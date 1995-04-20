TotalMA
- Indicatori
- SERGEI ABRAMOV
- Versione: 1.0
Индикатор суммируеn две средние скользящие, заданные в настройках и умножает на 2. (A + B)/2;
Сдвиг на графике - смещает линию на графике.(ВАЖНО! учитывайте сдвиг на графике и сдвиг линии они суммируются, Т.Е. если смешение линий задано 50 и смещение на графике
заданно 50 суммарно сдвинется на 100).
Метод усреднения и тип цены классические как в средних скользящих.
Период - колицество свечей для расчета.
По умолчанию индикатор показывает среднею скользящию с периодом 26.