Errori, bug, domande - pagina 206
Colpa mia, intendevo il Tester. Potrebbe usare questo comportamento.
Perché allora le società di brokeraggio comprimono i dati della cronologia a 1 ora e poi a barre giornaliere a partire da agosto 2010, è un'anti-pubblicità per MT5, questa persona scarica il client, scarica la cronologia e decide di controllare la strategia nel tester, e mostra una cosa prima di agosto 2010, e dopo quel timeframe non è cambiato affatto. Non so perché ho deciso di fare trading sulla vostra MetaTrader. Dovete pensarci.
Questo non è un problema di MT5 (o mi sbaglio)?
Questo è esattamente il problema e il compito di una particolare casa di intermediazione o banca...
La generazione della storia non è un problema di MT5 (o mi sbaglio)?
È, per essere precisi, un problema e un compito di una particolare società di intermediazione o di una banca...
Il download della storia dei grafici è interamente a carico del broker. Non possiamo essere responsabili del volume e della qualità della storia sui server di altre persone.
Da parte nostra, abbiamo tutte le caratteristiche e le capacità (fino a una soluzione con un solo pulsante) per sincronizzare la storia. Qualsiasi broker può sincronizzare la sua storia dal nostro server demo in modo assolutamente libero e gratuito.
Il tester carica solo il proprio simbolo e altri simboli se sono esplicitamente utilizzati nell'EA.
Se si utilizzano i test delle strategie di trading, non ci dovrebbero essere domande sul traffico. Per informazione, nel traffico di rete 10 anni di storia EURUSD di un minuto richiede da 10 a 13 mb. Durante la trasmissione, la storia viene compressa utilizzando un algoritmo speciale con un rapporto di compressione di 1:13, che è molto più alto della compressione ZIP di 1:3 per gli stessi dati. 10 anni di simboli Forex richiedono circa 130 MB di storia compressa da scaricare in rete. La quantità di dati scaricati può essere facilmente controllata dal contatore di traffico nel terminale.
La cronologia compressa viene scompattata sul lato client per velocizzare l'accesso. Non lasciatevi intimidire dal volume dei dati spacchettati - non è assolutamente uguale ai dati trasmessi in rete.
Ti ho detto di Thomas e tu mi hai detto di Yerema, sì, non è un problema di MT5, ma non capiscono e decidono diversamente, perché il libro dice una cosa (timeframe di un minuto - la base per la formazione del resto), ma in realtà risulta assurdo. Basta, sto zitto, non voglio essere noioso... Scusa per lo sproloquio...
E ve ne parlerò.
Il tester carica solo il proprio simbolo e altri simboli se sono esplicitamente utilizzati nell'EA....
Lei ha scritto poco sopra:
La storia viene caricata esclusivamente su richiesta. Se non si aprono i grafici, la cronologia non viene scaricata.
Inoltre, solo il periodo richiesto può essere scaricato. Se state lavorando con il grafico del 2010, verranno scaricati solo i dati del 2010....
Forse, era inteso in quel modo, ma... Sto conducendo un esperimento in scala reale (build 358).
Ho cancellato tutti i simboli dalla cartella "C:{Programmi}MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history".
Mi collego ad Alpari-Demo (il terminale ha 5 grafici aperti: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Qualche minuto dopo posso vedere l'immagine (la cronologia viene ancora scaricata):
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ...
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURAUD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> EURJPY
25.11.2010 20:45 <DIR> EURUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> GBPJPY
25.11.2010 20:36 <DIR> GBPUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> USDCAD
25.11.2010 20:45 <DIR> USDCHF
25.11.2010 20:35 <DIR> USDJPY
0 file 0 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURAUDUD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\EURUSD
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 744 650 2004.hcc!?!!?
25.11.2010 20:45 27 994 074 2005.hcc ! !!?
25.11.2010 20:43 28 467 924 2006.hcc !!!?
25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc !!!?
25.11.2010 20:40 31.124.996 2008.hcc !!!?
25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc !!!?
25.11.2010 20:45 19 009 829 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 file 174 238 003 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\GBPJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\GBPUSD
25.11.2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:29 11.643.999 1999.hcc !?!!?
25.11.2010 20:30 14 114 994 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 196 758 2001.hcc
25.11.2010 20:31 15 674 883 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 044 558 2003.hcc
25.11.2010 20:32 15 658 379 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 047 001 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 095 095 2006.hcc
25.11.2010 20:34 13 653 648 2007.hcc
25.11.2010 20:35 14 949 519 2008.hcc
25.11.2010 20:37 16 436 447 2009.hcc
25.11.2010 20:39 15 137 497 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 file 176.653.210 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 file 432 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCHF
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc !?!!?
25.11.2010 20:45 29 284 854 2005.hcc
25.11.2010 20:43 27 118 986 2006.hcc
25.11.2010 20:41 25 807 886 2007.hcc
25.11.2010 20:40 30 017 634 2008.hcc
25.11.2010 20:36 40 722 197 2009.hcc
25.11.2010 20:45 19 052 764 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 file 181 576 673 byte
Contenuto della cartella C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDJPY
25.11.2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:30 13 321 824 1999.hcc !? !!?
25.11.2010 20:30 14 870 679 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 988 083 2001.hcc
25.11.2010 20:32 16 183 428 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 278 648 2003.hcc
25.11.2010 20:33 15 826 002 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 135 874 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 415 090 2006.hcc
25.11.2010 20:34 14 566 246 2007.hcc
25.11.2010 20:35 15 742 735 2008.hcc
25.11.2010 20:36 16 502 892 2009.hcc
25.11.2010 20:36 15 130 653 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 file 182.962.586 byte
File totali:
52 file 715.434.792 byte
44 cartelle 2 857 349 120 byte liberi
Le sue affermazioni non sembrano corrispondere alla realtà (anche alcune di esse).
Qualcuno di MQ ha chiesto uno screenshot (mancanza di MT5 nella barra delle applicazioni). Ecco a voi:
Le domande sono le seguenti:
Ho il sospetto che abbiano cercato di implementare il tracciamento dei cambiamenti dei parametri di input...
IMHO, è necessario chiamare la coppia OnDeInit - OnInit o sempre, indipendentemente dal fatto che l'utente abbia cambiato o meno i parametri di input. Il compito del programmatore è capire questo.
Oppure l'utente potrebbe chiamare nessuna di queste funzioni, se non ha cambiato nulla nelle schede. Poi bisogna tenere traccia qualitativamente se ci sono dei cambiamenti.