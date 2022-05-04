Errori, bug, domande - pagina 205
Forse lo fanno, non ho controllato. Sono nuovo di MT5 e avendo visto un'immagine simile di conversione di un timeframe in un altro, ho deciso che era qualche bug (ecco perché ho scritto in questo thread), convinto che tutti questi anni sono fatti di barre di minuti, come si è scoperto questo non è vero, ora controllerò altri server, compreso metaquotes...
IgorM sergey1294
Grazie
Sarebbe meglio scambiare l'offerta e la domanda.
Questo, naturalmente, non influisce su nulla, ma visivamente fa male all'occhio, ci vogliono cinque secondi per spostare le caselle di controllo nella prossima build.
collegato al server metacvot e ha sentito la differenza,
gente, controllate il contenuto della cartella della cronologia prima di provare su altri dc.
non dovrebbe essere così:
e questo va bene:
assicuratevi di controllare le dimensioni dei file, la dimensione della storia annuale dovrebbe essere tra 25-30mb, altrimenti i minuti sono sostituiti da ore o giorni, il che ridurrebbe il traffico per il download iniziale della storia, economia - in una parola...
Se stanno risparmiando sul traffico, qualcosa a cui pensare...
Credo che gli sviluppatori abbiano qualcosa su cui riflettere: se ogni società di brokeraggio ha centinaia di strumenti con una profondità di storia completa per ogni strumento, si ottengono gigabyte di traffico sprecato, se l'utente ha bisogno di uno strumento e un anno. Per quanto ho capito, costa diverse linee di codice...
La storia viene scaricata esclusivamente su richiesta. Se non apriamo i grafici, la storia non verrà scaricata.
Inoltre, viene caricato solo il periodo richiesto. Se stai lavorando con il calendario 2010, solo i dati 2010 saranno caricati.
Penso che ci sia qualcosa a cui gli sviluppatori devono pensare: se ogni DC ha un centinaio di strumenti con una profondità di storia completa per ogni strumento, si ottengono gigabyte di traffico sprecato se l'utente ha bisogno di uno strumento e un anno. Per quanto ho capito costa poche righe di codice...
I server di MetaTrader 5 non hanno problemi di carico (né di CPU né di rete) per il download di enormi quantità di dati.
L'intero sistema è progettato per distribuire qualsiasi dato - sia la storia del trading che quella dei grafici - nel modo più efficiente ed economico possibile. Infatti, tutte le restrizioni sulla profondità dei dati vengono rimosse.L'architettura cluster della piattaforma MetaTrader 5 permette un aumento lineare della capacità all'aumentare del carico.
I server di MetaTrader 5 non hanno problemi di carico (né di CPU né di rete) per il download di enormi quantità di dati.