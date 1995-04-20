Fimate linha do Horizonte

Este indicador irá ajudá-lo a traçar as linhas do horizonte ( Marcelo Ferreira ) do Grafico semanal.

Você poderá mudar trabalhar por exemplo em M5 ou M15. As linhas semanais permanecerão lá.

Analisar as tendências em gráficos semanais antes de fazer uma entrada no mercado Forex é essencial para identificar a direção predominante do mercado a longo prazo. Esse tipo de análise ajuda a evitar decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo e fornece uma visão mais clara sobre o movimento geral dos preços. Os gráficos semanais permitem identificar níveis-chave de suporte e resistência, padrões de preços e tendências de mercado que podem não ser evidentes em períodos de tempo menores.


Além disso, ao entender a tendência principal, o trader pode alinhar suas operações com o fluxo do mercado, aumentando suas chances de sucesso. Isso também reduz o risco de perdas, pois permite que o trader evite operar contra a direção dominante. Em resumo, analisar gráficos semanais é uma prática importante para desenvolver uma estratégia de trading mais consciente e informada, aproveitando as oportunidades oferecidas pela direção geral do mercado.



Prodotti consigliati
Stochastic Arrow
Anton Iudakov
4.5 (4)
Indicatori
The indicator has combined 5 popular strategies. Draws an arrow after confirming a signal for the selected strategy. There are signal alerts. Doesn't redraw its values. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA 5 strategies. The main line crosses the signal line. The main line crosses the signal line in the oversold (for buy) / overbought (for sell) zones. The main line enters the oversold (for sell) / overbought (for buy) zones . The main line comes out of the oversold (for buy ) / over
FREE
FractalEfficiencyIndicator
Todd Terence Bates
Indicatori
A ratio between 0 and 1 with the higher values representing a more efficient or trending market,  It is used in the calculation of Perry J. Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), dividing the price change over a period by the absolute sum of the price movements that occurred to achieve that change. The Fractal Efficiency or also known as Efficiency Ratio was first published by Perry J. Kaufman in his book ‘Smarter Trading‘. This is mostly considered a filter for volatile markets none the less
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Indicatori
iMACD in iMA is indicator to change color in iMA if iMACD is upper of zero (up trend) or lower of zero (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iMACD on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods — Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. MACD_FastEMA — Fast EMA for MACD. MACD_SlowEMA — Slow EMA for MACD. MACD_SignalSMA — SMA signal for MACD. MACD_ApliedPrice — Price used for MACD. BarsCount — How many bars will show the line. Revers
FREE
Dual Onset
Dariel Iserne Carrera
4.5 (2)
Indicatori
It is an algorithm to detect trend changes early. You should try multiple values for the Multiplier parameter (1 <value <10 recommended). At first glance you can see effective entries. This is, in fact, one of the rows that Geleg Faktor initially had. But it was removed because it was no longer needed. The other rows were sufficient for G.Faktor's effectiveness, but I still wanted to share this one. Always test before using it on your live account so that you fully understand how it works and
FREE
Dynamic Double Moving Averages
Aleksandr Kononov
4 (1)
Indicatori
Le medie mobili cambiano in movimento. L'indicatore seleziona automaticamente il periodo per calcolare le medie mobili. Maggiore è il movimento direzionale, maggiore è il periodo di media. Quando la tendenza rallenta, il periodo delle medie mobili diminuisce e diventano più veloci. Ciò consente una risposta più rapida al cambiamento di tendenza.  L'indicatore funziona bene in una tendenza o in un punto di inversione di tendenza. In verde indicatore può essere usato al contrario, ad esempio qua
FREE
Rounding Levels RSI Trade
Dmitriy Epshteyn
4 (1)
Experts
Советник "Rounding Levels RSI Trade" торгует по индикатору RSI, используя фильтр в качестве круглого ценового уровня, который свеча должна пересечь одновременно с уровнем индикатора RSI. Настройки советника: Индикатор RSI: RSI_Period = 14; используемый период индикатора RSI_Shift = 1; номер свечи выбранного графика, с которой советник берет сигнал, 0 -ориентируемся по текущему бару (не рекомендуется) 1 - ориентируется по предыдущему бару и так далее applied_price = 0; испольщуемая цена  PRICE_C
