Errori, bug, domande - pagina 189
Durante l'ottimizzazione dell'EA, c'erano due punti massimi sul "grafico dell'ottimizzazione".
Il "grafico di ottimizzazione" ha due punti di outlier massimi che sono visivamente molto vicini tra loro, ma nei"risultati di ottimizzazione" c'era solo
una linea con un valore simile. L'ordinamento è stato abilitato. BUILD 350.
Non sono riuscito a fare uno screenshot. Qualcuno ha osservato questo?
Ashes, il tuo esperto sul server del campionato funziona davvero. E la connessione è lì, e le quotazioni stanno arrivando (nella panoramica del mercato 08:40:49), e ha fatto diversi scambi dopo le 15:24.
Non ho detto che non funziona! Il terminale collegato in modalità investitore al conto del concorso non funziona correttamente!
Cioè, dopo aver perso la connessione al server in alcuni casi le citazioni smettono di arrivare nel terminale, anche se altre funzioni funzionano. Il terminale ha richiesto un intervento manuale per ripristinare la piena operatività - un cambio di conto ha portato al ripristino delle quotazioni.
Quindi la vostra situazione è ancora la stessa?
Non si ripete (l'ho visto 1 volta finora). Ho volutamente lasciato il terminale in funzione da solo, ma le quotazioni non sono mai arrivate fino al mio intervento manuale intorno alle 13:50MSC del 04 novembre. Per circa 20 ore non arrivavano le quotazioni, ma le informazioni sulle transazioni sul conto arrivavano. Non c'è alcuna registrazione di una nuova scansione del server nel registro durante questo periodo.
2010.11.04 13:45:47 Rete '680975': terminale sincronizzato con MetaQuotes Software Corp.
2010.11.04 13:45:47 Rete '680975': autorizzato su MetaQuotes-Demo
2010.11.04 13:45:44 Rete '630031': disconnesso da MetaQuotes-Demo
2010.11.04 12:03:59 Transazioni '630031' : affare #1836870 vendere 0.10 GBPUSD a 1.61765 fatto (basato sull'ordine #1840734)
2010.11.04 11:03:49 Transazioni '630031' : affare #1836095 comprare 0.10 GBPUSD a 1.61589 fatto (basato sull'ordine #1839898)
2010.11.04 03:00:59 Trades '630031' : affare #1834149 vendere 0.10 GBPUSD a 1.61089 fatto (basato sull'ordine #1837842)
2010.11.04 03:00:04 Trades '630031' : affare #1834144 vendere 0.10 GBPUSD a 1.61052 fatto (basato sull'ordine #1837838)
2010.11.03 22:03:00 Transazioni '630031' : affare #1832366 comprare 0.10 GBPUSD a 1.61098 fatto (basato sull'ordine #1835958)
2010.11.03 21:17:09 Transazioni '630031' : affare #1830679 comprare 0.10 GBPUSD a 1.61113 fatto (basato sull'ordine #1834066)
2010.11.03 17:25:02 Rete '630031': autorizzato su MetaQuotes-Demo
2010.11.03 17:25:01 Rete '630031': persa la connessione a MetaQuotes-Demo
Queste sono tutte le voci di registro per questo periodo (2010.11.04 13:45:44 - passaggio manuale a un altro account). Si noti che in 2010.11.03 17:25:xx il messaggio "terminale sincronizzato con MetaQuotes Software Corp.
TickValue
Ottiene il valore del cambio di prezzo minimo.
doppioTickValue()const
Valore restituito
Il valore della variazione del prezzo minimo.questo è dalla documentazione della classe
Classe CSymbolInfo
CSymbolInfo è una classe per un accesso semplificato alle proprietà dei simboli.
Per euro/dollaro, l'Expert Advisor "Price per tick = 1.00" È il valore di variazione del prezzo al lotto minimo (lotto minimo 0.01)? Ma allora deve essere 0.1 o cosa significa questa unità?
Il terminale ha un limite sul numero di grafici aperti CHARTS_MAX=100 . C'è qualche limite al numero di simboli selezionati simultaneamente in Market Watch? O questo numero è limitato solo dal tipo int, cioèINT_MAX?
Per quanto riguarda la nuova build - Build 353.
L'editor ha smesso di "vedere" le directory annidate.