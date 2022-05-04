Errori, bug, domande - pagina 196
Oh, ed ecco un'altra cosa: il signor Rashid. Rashid, ho già fatto una domanda/richiesta sulla necessità di passare parametri al costruttore di classe, se trovi il tempo di guardare il mio codice, vedrai quanto sia scomoda l'inizializzazione della classe - usando la variabile globale stringa tmpsym;
Ho descritto lo stesso problema - ho dovuto passare la dimensione di un array dinamico al costruttore - sono anche riuscito a farlo, ma il codice perde "bellezza".
Ahimè, i costruttori con parametri non sono previsti.
Peccato.
SZY: ma chiamare un costruttore di una funzione ricaricabile chiamata constructor(parameter) è un compito così dispendioso in termini di tempo per gli sviluppatori? cioè lasciate che il vostro algoritmo per creare una classe rimanga lo stesso com'è, solo aggiungete una chiamata a constructor(parameter) alla fine di constructor - e date una spiegazione nell'aiuto che constructor() sarà chiamato prima, e poi constructor(parameter)
Confermato. Nella nuova costruzione 355 gli agenti funzionano in modo molto strano. Non posso determinare la dipendenza del loro lavoro. Se tutti e quattro i core stanno lavorando, allora tutti e quattro i core possono smettere di lavorare (occupato), poi un core inizia a lavorare e così via fino alla fine dell'ottimizzazione per tutti gli strumenti di mercato. Il riavvio del terminale risolve il problema per qualche tempo. Poi tutto si ripete di nuovo.
E OnTimer() nel tester?
E OnTimer() in Tester?
Ho la seguente immagine sul mio terminale demo Alpari:
nessuna ultima barra su tutti i TF e tutte le valute,
Quando uso la demo MetaQuotes, il prezzo è sull'ultima barra - ho "cliccato" da qualche parte nel terminale? ))) - Non ho provato a cambiare le impostazioni del grafico, ma ho ottenuto l'ultima linea di prezzo su Alpari - anche se non ho fatto trading lì o è un problema con il server Alpari?
ZS: ho letto l'aiuto - non ho trovato nessuna risposta - dove è andata l'ultima barra?
ZZZ: forse mi sbaglio, ma dopo l'ultimo terminale i nuovi grafici hanno cominciato a essere lunghi da aprire - prima il grafico si apriva entro 1-3 secondi, ora 10 secondi - scrive "update". , la storia è caricata, qualsiasi TF
Qualche commento sull'errore 10005 quando si invia una richiesta al server(vedi pagina 195 ) ?
Risolto, una correzione sarà nella nuova build.
E quando ci sarà movimento sul problema degli eventi nel tester?