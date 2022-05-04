Errori, bug, domande - pagina 193

Nuovo commento
 

Per qualche motivo le posizioni non vengono più visualizzate, anche se lo sono,

costruire 353 x64 su win 2008 server

ha dovuto usare l'indicatore i-orders

[Eliminato]  
Olegts:

Per qualche motivo le posizioni non vengono più visualizzate, anche se lo sono,

costruire 353 x64 su win 2008 server

ha dovuto usare l'indicatore i-orders

Seleziona la casella di controllo "Mostra i livelli di scambio" nelle proprietà del grafico.

Proprietà (F8) -> Mostra -> Mostra livelli di trading.

 
Interesting:

Controlla se "Mostra i livelli di trading" è selezionato nelle proprietà del grafico.

Proprietà (F8) -> Mostra -> Mostra livelli di trading.

Cavolo, grazie per il feedback, lo era, e penso di esserci già salito:))))
[Eliminato]  

Agli sviluppatori.

Si prega di notare l'applicazione #26094 (dal momento che non si può passare qui, potrebbe funzionare lì) ....

 

cari sviluppatori, avete intenzione di collegare le finestre in MT5, ?????, solo una cosa insostituibile

come per esempio (ninja, nuotare)

 

Hai sbagliato di nuovo (

Questa linea. 

Print(DoubleToString(1.234234,4));// , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

Ha qualcosa a che fare con questo, se lo si commenta, l'errore non si verifica più. Ma mettendo questa linea nello script o in un Expert Advisor vuoto non dà errore .... Si tratta di un bug fluttuante.

L'errore è del tester di strategia.

Cr x32 build 355.

Registra dalla finestra "log 

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
olyakish:

Qualcosa si è piegato di nuovo (.

Questa linea.

Ha qualcosa a che fare con questo, se viene commentato allora l'errore non si verifica più. Ma mettendo questa linea nello script o in un Expert Advisor vuoto non dà errore ..... Ha una specie di bug galleggiante.

È un errore del tester di strategia.

HP x32 build 355.

Registra dalla finestra "log



Se non ti dispiace, inviaci una richiesta al Service Desk e allega il codice completo.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
alexvd:

Se non è troppo difficile, create una richiesta a servicedesk e allegate il codice completo.

Non è difficile, ne avete creato uno.
 
olyakish:
Non difficile, creato.
Capito. Diamo un'occhiata.
 

Al riavvio, le finestre si sbriciolano. Anche durante l'esecuzione del test dell'EA. Diversi incidenti, questa è una delle varianti.

prima di

dopo

1...186187188189190191192193194195196197198199200...3184
Nuovo commento