Errori, bug, domande - pagina 209
Dimmi come scaricare Expert Advisors
Gli Expert Advisors possono essere scaricati dall'Editor (Tools -> Code Base) o da questo portale, dalla sezione Code Base
Dopo di che, gli Expert Advisors dovrebbero essere collocati nella directory \MQL5\Experts.
Gli indicatori vivono qui \MQL5\Indicatori
Le biblioteche possono essere trovate qui \MQL5\Biblioteche
Script qui \MQL5\Scripts
PS
Se gli Expert Advisors (e non solo gli Expert Advisors) sono scaricati dall'Indicatore, dovrebbero essere messi nella cartella richiesta da soli
SIGNORI SVILUPPATORI!
LAVORARE SULL'OTTIMIZZAZIONE DEL TESTER/OTTIMIZZATORE. RALLENTA COSÌ TANTO CHE È IMPOSSIBILE LAVORARE!!!
Ho davvero sperato in miglioramenti e nuove funzionalità in MT5, ma la realtà è che sembra che siano disponibili (anche se non molti), ma non si possono usare.
Per di più, ha glitch su glitch e rallenta orribilmente... vera delusione per la piattaforma e penso di non essere l'unico...
Build 360: la voce di menu Run Single Test è disabilitata dopo l'ottimizzazione (vedi immagine). Non ho bisogno di digitare a mano i parametri di esecuzione )))
Si prega di fornire i dettagli dei test, in modo da poter valutare la velocità.
Assicuratevi di prestare attenzione nei log alla quantità di calcoli eseguiti - un indicatore del numero di tick calcolati. Di solito ci sono decine di milioni di zecche.
Mentre scrive qualsiasi linea di codice il tester dovrebbe necessariamente pensare a "questa linea sarà chiamata 10-20-50-100 milioni di volte" e ottimizzare il codice di conseguenza.
I miracoli non accadono - enormi quantità di dati richiedono risorse adeguate. In MetaTrader 5, abbiamo abilitato la capacità di scaling orizzontale dello Strategy Tester attraverso agenti di test locali e remoti.
Con ogni build la velocità del tester aumenta - stiamo lavorando costantemente per migliorare le prestazioni.
Per di più, ha glitch su glitch e rallenta orribilmente... vera delusione per la piattaforma e penso di non essere l'unico...
Build 360: la voce di menu Run Single Test è inattiva dopo il completamento dell'ottimizzazione (vedi figura). Non ho bisogno di digitare a mano i parametri di esecuzione )))
Forse l'ottimizzazione non è ancora stata completata e quindi il comando per eseguire il singolo test è ancora bloccato. Per favore, controllate di nuovo.
Ho appena controllato io stesso - il singolo comando di test viene sbloccato non appena il test è completato.
Costruire 360. Diverse volte nel tester c'erano messaggi "agente tester fallito".
Hai accidentalmente installato gli agenti locali come servizi su porte regolari da 3000? Non hai bisogno di installare manualmente gli agenti locali sul computer locale.
Si prega di fornire uno screenshot dell'elenco degli agenti.
Esatto, "solo per averlo"! Per la prossima volta che userete il tester, la storia potrebbe essere stata modificata (specialmente ora che i diversi DC hanno un mucchio di difetti, dalla completa mancanza, ai dati storti).
L'utente non capisce la felicità che sta provando! Aggiungete nelle impostazioni la casella di controllo "NON VOGLIO, voglio solo su richiesta dell'utente o dell'esperto/script/indicator". E anche "NON voglio aggiornamenti automatici forzati di MT5".
Se non avessimo 10 anni di sviluppo di piattaforme di trading sotto la cintura, potremmo fare questi tic.
Ma la nostra esperienza mostra chiaramente che disabilitare gli aggiornamenti o impostare il download manuale della storia non è assolutamente un'opzione.
Che dire di questo.
Con un EA in esecuzione, il terminale non funziona quando appare questo messaggio finché non si seleziona manualmente qualche azione, e se non sono intorno al computer per molto tempo. si scatena l'inferno.
Ecco il contenuto della cartella C:\Programmi\MetaTrader 5\tester:
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> registri
30.10.2010 14:35 <DIR> Agent-127.0.0.1-3000
30.10.2010 17:55 <DIR> Manager
30.10.2010 17:55 <DIR> Agent-0.0.0.0-2000
08.11.2010 11:13:454 MACD Sample.set
16.11.2010 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
12.11.2010 04:20 422 is7n_trend.set
26.11.2010 01:36 <DIR> liveupdate
C'è stato un precedente tentativo di installare un agente locale nel tentativo di combattere l'inoperatività del tester in una delle build precedenti. Questa è una controreplica alla vostra esperienza decennale e al vostro rifiuto categorico di disabilitare l'aggiornamento forzato. ;)
Questa finestra è informativa, non modale e non blocca la GUI.
Quando appare, potete controllare altre finestre del programma, richiamare altre finestre di dialogo (per esempio, commercio), ecc.
Naturalmente, questa finestra non blocca in alcun modo il funzionamento degli EA o degli script - essi continuano a lavorare, utilizzando qualsiasi funzione del terminale.