IBOV Dip Buyer EA

📄 Descrizione di IBOV Dip Buyer EA

IBOV Dip Buyer EA – Robot di trading intelligente per le azioni B3 (Brasile)

Panoramica
IBOV Dip Buyer EA è un robot di trading professionale progettato specificamente per il mercato azionario brasiliano (B3 – IBOVESPA).
L’EA identifica i ribassi giornalieri dei prezzi delle azioni ed esegue operazioni basate su due setup collaudati, con gestione completa del capitale e del rischio.
Tutte le impostazioni vengono definite tramite un semplice file CSV, che consente di gestire facilmente un elenco di titoli con parametri personalizzati.

Caratteristiche principali

  • Multi-asset: gestisci tutti i ticker IBOV da un unico grafico

  • Due setup di ingresso:

    • Setup 1: la chiusura del giorno precedente è superiore alla EMA(N)

    • Setup 2: EMA5 > EMA10 e EMA5 > EMA50 (sulla chiusura del giorno precedente)

  • Trigger di ribasso: ingresso solo quando il prezzo scende di una % configurabile rispetto alla chiusura precedente

  • Filtro gap: blocca il trading se l’apertura scende già più del trigger definito

  • Gestione del rischio giornaliero:

    • Numero massimo di operazioni al giorno (somma dei due setup)

    • Budget giornaliero in BRL con entrate parziali automatiche

  • Configurazione per simbolo: quantità e parametri regolabili per ogni ticker

  • Filtri temporali:

    • Ignora l’asta di apertura (minuti configurabili)

    • Ora limite per nuovi ingressi (predefinita 16:00 BRT)

  • Strategia di uscita: chiusura a fine sessione (asta o sessione continua come fallback)

  • Filtri di sicurezza: controllo dello spread, rispetto dei volumi minimi/massimi, prevenzione di ingressi multipli sullo stesso titolo nello stesso giorno

  • Log dettagliati: mostra chiaramente i motivi per cui le operazioni sono state eseguite o saltate

Come usare

  1. Collega l’EA a qualsiasi grafico (basta una sola istanza).

  2. Inserisci il tuo file CSV ( ibov_config.csv ) nella cartella MQL5/Files/ con l’elenco dei titoli e i parametri.

  3. Imposta i parametri globali: numero massimo di operazioni giornaliere, budget giornaliero, orari di ingresso/uscita.

  4. Avvialo nel Tester Strategico o su un conto reale con accesso a B3 (tramite il tuo broker).

File inclusi

  • EA IBOV_Dip_Buyer.mq5

  • File CSV di esempio con 15 titoli IBOV

  • File .set predefinito per un avvio rapido

⚠️ Note

  • Questo EA apre solo posizioni long (acquisti su ribassi).

  • Funziona sul timeframe D1 (giornaliero).

  • È richiesto l’accesso al mercato B3 tramite broker.

  • L’esecuzione nell’asta di chiusura (MOC) dipende dal broker; se non disponibile, l’EA chiude automaticamente nella sessione continua.

✨ Automatizza la tua strategia di acquisto su ribassi nell’IBOVESPA con IBOV Dip Buyer EA!


