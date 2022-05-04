Errori, bug, domande - pagina 188
Per favore aiutatemi - dopo aver aggiornato il terminale il tester ha smesso di funzionare, quale potrebbe essere la ragione? Provato tutti i suggerimenti di cui sopra, il risultato è questo.
processo agente iniziatoCore 1 00:30:26 in connessione con 127.0.0.1:3000
Core 1 00:30:27 collegato
Tester 00:30:27 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo): test di Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 da 2010.09.03 00:00 a 2010.11.01 00:00 da avviare
Core 1 00:30:27 approvato (agent build 350)
Core 1 00:30:29 sincronizzazione generale completata
Core 1 00:30:29 3124 byte di informazioni sul conto caricati
Core 1 00:30:29 3768 byte di informazioni di gruppo caricate
Core 1 00:30:29 7170 byte di parametri del tester caricati
Core 1 00:30:29 275 byte di simboli selezionati caricati
Core 1 00:30:29 00:30:29 file esperto aggiunto: ExpertsExamples\MACD\MACD Sample.ex5. 25883 byte caricati
Core 1 00:30:29 deposito iniziale 10000.00 USD, leva 1:100
Core 1 00:30:29 inizializzato con successo
Core 1 00:30:29 44 Kb di dati di inizializzazione totali ricevuti
Core 1 00:30:29 performance: 43
Core 1 00:30:29 EURUSD: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
Core 1 00:30:30:30 EURUSD: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
Core 1 00:30:30:30 EURUSD: storia sincronizzata dal 1999.01.04 al 2010.11.01
Core 1 00:30:31 disconnesso
sultanm:
L'Expert Advisor è in esecuzione su un conto demo e a volte non riesce ad aprire una posizione e dà un errore -
"CTrade::PositionOpen: vendita istantanea 5.00 EURUSD a 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [stop non valido]"Questo è lo stop loss minimo di 18 pips, ho 38 pips qui. Cosa c'è che non va?
Lizar:Guarda il tp.
Scusa, cosa c'è di sbagliato in "tp"? Sto cercando di aprire una posizione "SELL".
Il tp (1.40180) è inferiore a 1.40350 di 170 pip. Ci sono delle limitazioni?
Sviluppatori.
Il problema con gli swap sulla demo sembra essere stato risolto (o mi manca qualcosa).
Prendiamo due conti di trading, uno dal campionato - 630022, e uno dalla demo - 69231.
Una coppia (USDJPY Sell) è stata aperta sul conto 630022 per molto tempo. Sembra che gli swap siano calcolati.
Ho una coppia (USDJPY Buy) aperta sul conto 69231 dal 01/11/2010.
Non capisco perché non ci sono scambi?
Agli sviluppatori.
Si prega di occuparsi della larghezza delle colonne nella panoramica del mercato, il terminale non vuole ricordare la larghezza (quando AUTO-SIZE è spento).
Agli sviluppatori.
Si prega di occuparsi della larghezza delle colonne nella panoramica del mercato, il terminale non vuole ricordare la larghezza (quando AUTO-SIZE è spento).
Non confermato, tutto si salva normalmente (con il ricaricamento).
Se ci sono molti caratteri e vuoi scorrerli con un cursore verticale, il sistema non ne tiene conto.
O meglio, si estende effettivamente per tutta la larghezza, senza lasciare spazio per il cursore (o lo fa, ma è molto strano). Da quanto ho capito cambia la larghezza delle colonne con il simbolo e il tempo.
Esempio: prima e dopo aver ricaricato il terminale.
Il comportamento si ripete. Daremo un'occhiata.
L'Expert Advisor è in esecuzione su un conto demo e a volte non può aprire una posizione e genera un errore
"CTrade::PositionOpen: vendita istantanea 5.00 EURUSD a 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [stop non valido]"
Questo è lo stop loss minimo di 18 pips, ho 38 pips qui. Cosa c'è che non va?
Il tuo stop sarà attivato dall'akk. Pertanto, il livello di stop non dovrebbe essere più basso: 1,40350 + livello di stop + spread
La Build 350 non è stata in grado di riconnettersi completamente al server da sola per 9 ore (indicatore di stato della connessione con settori grigi che girano). Le quotazioni si sono fermate alle 15:24 ora del terminale. Allo stesso tempo ci sono voci di registro per la perdita di connessione e la riconnessione alle 17:25MSK e voci successive per le operazioni sul conto Championship.
Allo stesso tempo il prossimo MT4 è completamente funzionante...
PS. Ho il sospetto che alcuni degli Expert Advisors nel campionato non funzionano (hanno smesso di funzionare) a causa di problemi simili con la riconnessione ... Stringo, sulle lamentele degli autori di EA, si riferisce all'attività del processo Terminal in Task Manager come criterio del funzionamento di EA - il carico della CPU è effettivamente osservato. Ma sembra che l'EA non riceva le quotazioni...
PS2. In "History" vengono visualizzati i nuovi ordini e le compravendite, in "Trade" viene visualizzata anche la nuova posizione, solo strani cerne e profitti attuali, e tutte le quotazionisono in piedi.
E, per una strana coincidenza, il valore in "Trade" nella colonna dei prezzi, che non coincide con una quotazione in "History and Chart", coincide con il prezzo di chiusura di una posizione in SL (modifica SL alle 16:16? Chiusura alle 19:17, cioè già dopo che le quotazioni sono cessate).