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Dow Histogram v1
Mariusz Piotr Rodacki
Indicatori
You've probably heard about the Dow trend Theory, where higher highs and lows indicate an uptrend, and lower highs and lows indicate a downtrend. This indicator determines this trend based on the Dow Theory. You just need to enter a number representing the number of candles between extremes. The optimal solution is the number 3, unless you want to have the trend from M5 but you're on M1, then you need to multiply this number by 5. Check various combinations to trade with the trend. In the scree
FREE
Smoothed Moving Averages Convergence Divergence
Victor Golovkov
Indicatori
Индикатор сглаженного MACD (xMACD) Входные параметры: Fast EMA Period - период быстрой EMA Slow EMA Period   - период медленной EMA Signal SMA Period   - период сигнальной SMA Applied Price - тип цены (0 - CLOSE | 1 - OPEN | 2 - HIGH | 3 - LOW | 4 - MEDIAN | 5 - TYPICAL | 6 - WEIGHTED) Принцип работы Индикатор перерассчитывает стандартный технический индикатор MACD (дважды усредняет получаемые значения). Индикаторный буфер не перерисовывается.
FREE
TSO Moving Average Slope
Dionisis Nikolopoulos
3.67 (3)
Indicatori
The Moving Average Slope (MAS) subtracts the moving average level n-periods ago from the current moving average level. This way, the trend of the moving average can be drawn on the moving average line. Features Observe uptrends and downtrends at a glance. The indicator is non-repainting. Returns buffer values for the trend of the moving average to be used as part of an EA. (see below) Inputs Moving Average Period : The period of the moving average (MA). Slope Period : Number of periods between
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indicatori
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY WITH THIS INDICATOR. Triple RSI is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is to keep it simple, the simpler the better . The triple RSI strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, is in the marke
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Moving average 2period cross
Meysam Ghasemi
Indicatori
hi dear today i write an indicator of crossing 2 moving averages and show a label for the signals of it . .......................you can select the period of movings and the method of moving............... ......................and also method of apply price and see the movings and signals.................. ................also you can turn off showing movings to see just signal labels.......................... ................................................wish the best for you................
FREE
KeltnerChannelIndicator
Todd Terence Bates
5 (1)
Indicatori
The Keltner Channel is a volatility-based technical indicator composed of three separate lines. The middle line is an exponential moving average (EMA) of the price. Additional lines are placed above and below the EMA. The upper band is typically set two times the Average True Range (ATR) above the EMA, and the lower band is typically set two times the ATR below the EMA. The bands expand and contract as volatility (measured by ATR) expands and contracts. Since most price action will be encompasse
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicatori
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
MalteseCross GBP
Maxim Kuznetsov
Indicatori
Maltese cross GBP   Универсальный инструмент для определения трендов, флетов и торговли по графическим паттернам. Объединяет техники Гана, Эллиота, Мюррея. Просто разместите его на графике и он покажет направление и скорость движения цены, выделит разворотные моменты. Maltese cross поможет точно определять узловые моменты в истории, планировать торговые действия и сопровождать открытые сделки.  Эта бесплатная демонстрационная версия MalteseCross ограничена GBPUSD и кроссами GBP. Никаких прочих о
FREE
TrailingStop MA 4
Andrej Nikitin
4 (1)
Indicatori
The indicator draws two simple moving averages using High and Low prices. The MA_High line is displayed when the moving average is directed downwards. It can be used for setting a stop order for a sell position. The MA_Low line is displayed when the moving average is directed upwards. It can be used for setting a stop order for a buy position. The indicator is used in the TrailingStop Expert Advisor. Parameters Period - period of calculation of the moving average. Deviation - rate of convergence
