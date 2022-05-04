Errori, bug, domande - pagina 196

Oh, ed ecco un'altra cosa: il signor Rashid. Rashid, ho già fatto una domanda/richiesta sulla necessità di passare parametri al costruttore di classe, se trovi il tempo di guardare il mio codice, vedrai quanto sia scomoda l'inizializzazione della classe - usando la variabile globale stringa tmpsym;

Ho descritto lo stesso problema - ho dovuto passare la dimensione di un array dinamico al costruttore - sono anche riuscito a farlo, ma il codice perde "bellezza".

 
IgorM:

Ahimè, i costruttori con parametri non sono previsti.
 
Ahimè, i costruttori con parametri non sono previsti.

Peccato.

SZY: ma chiamare un costruttore di una funzione ricaricabile chiamata constructor(parameter) è un compito così dispendioso in termini di tempo per gli sviluppatori? cioè lasciate che il vostro algoritmo per creare una classe rimanga lo stesso com'è, solo aggiungete una chiamata a constructor(parameter) alla fine di constructor - e date una spiegazione nell'aiuto che constructor() sarà chiamato prima, e poi constructor(parameter)

 
Valmars 2010.11.13 05:22
papaklass:

Confermato. Nella nuova costruzione 355 gli agenti funzionano in modo molto strano. Non posso determinare la dipendenza del loro lavoro. Se tutti e quattro i core stanno lavorando, allora tutti e quattro i core possono smettere di lavorare (occupato), poi un core inizia a lavorare e così via fino alla fine dell'ottimizzazione per tutti gli strumenti di mercato. Il riavvio del terminale risolve il problema per qualche tempo. Poi tutto si ripete di nuovo.

Inoltre, OnTimer() non funziona nel nuovo tester.

E OnTimer() nel tester?

 
Valmars 2010.11.13 05:22

Risolto, la correzione sarà nella nuova build.
 

Ho la seguente immagine sul mio terminale demo Alpari:


nessuna ultima barra su tutti i TF e tutte le valute,

Quando uso la demo MetaQuotes, il prezzo è sull'ultima barra - ho "cliccato" da qualche parte nel terminale? ))) - Non ho provato a cambiare le impostazioni del grafico, ma ho ottenuto l'ultima linea di prezzo su Alpari - anche se non ho fatto trading lì o è un problema con il server Alpari?

ZS: ho letto l'aiuto - non ho trovato nessuna risposta - dove è andata l'ultima barra?

ZZZ: forse mi sbaglio, ma dopo l'ultimo terminale i nuovi grafici hanno cominciato a essere lunghi da aprire - prima il grafico si apriva entro 1-3 secondi, ora 10 secondi - scrive "update". , la storia è caricata, qualsiasi TF

 
Ho spesso questo problema quando è lunedì e non chiudo il terminale per il fine settimana. Su tutte le costruzioni. Ne ho già scritto, ma il problema rimane. Dopo qualche tempo la sincronizzazione sembra avvenire e tutto è normale. I dati non sono corretti allo stesso tempo
 

Qualche commento sull'errore 10005 quando si invia una richiesta al server(vedi pagina 195 ) ?

Rosh:
Risolto, una correzione sarà nella nuova build.
E quando ci saranno progressi sul problema degli eventi nel tester?
 
Interesting:
E quando ci sarà movimento sul problema degli eventi nel tester?
Presto.
