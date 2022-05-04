Errori, bug, domande - pagina 203
Non mi preoccupa molto, ma è comunque un bug del forum:
FF 3.6.12, risoluzione 1024 x 768.
Ho una domanda sulla grafica del tester che appare sullo schermo dopo il test.
C'è un modo per cambiare il colore delle linee o degli oggetti sul grafico?
Posso aggiungere i miei oggetti a questo grafico, almeno usando la funzione deinit() o in fase di test?
In MT4, visualizzavo il profitto e l'utile sul grafico come testo e tutto il resto era diverso.
E qui?
Perché nella lista degli oggetti non ci sono triangoli vicini e trattini di modifica, come c'erano in MT4?
Le frecce di apertura e di chiusura sono esattamente le stesse e confondono la percezione.
Usa un modello chiamato tester.tpl:
Controllato su un'altra macchina - nessun problema. Ora ho controllato su quello di cui ho fatto uno screenshot (il numero di conto non corrisponde nella barra delle applicazioni e nella finestra del terminale). Build 358, stesso effetto. A proposito, i miei problemi con la visualizzazione di MT5 nella barra delle applicazioni (a volte nessuno, anche se funziona) erano anche sulla stessa macchina.
PS. Non appare ogni volta che cambio account - su circa due dozzine, ci sono stati 2 casi di incoerenza...
Ho provato a testare l'Expert Advisor per un lungo periodo di tempo e ho trovato alcune cose strane, ho aperto il grafico su un grafico a minuti all'inizio della storia e non ho capito nulla:
Ho abbassato la risoluzione e ho ottenuto un'immagine dolorosamente familiare, quando cambio i timeframe da M1 a D1 l'immagine non cambia
Grazie, ci sto prendendo gusto, ma queste transizioni inaspettate mi sorprendono, forse ci dovrebbero essere degli avvisi visivi per rendere chiaro quale timeframe è sul grafico, perché mi sono abituato a quello che ho premuto sul pulsante del pannello del periodo del grafico, che è quello che è veramente...
Ho chiesto come disegnare i miei oggetti sul grafico del tester o cambiare le icone o il loro colore. Conosco il tpl da molto tempo, era lo stesso in MT4. Ma almeno ho potuto impostare il colore delle icone e dei triangoli di chiusura in MT4.
Ho provato ad emettere alcuni oggetti di testo e icone a freccia nella funzione deinit(), ma non escono, come se fossero spenti. Ecco perché volevo che gli sviluppatori spiegassero questo problema con l'output di oggetti nel grafico del tester. Ma per il secondo giorno non c'è risposta. Forse sto scrivendo le domande in un posto sbagliato? E non stanno cercando qui? Quando ho iniziato MT4, ho avuto abbastanza tempo per fare una domanda e mi hanno dato una risposta veloce. Ora, o diventano presuntuosi o non hanno tempo e non rispondono. O forse sono nel posto sbagliato o nel thread sbagliato?
E qui ho provato a scrivere oggetti di testo e nessun tipo di freccia nella funzione deinit(), e non appaiono, come se fossero spenti,
Lo è. Gli oggetti non funzionano nel tester. Questo è temporaneo, da qualche parte sul forum credo che la risposta sia stata che sarà fatto.