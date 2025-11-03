Dynamic Swing VWAP

Dynamic Swing Anchored VWAP est un outil prix–volume de précision, conçu pour rester pertinent face aux conditions de marché en direct. Contrairement à un VWAP statique qui dérive avec le temps, cet indicateur s’ancre aux nouveaux swings hauts et bas et ajuste sa réactivité selon la volatilité.

Résultat → Une trajectoire de valeur juste qui suit le prix de plus près, facilitant l’identification des pullbacks, retests et opportunités de retour à la moyenne.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

🔹 Ancrage aux swings: chaque nouveau pivot réinitialise le VWAP.

🔹 Moteur adaptatif: modèle à décroissance, pondère plus les données récentes. Réglage via APT.

🔹 Suivi sensible à la volatilité: serré en haute volatilité, lissé en faible volatilité.

POURQUOI MIEUX QU’UN VWAP SIMPLE

Le VWAP classique dérive avec le volume.

Dynamic Swing Anchored VWAP → Ancrage événementiel + Réactivité adaptative.

UTILISATION TRADING

📌 Comme guide de juste valeur dynamique.

📌 En tendance, fournit des pullbacks plus fluides.

PARAMÈTRES

Swing Period

APT

Ajustement par ATR

Volatility Bias

✅ Fonctionne sur tous actifs et unités de temps.

✅ Idéal pour scalpers, swing traders, intraday.



