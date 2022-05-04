Errori, bug, domande - pagina 98
Non capisco "dove è sepolto il cane", il codice funziona, tutto è OK, ma gli avvertimenti del compilatore possibile perdita di dati a causa della conversione di tipo Indi.mqh 125 45 mi fanno riflettere.
Agli sviluppatori.
Per quanto ho capito, il problema dello swap è stato risolto? O allora non è chiaro perché l'argomento è scomparso dal servicedesk.....
Quando si testa un EA
Il registro mostra un numero in costante aumento! È normale che sia così?
In MQL4 avreste dovuto scrivere
Sì, dovrebbe essere così.
Non avete inizializzato la variabile locale i, che nelle chiamate successive è stata allocata nello stesso posto sullo stack delle chiamate precedenti.
In quale caso si dovrebbe usare la classe di memoria statica?
Frase incomprensibile nell'aiuto: "Le variabili locali dichiarate comestatiche hanno lo scopo di un blocco, nonostante il fatto che esistano dall'inizio dell'esecuzione del programma", per favore spiegate. Sembra esserci un errore sintattico o grammaticale in questa frase :)
Notate l'esempio nell'aiuto:https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/static
Se si rimuove la parola static dal codice, non cambierà nulla:
Domanda: perché abbiamo bisogno della statica se è lo stesso senza?
Salve. Manca il parametro ExpertParameters nella descrizione [Tester]. Potete saperne di più nell'aiuto.
Grazie, funziona.
Per favore ditemi, qual era lo scopo di aggiungere la possibilità di dichiarare variabili all'interno dei blocchi in primo luogo? In precedenza, in un caso come questo:
Una volta si apriva una finestra che segnalava che una diretta era stata dichiarata due volte ed era chiaro che si doveva trovare un altro nome per la variabile o usare lo stesso nome ma senza l 'int. Ma ora si può confondere. È lo stesso in C++?
(Ero solito programmare in Visual Basic prima di imparare MQL. Non c'era un tale casino).
No.
Se avete creato una variabile int i;, perché non l'avete inizializzata? Infatti, tu stesso hai detto "non mi interessa cosa c'è in questa variabile" e ti sei ritrovato con della spazzatura dentro.
Il modo corretto è int i=0;
È così anche in C++?
Ho riscontrato un problema su Windows 7 64 bit su 306 Bild del terminale (Windows 7 32 bit funziona tutto bene).
