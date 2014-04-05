Multi Timeframe Confluence Dashboard V1

Panoramica
Questo indicatore MT5 crea una dashboard di trading professionale che analizza simultaneamente 4 indicatori tecnici chiave su 3 timeframe (M15, H1, H4) per identificare opportunità di trading ad alta probabilità attraverso l'analisi di confluenza.

1. Analisi del trend EMA (Media Mobile Esponenziale)
2. Analisi del momentum RSI (Indice di Forza Relativa)
3. Analisi della volatilità ATR (Average True Range)
4. Analisi del pattern a candela (CDL)
Design ottimizzato per dispositivi mobili
Concetto fondamentale:
Trading di Confluenza
La confluenza si verifica quando più indicatori tecnici su timeframe diversi si allineano per suggerire la stessa tendenza direzionale. Questo aumenta significativamente la probabilità di trading rispetto all'analisi a singolo indicatore o a singolo timeframe.

Esempio di forte confluenza rialzista:

M15: EMA↑, RSI↑, Vol. Alto, Candela Rialzista = BULL BIAS
H1: EMA↑, RSI↑, Vol. Normale, Candela Neutrale = BULL BIAS
H4: EMA↑, RSI↑, Vol. Basso, Candela Ribassista = NEUTRO BIAS
Risultato: 2/3 timeframe rialzisti = Setup long ad alta probabilità
Indicatori tecnici analizzati
1. Analisi del trend EMA (Media Mobile Esponenziale)
Scopo: Determina la direzione primaria del trend Metodo: Sistema a doppia EMA con conferma della posizione di prezzo

Generazione del segnale:

RIALZISTA (↑): Prezzo > EMA veloce E EMA veloce > EMA lenta
RIBASSISTA (↓): Prezzo < EMA veloce E EMA veloce < EMA lenta
NEUTRO (•): Condizioni miste (mercato instabile/laterale)
EMA rialzista = Ricerca di ingressi long
EMA ribassista = Cercare ingressi short
EMA Neutrale = Evitare di fare trading, attendere un trend chiaro

2. Analisi del momentum dell'RSI (Relative Strength Index)
Scopo: Identificare le variazioni di momentum e le condizioni di ipercomprato/ipervenduto Metodo: RSI tradizionale con analisi dinamica a 50 linee.

RIALZISTA (↑):
RSI < 30 (Ipervenduto = Opportunità di inversione rialzista)
RSI incrocia sopra 50 (Spostamento del momentum verso i tori)
RIBASSISTA (↓):
RSI > 70 (Ipercomprato = Opportunità di inversione ribassista)
RSI incrocia sotto 50 (Spostamento del momentum verso gli orso)
NEUTRALE (•): RSI tra 30 e 70 senza incroci significativi
L'indicatore non si limita a considerare i livelli statici, ma analizza anche le variazioni di momentum:

RSI che si muove da sotto 50 a sopra 50 = I tori prendono il controllo
RSI che si muove da sopra 50 a sotto 50 = Gli orsi prendono il controllo
Applicazione di trading:

Utilizzare l'RSI per il timing di ingresso all'interno della direzione del trend EMA
Le divergenze dell'RSI (non codificate ma osservabili) possono segnalare debolezza del trend
I livelli estremi dell'RSI suggeriscono potenziali zone di inversione
3. Analisi della volatilità ATR (Average True Range)
Scopo: Misura la volatilità del mercato per ottimizzare il dimensionamento delle posizioni e il posizionamento degli stop-loss. Metodo: ATR attuale vs. media a 20 periodi con soglia moltiplicatrice.

Generazione del segnale:

ALTO (H) - Arancione: Mercato in fase di elevata volatilità.
BASSO (L) - Grigio: Mercato in fase di bassa volatilità.
NORMALE (N) - Neutro: Condizioni di volatilità media.
Applicazioni di trading:

Alta volatilità (H):

Pro: Maggiore potenziale di profitto, maggiori probabilità di sostenimento dei breakout.
Contro: Necessari stop più ampi, rischio maggiore.
Strategia: Ridurre le dimensioni delle posizioni, utilizzare stop più ampi, aspettarsi movimenti più ampi.
Bassa volatilità (L):

Pro: Possibili stop più stretti, meno rumore.
Contro: Obiettivi di profitto più bassi, possibilità di falsi breakout.
Strategia: Aumentare le dimensioni delle posizioni, utilizzare stop più stretti, aspettarsi movimenti più ampi.
Volatilità normale (N):

Condizioni di trading standard.
Utilizzare le normali regole di dimensionamento delle posizioni e di stop-loss.
4. CDL (Analisi dei pattern a candela).
Scopo: Analizzare i pattern di price action per Segnali di inversione e continuazione Metodo: Riconoscimento matematico di pattern di formazioni chiave delle candele

A. Pattern a martello (rialzista ↑)
B. Pattern a stella cadente (ribassista ↓)
C. Candela fortemente rialzista (rialzista ↑)
D. Candela fortemente ribassista (ribassista ↓)
E. Neutrale/Indecisa (neutrale •)

