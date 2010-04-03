Breakout Panel EA

📊 Consolidation Breakout Panel EA è un pannello intelligente in tempo reale che monitora più simboli e timeframe (M2, M5, M15, M30, H1, D1), rilevando automaticamente le zone di consolidamento dei prezzi e identificando le rotture, con una classificazione della forza basata sul volume.

È lo strumento ideale per i trader che utilizzano strategie di breakout sui livelli, che desiderano seguire più mercati contemporaneamente e avere una visione chiara della tendenza in ogni timeframe.

🔎 Funzionalità principali

  • Rilevamento delle consolidazioni:
    Identifica automaticamente le zone formate da almeno 5 barre consecutive con un unico massimo e un unico minimo.

  • Segnali di breakout:

    • ▲ / ▼ → breakout confermato dalla chiusura della barra.

    • Freccia gialla grande = breakout forte (volume sopra la media).

    • Freccia grigia piccola = breakout debole (volume sotto la media).

  • Classificazione della tendenza tramite EMA55:

    • ↑ Verde = trend rialzista (prezzo sopra + EMA55 in salita).

    • ↓ Rosso = trend ribassista (prezzo sotto + EMA55 in discesa).

    • · Arancione = trend neutrale.

  • Pannello multi-simbolo:
    Monitora tutti gli strumenti configurati in tempo reale, mostrando in un’unica tabella dove avvengono i breakout.

  • Apertura grafico con un clic e linee automatiche:
    Clicca sul pulsante del simbolo per aprire il relativo grafico con linee orizzontali tracciate sul massimo e minimo della consolidazione rotta.

⚙️ Parametri principali

  • InpSymbolsCSV – lista dei simboli da monitorare (il tuo broker potrebbe usare suffissi, es.: EURUSD#).

  • MinBarsWindow / MaxBarsWindow – dimensione minima/massima della finestra per rilevare consolidazioni.

  • ScanIntervalSec – intervallo di aggiornamento in secondi.

  • Opzioni visive – colori, dimensioni dei font, spaziatura del pannello.

  • DrawLinesOnOpen – abilita/disabilita il tracciamento delle linee di breakout all’apertura del grafico.

✅ Vantaggi

  • Interfaccia chiara e pulita: sfondo bianco con bordo, senza elementi superflui.

  • Multi-timeframe e multi-simbolo in tempo reale.

  • Utile sia per i trader di trend che per quelli di breakout sui livelli.

  • Compatibile con qualsiasi broker MT5.

  • Non apre posizioni automaticamente – strumento puramente analitico e di supporto.

📌 Tag Market

✔ Trend
✔ Trading sui livelli
✔ Multi-simbolo

👉 Questo EA è stato progettato per i trader che vogliono individuare rapidamente e chiaramente le rotture delle consolidazioni, con tutte le informazioni essenziali raccolte in un unico pannello leggibile.


Altri dall’autore
IBOV Dip Buyer EA
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Descrizione di IBOV Dip Buyer EA IBOV Dip Buyer EA – Robot di trading intelligente per le azioni B3 (Brasile) Panoramica IBOV Dip Buyer EA è un robot di trading professionale progettato specificamente per il mercato azionario brasiliano (B3 – IBOVESPA). L’EA identifica i ribassi giornalieri dei prezzi delle azioni ed esegue operazioni basate su due setup collaudati, con gestione completa del capitale e del rischio. Tutte le impostazioni vengono definite tramite un semplice file CSV, che cons
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Descrizione di EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarian M30 con confluences e gestione del rischio in % Panoramica EURUSD_Gangorra_Risk è un Expert Advisor professionale di mean-reversion (contro-tendenza) progettato per EURUSD su M30 (può essere utilizzato anche su altre coppie/TF con adeguamento dei parametri). Identifica i tocchi/avvicinamenti del prezzo a zone di supporto/resistenza (Donchian/Bollinger) e conferma l’ingresso tramite confluenze configurabili (RSI, devia
