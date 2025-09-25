Buyside and Sellside Liquidity MT5 Multi Timeframe

Questo indicatore visualizza livelli di liquidità e zone di liquidità basati su concetti ICT , oltre a Liquidity Voids per evidenziare gli spostamenti di prezzo monodirezionali. Si concentra su dove tendono ad accumularsi ordini stop o pendenti e su come tali aree evolvono dopo che il prezzo vi transita.

Punti salienti

• Chiarisce la struttura di liquidità a due lati (buyside/sellside) con livelli e zone a colori

• Forma una zona subito dopo che un livello è stato trattato e la estende finché il prezzo rimane entro una banda controllata

• Visualizza i Liquidity Voids come sottili strati per monitorare il possibile riempimento nel tempo

• Offre modalità di visualizzazione finestra recente o intera storia e un limite agli oggetti visibili per mantenere i grafici ordinati

• Avvisi basati su eventi per nuovi/livelli aggiornati e per violazioni di livello (separati per buyside/sellside)

Cosa mostra

• Livelli di liquidità: derivati da cluster di massimi/minimi ripetuti situati entro uno stretto intervallo basato sulla volatilità

• Zone di liquidità: tracciate subito dopo la rottura di un livello per osservare il comportamento successivo nell’area

• Liquidity voids: sequenze di candele per lo più monodirezionali con corpi ampi e ombre corte, presentate come più riquadri sottili per il tracciamento visivo

Impostazioni principali

Livelli di liquidità

• Ampiezza di lookback per identificare i livelli candidati

• Banda di sensibilità (consapevole della volatilità) per raggruppare massimi/minimi vicini

Zone di liquidità

• Abilita/disabilita zone lato acquisti e lato vendite

• Larghezza della zona definita dalla volatilità di mercato (basata su ATR)

• Opzioni colore indipendenti per ciascun lato

Liquidity Voids

• Abilita/disabilita in entrambe le direzioni

• Etichetta opzionale “Liquidity Void”

Opzioni di visualizzazione

• Modalità: solo barre recenti o tutta la cronologia disponibile

• Numero massimo di livelli/zone mantenuti sullo schermo

Come funziona (breve)

  1. Rilevamento livelli: trova cluster di punti swing ripetuti entro una tolleranza scalata alla volatilità; traccia un livello orizzontale con etichetta lato-specifica

  2. Dopo la rottura: quando il prezzo attraversa un livello, viene creata una zona di liquidità intorno ad esso con una banda basata su ATR e si estende finché le barre successive rimangono all’interno della banda

  3. Controllo visualizzazione: quando il numero di oggetti supera il limite dell’utente, livelli/zone più vecchi vengono rimossi per preservare la chiarezza

Avvisi

• Notifica quando viene rilevato un livello di liquidità (buyside/sellside)

• Notifica quando un livello di liquidità viene violato (buyside/sellside)

Lettura del grafico

• I livelli lato acquisti spesso si allineano con cluster di massimi vicini; quelli lato vendite con cluster di minimi vicini

• Le zone post-rottura delineano l’area appena attraversata dal prezzo, utile per monitorare le reazioni nei dintorni

• I Liquidity Voids sono sezionati per valutare visivamente quanto dello spostamento venga colmato nel tempo

Note

• Qui “liquidità” si riferisce alla disponibilità di ordini a prezzi specifici; gli oggetti tracciati forniscono contesto visivo delle aree in cui storicamente si sono raggruppati gli ordini

• I concetti seguono la metodologia ICT e possono differire da altri approcci

• Il rendering dipende dai dati di input e dai limiti grafici della piattaforma

Funzione multi-timeframe (selettore timeframe)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare a piacere il timeframe da visualizzare, in base alle esigenze.
Ad esempio, è possibile seguire l’indicatore H1 su un grafico M5 o M15 su M5, invece di limitarsi a M5 su M5.

Funzione tasto rapido

Usata per nascondere/mostrare l’indicatore sul grafico. Funziona solo quando il selettore timeframe è disabilitato (poiché il selettore stesso può nascondere/mostrare il timeframe corrispondente).

Funzione “Separate Parameters”

Per applicare parametri separati a ciascun timeframe, abilita questa funzione nella scheda di input.

Nota: l’elenco dei parametri è separato da punto e virgola “;”.

Ad esempio, elenco timeframe: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1"
Elenco Detection Length: "7;8;9;10;11;12;13;14"
quindi l’indicatore acquisirà Detection Length come segue:
M1: 7
M5: 8
M15: 9
M30: 10
H1: 11
H4: 12
D1: 13
W1: 14

Conclusione

Buyside & Sellside Liquidity si concentra su livelli, zone post-rottura e Liquidity Voids, con visibilità, ambito dati, colori e avvisi configurabili. Fornisce una vista ordinata e basata su eventi della struttura di liquidità, permettendo agli utenti di personalizzare il monitoraggio sui grafici.



