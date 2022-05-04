Errori, bug, domande - pagina 187

Ecco, la questione è stata spazzata sotto il tappeto.

Sviluppatori, possiamo sperare che la caratteristica suggerita a pagina 186 venga implementata?

 
Urain:

Sviluppatori, si spera che la caratteristica suggerita a pagina 186 venga implementata?

Purtroppo no. Potete implementarlo voi stessi in MQL5.
 

dogada:
В этой папке 2 файла и оба пустые.

Sembra che abbiamo trovato ciò che non va. Aspettate una build corretta.
 
Renat:
Hai dimenticato di riavviare il terminale dopo aver cambiato il numero di barre sul grafico?

Comunque, il riavvio sembra aver risolto il problema.

Sono stati eseguiti altri 3 test.

Ogni volta la cronologia continuava a scaricarsi e la data di inizio del test (era specificato l'intero periodo) si spostava ogni volta qualche anno indietro. Ora il tester sta testando dall'anno 99.

Allo stesso tempo la finestra M1 dell'eurodollaro si presenta così: le barre sono minuto per minuto.

Sì, anche il reset non ha risolto i problemi sui server Alpari e NordFX.

M1=D1 viene ancora testato lì.

Sicuramente c'è bisogno di un controllo più rigoroso nel test (che sia testato dalla data in cui è stato impostato - se non c'è M1, non è testato).

Di nuovo, la finestra del grafico, se M1 è abilitato, allora le barre per il giorno - beh, questo è un po' strano.

E perché il vostro server e i server DS funzionano diversamente?

Alla fine, come sempre, dopo "ballare con il tamburello" in linea di principio è possibile utilizzare. È solo necessario eseguire il tester molte volte, fino a quando tutta la storia viene scaricata. :) Forse il pulsante sarebbe meglio dopo tutto?

 
antt:
Giusto. L'Expert Advisor (o script) viene eseguito in un proprio thread. Il codice dell'indicatore viene eseguito in un altro thread (il thread di elaborazione dei dati per il simbolo corrispondente).
Grazie. Molto bene. Lo userò come base.
 

Buon pomeriggio.

Ho una domanda su mql4, anche se le persone che hanno familiarità con mql5 potrebbero conoscere l'argomento:

Non riesco a fare una dll in Visual C++ 2010 Express per funzionare in MT4.

Ho provato come descritto nell'articolo: https://www.mql5.com/ru/articles/18

E ho dato esempi di utilizzo dell'"Expert Advisor": https://www.mql5.com/ru/forum/129668

Aiuto: si prega di rendere la dll in Visual C++ 2010 Express per funzionare in MT4.

Per favore.

Ciao!

Domanda sul funzionamento di MT5 in demo.

Non posso aggiungere un nuovo ordine a una posizione già aperta a un prezzo migliorato diverso. Invece, il nuovo ordine viene aggiunto alla posizione già aperta al vecchio prezzo e senza opzioni. A cosa mi serve?

 
voleg:

Ciao!

Domanda sul funzionamento di MT5 in demo.

Non posso aggiungere un nuovo ordine a una posizione già aperta a un prezzo migliorato diverso. Invece, il nuovo ordine viene aggiunto alla posizione già aperta al vecchio prezzo e senza opzioni. A cosa mi serve?

Sistema di trading MetaTrader 5
 

Capito, grazie!

 

Questo Expert Advisor è in esecuzione su un conto demo e a volte non può aprire una posizione e genera un errore

"CTrade::PositionOpen: vendita istantanea 5.00 EURUSD a 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [stop non valido]"

Questo è lo stop loss minimo di 18 pips, ho 38 pips qui. Cosa c'è che non va?

