Mr.FreeMan:L'

 algoritmo genetico funzionerà correttamente nel tester, se tutti i parametri dell'indicatore sono già stati cercati nell'Expert Advisor stesso, ma solo un valore TRIX è stato messo nell'input, che memorizza la variazione dei parametri?
Lo farà, se i valori dei parametri di input sono inequivocabilmente abbinati alle variazioni calcolate nascoste.
 

Quando si cambia conto, le informazioni sul conto a cui MT5 è collegato all'avvio vengono lasciate nella barra delle applicazioni. Costruire 355.

 

MQL5: Aggiunti metodi di gestione degli indicatori su un grafico: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.

Ciao!
È possibile aggiungere le quotazioni dell'indice Dow Jones (DJI) alla piattaforma di trading Metatrader 5?

 
Ciao, solo se il tuo broker lo aggiunge, non puoi farlo da solo.
 
Questo si ripete nella build 358?
 
[Non ancora] no.
 

Richiedo il periodo nell'indicatore - _Period o Period() e li scrivo in Comment(). Sui grafici inferiori a 60 min. mostra tutto correttamente, ma da 60 in su scrive delle sciocchezze. In particolare, mostra 16385 su H1. È normale che sia così? Allora come posso sapere il periodo del grafico in minuti?

Ora, a differenza di MT4, Period non indica il numero di minuti in un periodo.

Per quanto riguarda il modo di sapere...

PeriodSeconds

Restituisce il numero di secondi in un periodo.

intPeriodSeconds(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//il periodo del grafico
);

Parametri

periodo=PERIODO_CORRENTE

[in] Valore del periodo del grafico dall'enumerazione ENUM_TIMEFRAMES. Se il parametro non è specificato, restituisce il numero di secondi del periodo corrente del grafico, sul quale il programma è in esecuzione.

Valore restituito

Numero di secondi nel periodo specificato.

 
Interesting:
Ora, a differenza di MT4 il periodo non significa il numero di secondi in un periodo.
Non ha mai mostrato il numero di secondi, anche in MT4 rispettato... Ma minuti in MT4 ha mostrato chiaramente. Allora cosa mostra _Period sul grafico H1? Mi sembra un bug serio.
