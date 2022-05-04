Errori, bug, domande - pagina 199
Grazie, è un peccato. È un po' angusto in termini di possibilità. Il menu finale del terminale ha sia "rimuovere la finestra dell'indicatore" che "rimuovere l'indicatore" separatamente. Mi aspettavo di vedere la funzione "rimuovi indicatore" nelle API, supponendo che fosse stata dimenticata per essere riflessa nella documentazione. Possiamo sperare che appaia? Perché la sua implementazione nel terminale esiste già?
P.S. E non si può cancellare anche una sottofinestra di un grafico. sì, infatti, solo l'intero grafico. Le funzioni che permettono di fare "tutto nel grafico" (attivare/disattivare/cambiare i parametri/combinare gli indicatori con un clic o a seconda delle condizioni di trading) sarebbero utili nel pannello del grafico.
Come può il tester salvare i risultati dell'ottimizzazione in un file, per esempio exel, è possibile?
Forse apparirà la funzione di rimozione dell'indicatore dal grafico per mezzo di MQL5.
Diverse volte ho visto una situazione in cui il tester (build 355) non ha mai iniziato il test - dopo un lungo download della storia, si è disconnesso immediatamente, senza alcun messaggio di errore...
L'ottimizzazione è per caso impostata nei parametri?
Sono necessari più dettagli qui...
No. Il solito inseguimento di prova dell'Expert Advisor di uno dei partecipanti al campionato (multi-valuta), un lungo scambio di storia sulle coppie coinvolte e questo è tutto.
A proposito, sono curioso, come fa il tester a determinare quali coppie devono essere scambiate? In generale, è impossibile saperlo in anticipo senza aver iniziato i test...
Confermato.
L'exp più facile da MA. Dopo l'inizializzazione direttamente alla disconnessione. Ma è instabile e di tanto in tanto.