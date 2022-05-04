Errori, bug, domande - pagina 186
a Renat:
Si prega di fare in modo che il tester non inizi il test se non ci sono quotazioni in minuti dalla data di inizio del test, ma solo quotazioni giornaliere!
Perché è un manicomio, senza esperti di dati minuti con ordini pendenti che lavorano sul timeframe < un giorno, praticamente sono tutte rapine.
a Renat:
Se non si dispone di una quotazione di un minuto dalla data del test, solo quotazioni giornaliere!
Gli Expert Advisors con ordini pendenti che lavorano su un timeframe < un giorno sono praticamente tutti grails.
Meglio ancora, date alle vostre società di intermediazione uno strumento (forse un'API) che permetta loro di caricare rapidamente e facilmente la storia sul server alla profondità richiesta dai loro database o file.
Non conosco il momento attuale, ma in precedenza i rappresentanti di alcune società di intermediazione si lamentavano che la storia deve essere inserita manualmente.
O in alternativa, introdurre funzioni standard che informano sulla barra da cui inizia la storia reale di un determinato periodo di tempo. (IMHO) Sarà molto più conveniente.
Credo che esista una tale funzione.O mi sbaglio?
...
Questo non lo è, intendevo la barra da cui inizia la storia del minuto (se il TF è M1), ma ora se non ci sono dati del minuto, i dati di un TF superiore vengono scritti nel grafico. E poi si possono distinguere solo con controlli complessi, e non sempre correttamente. Per gli sviluppatori di MQ è più facile da fare perché hanno accesso alla storia e non è un problema ricordare la barra in cui la sostituzione inizia a restituire il suo indice.
Ecco il periodo H1 per EURUSD, i separatori di periodo sono abilitati. Dopo il gennaio 1999 mostrano la storia H1, e prima di questo lo stesso grafico mostra la storia del grafico giornaliero (D1)
ZZZY Abbiamo bisogno di una funzione per ottenere l'indice di questa barra.
Sei confuso - tutto viene pompato automaticamente alla massima profondità. Non c'è bisogno di premere alcun pulsante.
Descriva la sua situazione in dettaglio, per favore. Prova sul nostro server demo access.metatrader5.com:443
Ecco, su tuo consiglio.
1. Ho scaricato il nuovo MT.
2. Collegato al server designato.
3. Ho impostato un illimitato.
4. Ha aperto la finestra Eurodollar.
Scaricato 6MB. Il verbale è iniziato il 23 luglio 2010.
5. Tester avviato (alcuni Expert Advisor standard) AllPeriod. М1
Ha scaricato 20MB.
Poi ha superato il test. Stranamente dal 19.11.2009
Con un buco dal mese 2 al mese 5 di 10.
6. Il grafico aperto a minuti degli scambi inizia dal 23 luglio 2010. E le compravendite precedenti sono stipate in un grande mucchio nell'angolo sinistro dello schermo.
E questa è sempre la stessa situazione:
Urain: risulta un manicomio, senza esperti di dati minuti con ordini pendenti che lavorano su tf < giorno, praticamente tutti gravemente.
È necessario fare un minuto di controllo duro - finché non c'è un minuto per un minuto o il tester non è avviato altro - e il pulsante SCARICA LA STORIA (SINCRONIZZA) - un manicomio completo senza di esso.
La storia si muove come vuole con dei vuoti da qualsiasi data e invece dei minuti ci sono le ore o i giorni (probabilmente i minuti dell'inizio dell'ora/giorno). Il tester non si preoccupa, testa e si accontenta dei buchi, non dei buchi, ma di un altro graal.
Per tutta la mia vita i server hanno avuto una funzione di sincronizzazione della storia da altri server. In MT5 è ancora più facile ora.
Mi chiedo. Perché non possono sincronizzare la cronologia con i loro server MT4 o con i vostri (avete le barre di più alta "qualità" caricate nella cronologia)...?
Questi sono i log del tester. I log dell'agente sono in <cartella dati del tester>\Agent-127.0.0.1-3000\logs
Mi chiedo. Perché non possono poi sincronizzare la cronologia con i loro server MT4 o con i vostri (avete le barre di più alta "qualità" caricate nella cronologia)...?