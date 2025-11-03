Dynamic Swing VWAP

Dynamic Swing Anchored VWAP est un outil prix–volume de précision, conçu pour rester pertinent face aux conditions de marché en direct. Contrairement à un VWAP statique qui dérive avec le temps, cet indicateur s’ancre aux nouveaux swings hauts et bas et ajuste sa réactivité selon la volatilité.

Résultat → Une trajectoire de valeur juste qui suit le prix de plus près, facilitant l’identification des pullbacks, retests et opportunités de retour à la moyenne.

FONCTIONNALITÉS CLÉS
🔹 Ancrage aux swings: chaque nouveau pivot réinitialise le VWAP.
🔹 Moteur adaptatif: modèle à décroissance, pondère plus les données récentes. Réglage via APT.
🔹 Suivi sensible à la volatilité: serré en haute volatilité, lissé en faible volatilité.

POURQUOI MIEUX QU’UN VWAP SIMPLE
Le VWAP classique dérive avec le volume.
Dynamic Swing Anchored VWAP → Ancrage événementiel + Réactivité adaptative.

UTILISATION TRADING
📌 Comme guide de juste valeur dynamique.
📌 En tendance, fournit des pullbacks plus fluides.

PARAMÈTRES

  • Swing Period

  • APT

  • Ajustement par ATR

  • Volatility Bias

✅ Fonctionne sur tous actifs et unités de temps.
✅ Idéal pour scalpers, swing traders, intraday.


