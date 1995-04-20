Supporti e Resistenze
- Indicatori
- Diego Bonifacio
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 7 marzo 2025
Questo indicatore per MT4 traccia automaticamente livelli di supporto e resistenza basati sui frattali, evidenziando aree chiave del mercato in cui il prezzo potrebbe invertire o rallentare. I frattali sono strutture grafiche che identificano massimi e minimi significativi, formando così un sistema dinamico di livelli di supporto e resistenza. L'indicatore permette di visualizzare questi livelli direttamente sul grafico, agevolando l'analisi tecnica e l'identificazione di potenziali punti di ingresso o uscita dal mercato. È uno strumento ideale per i trader che cercano di sfruttare i movimenti del prezzo in relazione ai pattern frattali e migliorare la precisione delle proprie strategie operative.
I supporti e le resistenze identificate sul grafico vengono calcolate sui timeframe H1, H4, Daily, Weekly, Montly.
Passando il cursore sopra le linee un etichetta identificherà il timeframe di riferimento.Dagli input è possibile modificare colori e stile delle linee.