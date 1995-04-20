Trade Chaos system BDB

Этот индикатор основан на концепции "Дивергентных баров" из торговой системы "Торговый Хаос" Билла Вильямса. Он предназначен для автоматического выявления на графике специфических ценовых паттернов, которые могут указывать на потенциальные точки входа или смены тренда.

Что такое Дивергентный бар (BDB)?

Дивергентный бар - это свеча или бар на графике, который имеет определенные характеристики относительно предыдущего бара и линий индикатора Alligator (Челюсть, Зубы, Губы). В системе Билла Уильямса такие бары считаются важными сигналами.

  • Бычий Дивергентный бар (BDBup): Бар, у которого минимум ниже минимума предыдущего бара, цена закрытия выше медианной цены (High+Low)/2 этого бара, а максимум бара находится ниже всех трех линий Alligator.
  • Медвежий Дивергентный бар (BDBdown): Бар, у которого максимум выше максимума предыдущего бара, цена закрытия ниже медианной цены (High+Low)/2 этого бара, а минимум бара находится выше всех трех линий Alligator.

Как работает индикатор?

Индикатор "BDB Indicator" выполняет следующие действия:

  1. Рассчитывает медианную цену (High + Low) / 2 для каждого бара.
  2. Рассчитывает линии индикатора Alligator (Челюсть, Зубы, Губы) на основе сглаженной скользящей средней (SMMA) от медианной цены с заданными периодами и сдвигами.
  3. Анализирует каждый бар на соответствие условиям Бычьего или Медвежьего Дивергентного бара, сравнивая его с предыдущим баром и линиями Alligator.
  4. При обнаружении Бычьего Дивергентного бара, индикатор рисует зеленый кружок над максимумом этого бара.
  5. При обнаружении Медвежьего Дивергентного бара, индикатор рисует красный кружок под минимумом этого бара.
  6. Предоставляет возможность включения оповещений (звуковых и на мобильный телефон) при появлении нового сигнала на последнем завершенном баре.

Как использовать индикатор?

Индикатор BDB помогает визуально определить потенциальные сигналы Дивергентных баров на графике.

  • Зеленый кружок (Бычий сигнал): Может рассматриваться как потенциальный сигнал на покупку или подтверждение восходящего движения. В системе Билла Вильямса, Бычий Дивергентный бар часто является первым сигналом на вход в сделку на покупку.
  • Красный кружок (Медвежий сигнал): Может рассматриваться как потенциальный сигнал на продажу или подтверждение нисходящего движения. В системе Билла Вильямса, Медвежий Дивергентный бар часто является первым сигналом на вход в сделку на продажу.

Важно: В системе Билла Вильямса Дивергентные бары часто используются в сочетании с другими инструментами, такими как Фракталы и Awesome Oscillator, для подтверждения сигналов и определения точек выхода. Не рекомендуется использовать этот индикатор изолированно без понимания общей концепции торговой системы.

Настройки индикатора:

Вы можете настроить параметры индикатора в соответствии с вашими предпочтениями:

  • JawLength, TeethLength, LipsLength: Периоды для расчета линий Челюсть, Зубы и Губы Alligator.
  • JawOffset, TeethOffset, LipsOffset: Сдвиги для линий Челюсть, Зубы и Губы Alligator.
  • PixelDistance: Расстояние в пикселях (Исправлено с пипсов в пиксели), на котором будет отображаться кружок сигнала от максимума/минимума бара.
  • EnableAlerts: Включить/отключить звуковые оповещения в терминале.
  • EnableMobileAlerts: Включить/отключить оповещения на мобильный телефон (требует настройки уведомлений в MetaTrader 4).

Используйте этот индикатор как инструмент для выявления потенциальных сигналов Дивергентных баров и интегрируйте его в свою торговую стратегию, желательно в сочетании с другими инструментами анализа.