FREE
Simple Candle Timer MT4
Mohamed Abdelrahem
Indicatori
Candle Timer displays the time remaining until closing the current Bar, and a new bar forms. Feature simple to use . no lag or delay . customize position, color & font Size . server time not local time. Inputs - position * Beside Active Candle ( Default ) * Right Upper * Lift Upper * Right Bottom * Lift Bottom - font size *  14 (Default) - color *  SpringGreen (Default)
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicatori
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Indicatori
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
HZZ
Nikolay Likhovid
3.5 (2)
Indicatori
This is a very fast and not redrawing ZiGZag; it supports switching the segments at breakouts of price levels located at a specified distance (H parameter) from the current extremum. MinBars parameter sets the depth of history for drawing the indicator; 0 means drawing on the entire history. SaveData parameter allows writing the coordinates of extremums to a file (time in the datatime format and price). Some statistics calculated on the basis of the ZigZag is displayed in the form of comments.
FREE
Super Spread Spreed
Mariia Logvinenko
3 (1)
Indicatori
The indicator displays the size of the spread for the current instrument on the chart. Very flexible in settings. It is possible to set the maximum value of the spread, upon exceeding which, the color of the spread label will change, and a signal will sound (if enabled in the settings). The indicator will be very convenient for people who trade on the news. You will never enter a trade with a large spread, as the indicator will notify you of this both visually and soundly. Input parameters: Aler
FREE
Bottom Background 4
Iurii Tokman
Indicatori
Bottom Background 4   The indicator sets the lower background of a certain color to the current price, depending on the settings. Description of indicator settings: MODE - three display options for the indicator: Low - display to the minimum price, Open / Close - display to the open or close price, whichever is lower, MA - display to the moving average. PeriodMA - moving average period.
FREE
Profit Trade
Aleksey Ivanov
Indicatori
The principle of constructing indicator lines .               Profit Trade  indicator is very effective for trading. Profit Trade  is a deep development of the well-known Donchian channel  indicator. The upper (BlueViolet color) Dup and the lower (IndianRed) Ddn lines of the indicator are constructed in the same way as in the Donchian channel , based on the highest (high of High) and lowest (low of Low) prices for the previous n1 = 20 periods. The middle line (Gold) Dm is constructed in the sam
RSI Candle Signal
Jonathan Destailleur
4.5 (2)
Indicatori
RSI Candle Signal Indicator will change bars’ color when set overbought or oversold levels reach. How to Use RSI Candle Signal Uptrend/Downtrends  - RSI may be used to detect trending markets. For example, the RSI may stay above the mid line 50 in an uptrend. Top and Buttoms  - RSI may help in identifying the tops around the overbought readings (usually above 70), and the bottoms around the oversold area (usually below 30). Divergence  - divergence occurs when RSI directional movement is not co
FREE
Two Lines Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Indicatori
Nombre del Indicador: Two Lines Color 1 Telegran:13 Crow Trading Club Descripción: Este indicador personalizado para MetaTrader 4, "Two Lines Color 1", es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudarte a identificar oportunidades de trading en los mercados financieros. Este indicador utiliza dos Medias Móviles Simples (SMA) de diferentes períodos y las representa en el gráfico con dos líneas de colores distintos. Las características clave de este indicador son las siguientes: Rá
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Altri dall’autore
UZ Pro EA
Francisco Correa Junior
Experts
Upa Zvakawanda Pro EA is a state-of-the-art expert advisor that enhances your trading potential while evolving with the market. All decisions are based on higher time frames and executed on lower time frames, enhancing sniper-like precision for entry. Designed with an adaptive framework, this learning EA supports continuous updates and improvements to its algorithms. With Upa Zvakawanda Pro EA , you have a tool that consistently learns and refines itself, staying at the forefront of trading inno
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione