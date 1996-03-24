IBOV Dip Buyer EA
- Experts
- Willian Roberto Silva Klafke
- Versione: 1.4
- Attivazioni: 10
📄 Descrizione di IBOV Dip Buyer EA
IBOV Dip Buyer EA – Robot di trading intelligente per le azioni B3 (Brasile)
Panoramica
IBOV Dip Buyer EA è un robot di trading professionale progettato specificamente per il mercato azionario brasiliano (B3 – IBOVESPA).
L’EA identifica i ribassi giornalieri dei prezzi delle azioni ed esegue operazioni basate su due setup collaudati, con gestione completa del capitale e del rischio.
Tutte le impostazioni vengono definite tramite un semplice file CSV, che consente di gestire facilmente un elenco di titoli con parametri personalizzati.
Caratteristiche principali
-
✅ Multi-asset: gestisci tutti i ticker IBOV da un unico grafico
-
✅ Due setup di ingresso:
-
Setup 1: la chiusura del giorno precedente è superiore alla EMA(N)
-
Setup 2: EMA5 > EMA10 e EMA5 > EMA50 (sulla chiusura del giorno precedente)
-
-
✅ Trigger di ribasso: ingresso solo quando il prezzo scende di una % configurabile rispetto alla chiusura precedente
-
✅ Filtro gap: blocca il trading se l’apertura scende già più del trigger definito
-
✅ Gestione del rischio giornaliero:
-
Numero massimo di operazioni al giorno (somma dei due setup)
-
Budget giornaliero in BRL con entrate parziali automatiche
-
-
✅ Configurazione per simbolo: quantità e parametri regolabili per ogni ticker
-
✅ Filtri temporali:
-
Ignora l’asta di apertura (minuti configurabili)
-
Ora limite per nuovi ingressi (predefinita 16:00 BRT)
-
-
✅ Strategia di uscita: chiusura a fine sessione (asta o sessione continua come fallback)
-
✅ Filtri di sicurezza: controllo dello spread, rispetto dei volumi minimi/massimi, prevenzione di ingressi multipli sullo stesso titolo nello stesso giorno
-
✅ Log dettagliati: mostra chiaramente i motivi per cui le operazioni sono state eseguite o saltate
Come usare
-
Collega l’EA a qualsiasi grafico (basta una sola istanza).
-
Inserisci il tuo file CSV ( ibov_config.csv ) nella cartella MQL5/Files/ con l’elenco dei titoli e i parametri.
-
Imposta i parametri globali: numero massimo di operazioni giornaliere, budget giornaliero, orari di ingresso/uscita.
-
Avvialo nel Tester Strategico o su un conto reale con accesso a B3 (tramite il tuo broker).
File inclusi
-
EA IBOV_Dip_Buyer.mq5
-
File CSV di esempio con 15 titoli IBOV
-
File .set predefinito per un avvio rapido
⚠️ Note
-
Questo EA apre solo posizioni long (acquisti su ribassi).
-
Funziona sul timeframe D1 (giornaliero).
-
È richiesto l’accesso al mercato B3 tramite broker.
-
L’esecuzione nell’asta di chiusura (MOC) dipende dal broker; se non disponibile, l’EA chiude automaticamente nella sessione continua.
✨ Automatizza la tua strategia di acquisto su ribassi nell’IBOVESPA con IBOV Dip Buyer EA!