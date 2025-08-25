Trendlines Oscillator MT5 Scanner

Trendlines Oscillator identifica trend e momentum utilizzando distanze normalizzate tra il prezzo attuale e le più recenti linee di tendenza rialziste (supporto) e ribassiste (resistenza) rilevate.

Caratteristiche principali

  • Linee di momentum rialzista e ribassista separate

  • Un’unica linea di segnale con marcatori di incrocio

  • Smussamento opzionale dei dati e della linea di segnale

Utilizzo

L’indicatore traccia tre linee: due linee di momentum (rialzista e ribassista) e una linea di segnale. Quando una delle linee di momentum incrocia la linea di segnale, un punto segna l’incrocio per indicare quale lato sta guadagnando forza.
In generale, quando la linea di momentum rialzista (verde) è sopra la linea di momentum ribassista (rossa), è indicata pressione d’acquisto; in tal caso, il prezzo è più distante dalle linee di tendenza di supporto che da quelle di resistenza. Il contrario suggerisce pressione di vendita.

Il momentum rialzista è derivato individuando le linee di tendenza di supporto sotto il prezzo, misurando la distanza (delta) dal prezzo a tali linee e normalizzando il risultato nei valori di momentum visualizzati.
Il momentum ribassista è calcolato allo stesso modo utilizzando le linee di tendenza di resistenza sopra il prezzo.

Lunghezza e Memoria

La modifica di Length e Memory cambia le letture del momentum:

  • Length imposta la scala della struttura di mercato utilizzata per rilevare linee di tendenza più grandi o più piccole.

  • Memory imposta quante linee di tendenza rilevate sono incluse nei calcoli.
    Valori più piccoli aumentano la reattività; valori più grandi aiutano a enfatizzare trend più ampi.

Smussamento

Per impostazione predefinita, i dati grezzi non sono smussati. La linea di segnale usa una Media Mobile Triangolare (Triangular Moving Average, TMA) di lunghezza 10. Sia i dati di momentum sia la linea di segnale possono essere smussati.
L’indicatore supporta fino a 10 metodi di smussamento: RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA (oppure nessuno).

Schema di calcolo

  1. Raccogliere massimi e minimi (pivot).

  2. Formare linee di tendenza calcolando pendenza e intercetta tra massimi decrescenti contigui (resistenza) e minimi crescenti (supporto).

  3. Per la barra corrente, valutare il valore di ciascuna linea di tendenza e calcolare il delta rispetto al prezzo. Per le somme relative, utilizzare solo linee di supporto sotto il prezzo e linee di resistenza sopra il prezzo.

  4. Normalizzare su una scala 0–100 dividendo la somma delle delta relative per la somma delle delta assolute.

  5. Smussare i valori rialzisti e ribassisti come configurato, quindi calcolare la linea di segnale dalla loro differenza (e smussarla se selezionato).

  6. Generare segnali di incrocio confrontando il momentum con la linea di segnale, utilizzando solo il primo segnale in ogni serie di incroci rialzisti o ribassisti.

Impostazioni

  • Length: dimensione della struttura di mercato per il rilevamento delle linee di tendenza.

  • Memory: numero di linee di tendenza incluse nei calcoli.

  • Source: prezzo di input (predefinito: close).

Impostazioni di smussamento

  • Smussamento dei dati: metodo e lunghezza (RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA o None).

  • Smussamento del segnale: metodo e lunghezza (stesse opzioni sopra).

Scanner e avvisi

  • Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
  • L’indicatore dispone di avvisi di segnale quando compaiono Buy/Sell; con tali avvisi (specialmente usando lo scanner) è facile cogliere le informazioni di mercato.



