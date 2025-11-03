Dynamic Swing VWAP

Dynamic Swing Anchored VWAP è uno strumento prezzo–volume di precisione, progettato per restare rilevante alle condizioni di mercato in tempo reale. A differenza di un VWAP statico che si allontana col passare della sessione, questo indicatore si ancora ai nuovi massimi/minimi swing e si adatta automaticamente alla volatilità.

Risultato → Una traiettoria di valore equo che segue meglio il prezzo, rendendo più facili pullback, retest e opportunità di ritorno alla media.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
🔹 Ancoraggio agli swing: ogni nuovo pivot reinizia VWAP.
🔹 Motore adattivo: modello di decadimento, i dati recenti pesano di più. APT regola sensibilità.
🔹 Tracking basato su volatilità: stretto in alta volatilità, morbido in bassa.

PERCHÉ È MEGLIO DEL VWAP CLASSICO
Il VWAP tradizionale si discosta dal prezzo.
Dynamic Swing Anchored VWAP: ancoraggio ad eventi + adattività alla volatilità.

COME TRADARLO
📌 Trattarlo come guida dinamica al fair value.
📌 In trend segue meglio il prezzo, offrendo pullback fluidi.

INPUT

  • Swing Period

  • APT

  • Adattamento ATR

  • Volatility Bias

✅ Funziona su tutti i simboli e timeframe.
✅ Perfetto per scalper, swing e intraday.


