Dynamic Swing VWAP
- Guillermo Pineda
- Aggiornato: 3 novembre 2025
Dynamic Swing Anchored VWAP è uno strumento prezzo–volume di precisione, progettato per restare rilevante alle condizioni di mercato in tempo reale. A differenza di un VWAP statico che si allontana col passare della sessione, questo indicatore si ancora ai nuovi massimi/minimi swing e si adatta automaticamente alla volatilità.
Risultato → Una traiettoria di valore equo che segue meglio il prezzo, rendendo più facili pullback, retest e opportunità di ritorno alla media.
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
🔹 Ancoraggio agli swing: ogni nuovo pivot reinizia VWAP.
🔹 Motore adattivo: modello di decadimento, i dati recenti pesano di più. APT regola sensibilità.
🔹 Tracking basato su volatilità: stretto in alta volatilità, morbido in bassa.
PERCHÉ È MEGLIO DEL VWAP CLASSICO
Il VWAP tradizionale si discosta dal prezzo.
Dynamic Swing Anchored VWAP: ancoraggio ad eventi + adattività alla volatilità.
COME TRADARLO
📌 Trattarlo come guida dinamica al fair value.
📌 In trend segue meglio il prezzo, offrendo pullback fluidi.
INPUT
Swing Period
APT
Adattamento ATR
Volatility Bias
✅ Funziona su tutti i simboli e timeframe.
✅ Perfetto per scalper, swing e intraday.