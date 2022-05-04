Errori, bug, domande - pagina 190
Potete dirmi dove posso scaricare il terminale MT5 come un file di installazione completo senza installarlo su Internet come MT4? Il fatto è che il terminale non può essere installato via Internet a causa della bassa velocità di Internet (30kb/sec), per lavorare è sufficiente, ma l'installazione fallisce costantemente.
Da nessuna parte, solo installatore web
P.S. Sto cercando un fornitore di servizi con una maggiore velocità, altrimenti sarà difficile lavorare con MT5. È auspicabile avere un no-limit
da nessuna parte se non dall'installatore web.
Come spostare l'archivio, se non scarico i file del terminale? Per favore qualcuno faccia un file di installazione MT5.
Come fare, metterlo su una macchina dove non c'è, archiviare l'intero catalogo e trasferirlo alla destinazione desiderata.
Decomprimere a destinazione.
PS
Puoi usarlo se vuoi.
Per favore, si controlli di nuovo. Forse c'è un problema con i permessi delle directory?
Ora ho ricontrollato io stesso - Wizard crea normalmente i file in qualsiasi sottodirectory, compresa la creazione automatica delle directory mancanti.
Le directory vengono create normalmente. Ma quando si crea un nuovo file in una sottodirectory, la procedura guidata non vede automaticamente la sottodirectory(bisogna specificare la directory manualmente o spostare il file con il mouse).
Windows 2003 Server - MUI SP2 e Windows XP Pro - MUI SP3.
Andava bene nella build 350.
PS
Forse si crea bene, ma nel 353 Wizard ha smesso di sostituire automaticamente il nome della sottodirectory.
Secondo l'idea, dovrebbe essere, per esempio, "Experts\Examples\Expert's name", ma Wizard lo crea come "Experts\Expert's name" (devo aggiungere la directory a mano)...