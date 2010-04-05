Swing Starter EA

Swing Starter EA

PROMOZIONE LIMITATA:

Vogliamo vendere i nostri prodotti ad un prezzo accessibile, in modo che più persone possano beneficiare del loro potenziale. Nessuna urgenza o fretta! Tuttavia, per celebrare il lancio del nostro primo EA, offriamo a tutti uno SCONTO DEL 75%!

Cogli questa occasione:

- 50$ per le prime 10 COPIE

Poi, il PREZZO FINALE sara' 190$

Sentitevi liberi di contattarmi per qualsiasi dubbio o richiesta di informazione: https://www.mql5.com/en/users/albaneselorenzo/

Inoltre per ricevere un supporto piu' veloce aggiungimi come amico

Qui trovi la versione per MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/117553

Ciao trader e investitori da tutto il mondo,

Ti presentiamo il nostro primo sistema di trading algoritmico completamente automatizzato e altamente accurato per il trading della coppia di valute EURGBP, la versione base del nostro progetto più grande che combina un totale di 10 diverse strategie avanzate non correlate.

Il mercato è pieno di strategie instabili e pericolose, che utilizzano algoritmi per recuperare posizioni non redditizie, che spesso portano al crash del conto. Volevo fare qualcosa di diverso, un portfolio di diverse strategie sicure ed affidabili, ispirandomi ad algoritmi già noti

disponibili online, utilizzando un buon rapporto rischio/rendimento (non piccoli profitti di 5-10 pip) e dando priorità alla stabilità nel medio-lungo termine.

L'ingresso a mercato è stabilito da una combinazione di diversi indicatori non correlati come ATR, Super Trend, MACD, ma questi non sono sufficienti: vengono effettuati calcoli diversi sui pattern di candele attuali e passate,
confermando più volte la direzione del trend (non viene utilizzato alcun tipo di mean-reversion). Questa strategia è abbastanza stabile da sopravvivere ai crolli del mercato e alle condizioni sfavorevoli, purché venga seguito
il trend generale. Per tale motivo, è adatto sia agli Swing trader che agli investitori a lungo termine.

Tutto questo rimanendo sempre= trasparente su come funziona la strategia stessa, utile sia agli algo-trader professionisti che ai principianti: MANUALE DI FUNZIONAMENTO PRESTO DISPONIBILE

L'expert advisor funziona perfettamente su conti con saldo limitato e leva bassa fino a 1:10!! Ciò è possibile grazie allo stretto Stop Loss utilizzato.


PROP FIRM READY: grazie ai bassi requisiti di leva, sentiti libero di usarlo per superare la tua Prop Firm Challenge!


Vantaggi:
  1. L'advisor non utilizza alcuna tecnica pericolosa come Grid, Martingale, Hedging, Averaging.
  2. Tutti gli ordini hanno i propri TP e SL, con un buon fattore rischio/profitto (la perdita media non è superiore a 1,5 volte il profitto medio).
  3. Non è richiesto alcun filtro delle notizie perché si utilizza un'analisi intelligente della struttura del mercato che non è influenzata dai Fondamentali (Notizie).
  4. Parametri completamente personalizzabili per ottimizzazioni future: RENDILO TUO !!
  5. Alta percentuale di successo (+65%)

Backtesting: 

La strategia è stata attentamente ottimizzata con simulazione Monte Carlo a partire dal 01.01.2018, utilizzando ogni tick basato su tick reali (qualità dei tick MT5 Dukascopy Real Ticks al 100%) ed è risultata molto stabile.

Esegui semplicemente su EURGBP H1 utilizzando le impostazioni predefinite, e modifica opzionalmente la dimensione del lotto in base alla tua preferenza di rischio.


Setup:

Esegui sul grafico EURGBP H1 per ottenere i migliori risultati e modifica la dimensione del lotto con il valore preferito.


Requisiti Minimi per leva 1:10 leverage (0.01 lots):

  • Trading pair: EURGBP
  • Working timeframe: 1H (H1)
  • Minimum deposit: $300
  • Trading conditions: All brokers
Those purchasing this EA will receive a significant discount on the PRO version under development


Attenzione:
  • Vendo EA solo tramite MQL5.com. Se qualcuno ti contatta dicendo che sono io che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccali e segnalali come spam.
  • Se acquisti questo EA fuori dal MQL5 si tratta di una versione contraffatta che non funzionerà come la versione reale e non riceverai mai aggiornamenti o supporto.
  • Nessun profitto/perdita è garantito, ti invitiamo a investire solo il denaro che sei disposto a perdere.


