Renat:

Questa finestra è informativa, non modale e non blocca la GUI.


Quando appare, si possono controllare altre finestre del programma, invocare altre finestre di dialogo (per esempio il trading), ecc.

Naturalmente, questa finestra non blocca in alcun modo il funzionamento degli EA o degli script - essi continuano a lavorare, utilizzando qualsiasi funzione del terminale.

Sì, ma poi ottengo un'altra finestra "Consenti al prossimo programma di apportare modifiche su questo computer". Funziona anche in questo caso o no?
 
Questa finestra appare dopo aver premuto uno dei pulsanti della finestra o automaticamente non appena appare la finestra informativa?
Le modifiche vengono apportate al sistema solo dopo aver premuto il pulsante di conferma o al riavvio del terminale dopo un guasto.
 
grazie per il chiarimento
 

Volevo usare MQL5 per fare una foto della finestra del terminale attivo corrente (un grafico), così ho fatto uno script.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   ScreenShot.mq5 |
//|                                               Copyright olyakish |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "olyakish"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {

   int pos=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
   bool res=ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
   if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
   if(res) Print("Navigate good. = ",GetLastError(),"  pos=",pos);

   ChartScreenShot(
                   0,// идентификатор графика
                   "screen.gif",// имя файла
                   1280,
                   576,// высота
                   ALIGN_LEFT      // тип выравнивания
                   );

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Registri della scheda "Esperto" quando si cerca di scattare foto di diverse parti della storia

2010.11.27 20:21:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=266
2010.11.27 20:18:24     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=164
2010.11.27 20:17:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=153
2010.11.27 20:13:40     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0

Ma il risultato è sempre lo stesso.


Da quanto ho capito non sposta "veramente" il grafico nella posizione specificata e poi fa un'immagine dell'area di interesse.

 

Costruire 360. Rimane il problema di salvare i risultati dei test in formato OpenXML. In Task Manager l'applicazione è "non risponde", il carico della CPU è del 100%, in attesa da 50 minuti.

Dopo 1 ora e 10 minuti c'è un messaggio nella finestra di log "Strumenti":

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 byte non disponibili

non creato.

 
Ashes:

Dopo 1 ora e 10 minuti, un messaggio nel registro della finestra Strumenti:

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 byte non disponibili

non creato.

Ho avuto un messaggio simile quando la quantità di informazioni memorizzate nel file superava una certa dimensione consentita. Cioè, il file richiesto non conteneva tutti i risultati dei test da salvare e stavo cercando di salvare/aprire il file.
 

1. Come faccio a trascinare una tabella dal "tester di strategia" -"risultati di ottimizzazione" in Excel?

2. sarebbe bello poter disegnare un grafico basato sulle colonne di questa tabella.

 
Virty:

1. Come faccio a trascinare una tabella dal "tester di strategia" - "risultati di ottimizzazione" in Excel?

2. sarebbe bello poter disegnare un grafico basato sulle colonne di questa tabella.

È questo che intende? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

1. Il"tester di strategia"-"grafico" mostra i segni dell'asse delle ascisse al giorno più vicino. Questo non è molto se testiamo su M1. Tutti i segni sembrano essere gli stessi. Per favore, correggetelo.

2. I segni sull'asse delle ascisse non sono buoni anche sulla carta principale del corso. Perché disegnare "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"? "26 Nov" è sufficiente per essere scritto una volta sola. i numeri mi fanno lacrimare gli occhi e non ci sono informazioni.

 
Yedelkin:

È questo che intende? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

Lo sono. Grazie. A che punto viene salvato questo file? Il file, tuttavia, non salva la colonna "pass".
