テクニカル指標開発の第一人者であるトム・デマークが考案した TDシーケンシャルは、 トレンドの転換点を判断するのに有用なインディケータです。このインディケータは TDシーケンシャルを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。


強いトレンドが生じている際に多くのだましが生じるのはTDシーケンシャルの弱点と思われますが、これを克服するために強力なフィルターを装備しています。また、最も有効と思われるセットアップ９に絞ってサインを発信します。


全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます。


設定項目は下記のとおりです。

  • Enable Protect Mode...強いトレンドが発生した際の連敗を回避します
  • Box Filter...下で設定する３つのタイムフレームでの移動平均でパーフェクト・オーダーが発生していない状態をボックス相場と判定し、サインを限定します
  • Moving Average Time Frame1
  • Moving Average Time Frame2
  • Moving Average Time Frame3
  • Moving Average Period
  • Moving Average Type...SMA,EMA,SMMA,LWMAより指定できます
  • Bollinger Bands Zone Filter...価格が下で設定したボリンジャーバンドより低い場合に買い、高い場合に売るようにサインを限定します
  • Bollinger Bands Period
  • Bollinger Bands Deviation
  • Bollinger Bands Shift
  • Plus Filter...独自のアルゴリズムによりサインを限定します
  • Enable Win/Loss Judgement...下の設定に従って勝敗を判定します
  • Judgement After n Bars
  • Count Bars...動作を軽くするために計算するバーの数を限定します。長期間のテストで問題が生じる場合は数を増やしてください
  • Display Count 9… TDシーケンシャル のセットアップ９の数字を表示します
  • Display Count 8   セットアップ９の準備のためにTDシーケンシャル のセットアップ８の数字を表示します。
  • Arrow Position...矢印サインの表示位置を調整できます
  • Sound Alert...３つのタイプのアラートを設定できます
  • eMail Alert
  • Push Alert


注：勝敗判定機能は本来バイナリーオプションでの利用に適した機能ですが、FXのインディケータとしても利用価値があると考え装備しました。EAのバックテストと比べるとサンプル数が限られるのと、設定（特に勝敗判定のタイミング）に大きく依存するので参考程度とお考え下さい。


#TD Sequential  #Binary Option

Recensioni 1
Coco77
789
Coco77 2024.05.17 02:17 
 

It's a very good reversal indicator! The last month I did trade with the TDS Plus indicator and it was very nice to analyse my charts with this indicator. It's a big help to know when to put a trade on. It's a steady, non repainted and accurate indicator (with notification)! The author is very open and friendly and is open to suggestion and improvements. She will come back to you in a very timely manner. Thank you Yuri for your help and extra programming. I have appreciate this a lot! You can give this author AND this indicator a fair change to proof to you that they will help you get better in trading!

