Fimate linha do Horizonte

Este indicador irá ajudá-lo a traçar as linhas do horizonte ( Marcelo Ferreira ) do Grafico semanal.

Você poderá mudar trabalhar por exemplo em M5 ou M15. As linhas semanais permanecerão lá.

Analisar as tendências em gráficos semanais antes de fazer uma entrada no mercado Forex é essencial para identificar a direção predominante do mercado a longo prazo. Esse tipo de análise ajuda a evitar decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo e fornece uma visão mais clara sobre o movimento geral dos preços. Os gráficos semanais permitem identificar níveis-chave de suporte e resistência, padrões de preços e tendências de mercado que podem não ser evidentes em períodos de tempo menores.


Além disso, ao entender a tendência principal, o trader pode alinhar suas operações com o fluxo do mercado, aumentando suas chances de sucesso. Isso também reduz o risco de perdas, pois permite que o trader evite operar contra a direção dominante. Em resumo, analisar gráficos semanais é uma prática importante para desenvolver uma estratégia de trading mais consciente e informada, aproveitando as oportunidades oferecidas pela direção geral do mercado.



UZ Pro EA
Francisco Correa Junior
Uzman Danışmanlar
Upa Zvakawanda Pro EA is a state-of-the-art expert advisor that enhances your trading potential while evolving with the market. All decisions are based on higher time frames and executed on lower time frames, enhancing sniper-like precision for entry. Designed with an adaptive framework, this learning EA supports continuous updates and improvements to its algorithms. With Upa Zvakawanda Pro EA , you have a tool that consistently learns and refines itself, staying at the forefront of trading inno
