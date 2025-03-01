XAU Scalper MT4
- Indicateurs
- Tinashe Ndarimani
- Version: 1.0
- Activations: 12
Un outil analytique pour observer les mouvements de prix à court terme sur les paires d'or.
L'indicateur XAU Scalper fournit des signaux d'achat et de vente basés sur la stabilité des bougies, le RSI et le momentum à court terme. Il est conçu pour aider les traders à identifier les points d'entrée potentiels pendant de brefs mouvements du marché sur les paires XAU.
Fonctionnalités
-
Indice de Stabilité des Bougies (Candle Stability Index): Mesure la proportion entre le corps de la bougie et les mèches pour évaluer la fiabilité de l'action des prix.
-
Indice RSI (RSI Index): Suit la force relative pour indiquer des conditions potentielles de surachat ou de survente.
-
Longueur Delta de la Bougie (Candle Delta Length): Définit le nombre de bougies récentes analysées pour détecter les changements directionnels.
-
Filtrage des Signaux (Signal Filtering): Option pour éviter les alertes répétées pour une analyse graphique ciblée.
-
Alertes (Alerts): Notifications d'achat et de vente via pop-up, son, e-mail et alertes mobiles.
Directives d'utilisation
-
Attachez l'indicateur à une paire XAU et sélectionnez la période de temps souhaitée (recommandé m1–m15).
-
Ajustez les paramètres de Stabilité des Bougies et de RSI en fonction de la volatilité du marché.
-
Observez les signaux de l'indicateur et combinez-les avec une analyse de tendance générale ou des niveaux de support/résistance.
-
Utilisez des objectifs à court terme et des stops serrés appropriés pour le trading rapide (fast-paced trading).
-
Activez les alertes pour recevoir des notifications sans surveiller continuellement les graphiques.
Remarques
-
Il ne nécessite pas de DLL externes.
-
Toutes les fonctionnalités sont incluses dans ce produit unique.