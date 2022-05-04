Errori, bug, domande - pagina 207
Apro il tester. Seleziono EURJPY (non è stato scaricato al passo precedente)
Di conseguenza, prima dell'inizio del test viene scaricata l'intera storia del simbolo:
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
25.11.2010 21:12 <DIR> cache
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 file 180 013 820 byte
In totale 125Mb di traffico e 35 minuti di attesa per la fine del download (sono contento che non sia GPRS) + 1,2Gb di spazio su disco (invece di 80Mb). Spesa extra 120Mb di traffico e 30 minuti (90%).
Scrivete a servicedesk con tutti i bug descritti qui.
A proposito, fate attenzione:
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc !
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
C'è il sospetto che la storia di EURJPY per l'anno 2000 non sia corretta. Ma questo dipende da Alpari ;)
La storia è caricata correttamente - quindi c'è stata una richiesta per l'anno 2004. E quando si utilizza il tester è incondizionatamente e correttamente scaricato tutta la storia alla massima profondità - è assolutamente corretto e informato decisione. Basta guardare le esclamazioni "incomprensibili" degli utenti di MT4 per capire - se non ci occupiamo della storia, gli utenti non saranno nemmeno in grado di controllare la storia.
E ti sto parlando di questo
Poco sopra hai scritto:
Questa può essere stata l'intenzione, ma... Fare un esperimento sul campo (build 358).
Ho cancellato tutti i simboli dalla cartella "C:\Programmi\MetaTrader 5\Basi\Alpari-Demo\history"
Mi collego ad Alpari-Demo (il terminale ha 5 grafici aperti: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Qualche minuto dopo vedo l'immagine (la cronologia viene ancora scaricata):>
Qualcosa nelle vostre affermazioni non corrisponde alla realtà (anche se alcune di esse lo fanno).
1. il tester di strategia
Quando viene testato nel tester, viene scaricata solo una coppia specificata nei parametri del tester. Nel caso dell'ottimizzazione di tutti i simboli, ogni simbolo è caricato in modo sequenziale.
Se l'Expert Advisor è multivaluta, gli altri simboli devono essere caricati indipendentemente.
L'idea è la seguente
а. Il tester ha una propria panoramica del mercato, in cui inizialmente è impostata solo la coppia specificata nei parametri del tester.
б. Se necessario, altre coppie possono essere aggiunte alla panoramica del mercato del tester da un EA, usando Select.
в. Il tester di strategia sincronizza i dati con il terminale, che a sua volta li sincronizza con il server di trading (dove il conto è aperto).
In questo caso, viene caricata la storia di tutto il periodo di test + una certa quantità di informazioni precedenti alla data del test (se non sbaglio, 1 anno).
в. Se l'Expert Advisor (voi) non è soddisfatto della profondità richiesta la storia dovrebbe essere caricata indipendentemente. Per esempio nel blocco di inizializzazione, dopo aver controllato la storia e la sincronizzazione dei dati.
2. terminale
La storia è formata in modo simile (per quanto ho capito, è formata dai simboli mostrati nella revisione del mercato del terminale, tenendo conto dei grafici aperti). Quando si inizia a lavorare con il terminale, si forma un minimo necessario di storia per i simboli scambiati (non ricordo il numero esatto di barre, ma è stato ripetutamente menzionato sul forum).
Se questa profondità di storia non è conveniente, i dati dovrebbero essere caricati manualmente. Per fare questo passa al mese massimo (una delle opzioni raccomandate) e usa lo scorrimento a sinistra del grafico per caricare la storia alla profondità massima.
È anche consigliabile impostare il numero richiesto di barre sul grafico nelle impostazioni del terminale.
PS
La storia viene caricata solo una volta, e poi vengono caricati solo i dati effettivi.
Un certo periodo (che definisce la profondità massima del test) dovrebbe essere prescritto nei parametri del tester, in base al quale il tester sincronizza la storia con il terminale.
La storia viene scaricata dal server commerciale solo una volta, in un archivio (il tasso di compressione assicura una riduzione delle dimensioni di 13 volte rispetto alla dimensione originale dei dati).
In questo caso, se ho capito bene, la dimensione dei file della cronologia è nella directory del terminale, come confermato dalla posizione della directory "di lavoro" - C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
Il tester ha una propria cartella per questi dati - C:\Programmi\MetaTrader 5\tester\Agente(numero di agenti)\base\DC o un altro broker (server)\storia\....
Qual è esattamente il problema allora?
Agli sviluppatori.
Vorrei ripetere la mia richiesta per quanto riguarda la colorazione delle posizioni SL con traino attivo(traino incorporato del terminale).
In MT4 tali posizioni erano colorate di giallo.