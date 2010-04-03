Breakout Panel EA
- Indicatori
- Willian Roberto Silva Klafke
- Versione: 1.100
- Attivazioni: 5
📊 Consolidation Breakout Panel EA è un pannello intelligente in tempo reale che monitora più simboli e timeframe (M2, M5, M15, M30, H1, D1), rilevando automaticamente le zone di consolidamento dei prezzi e identificando le rotture, con una classificazione della forza basata sul volume.
È lo strumento ideale per i trader che utilizzano strategie di breakout sui livelli, che desiderano seguire più mercati contemporaneamente e avere una visione chiara della tendenza in ogni timeframe.
🔎 Funzionalità principali
-
Rilevamento delle consolidazioni:
Identifica automaticamente le zone formate da almeno 5 barre consecutive con un unico massimo e un unico minimo.
-
Segnali di breakout:
-
▲ / ▼ → breakout confermato dalla chiusura della barra.
-
Freccia gialla grande = breakout forte (volume sopra la media).
-
Freccia grigia piccola = breakout debole (volume sotto la media).
-
-
Classificazione della tendenza tramite EMA55:
-
↑ Verde = trend rialzista (prezzo sopra + EMA55 in salita).
-
↓ Rosso = trend ribassista (prezzo sotto + EMA55 in discesa).
-
· Arancione = trend neutrale.
-
-
Pannello multi-simbolo:
Monitora tutti gli strumenti configurati in tempo reale, mostrando in un’unica tabella dove avvengono i breakout.
-
Apertura grafico con un clic e linee automatiche:
Clicca sul pulsante del simbolo per aprire il relativo grafico con linee orizzontali tracciate sul massimo e minimo della consolidazione rotta.
⚙️ Parametri principali
-
InpSymbolsCSV – lista dei simboli da monitorare (il tuo broker potrebbe usare suffissi, es.: EURUSD#).
-
MinBarsWindow / MaxBarsWindow – dimensione minima/massima della finestra per rilevare consolidazioni.
-
ScanIntervalSec – intervallo di aggiornamento in secondi.
-
Opzioni visive – colori, dimensioni dei font, spaziatura del pannello.
-
DrawLinesOnOpen – abilita/disabilita il tracciamento delle linee di breakout all’apertura del grafico.
✅ Vantaggi
-
Interfaccia chiara e pulita: sfondo bianco con bordo, senza elementi superflui.
-
Multi-timeframe e multi-simbolo in tempo reale.
-
Utile sia per i trader di trend che per quelli di breakout sui livelli.
-
Compatibile con qualsiasi broker MT5.
-
Non apre posizioni automaticamente – strumento puramente analitico e di supporto.
📌 Tag Market
✔ Trend
✔ Trading sui livelli
✔ Multi-simbolo
👉 Questo EA è stato progettato per i trader che vogliono individuare rapidamente e chiaramente le rotture delle consolidazioni, con tutte le informazioni essenziali raccolte in un unico pannello leggibile.