la bougie et les mèches pour évaluer la fiabilité de l'action des prix.

Indice RSI ( RSI Index ): Suit la force relative pour indiquer des conditions potentielles de surachat ou de survente.

Longueur Delta de la Bougie ( Candle Delta Length ): Définit le nombre de bougies récentes analysées pour détecter les changements directionnels.

Filtrage des Signaux ( Signal Filtering ): Option pour éviter les alertes répétées pour une analyse graphique ciblée.

Alertes (Alerts): Notifications d'achat et de vente via pop-up, son, e-mail et alertes mobiles.

Directives d'utilisation

Attachez l'indicateur à une paire XAU et sélectionnez la période de temps souhaitée (recommandé m1–m15). Ajustez les paramètres de Stabilité des Bougies et de RSI en fonction de la volatilité du marché. Observez les signaux de l'indicateur et combinez-les avec une analyse de tendance générale ou des niveaux de support/résistance. Utilisez des objectifs à court terme et des stops serrés appropriés pour le trading rapide (fast-paced trading). Activez les alertes pour recevoir des notifications sans surveiller continuellement les graphiques.

Remarques