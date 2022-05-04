Errori, bug, domande - pagina 193
Per qualche motivo le posizioni non vengono più visualizzate, anche se lo sono,
costruire 353 x64 su win 2008 server
ha dovuto usare l'indicatore i-orders
Seleziona la casella di controllo "Mostra i livelli di scambio" nelle proprietà del grafico.
Proprietà (F8) -> Mostra -> Mostra livelli di trading.
Agli sviluppatori.
Si prega di notare l'applicazione #26094 (dal momento che non si può passare qui, potrebbe funzionare lì) ....
cari sviluppatori, avete intenzione di collegare le finestre in MT5, ?????, solo una cosa insostituibile
come per esempio (ninja, nuotare)
Hai sbagliato di nuovo (
Questa linea.
Ha qualcosa a che fare con questo, se lo si commenta, l'errore non si verifica più. Ma mettendo questa linea nello script o in un Expert Advisor vuoto non dà errore .... Si tratta di un bug fluttuante.
L'errore è del tester di strategia.
Cr x32 build 355.
Registra dalla finestra "log
Qualcosa si è piegato di nuovo (.
Questa linea.
Ha qualcosa a che fare con questo, se viene commentato allora l'errore non si verifica più. Ma mettendo questa linea nello script o in un Expert Advisor vuoto non dà errore ..... Ha una specie di bug galleggiante.
È un errore del tester di strategia.
HP x32 build 355.
Registra dalla finestra "log
Se non ti dispiace, inviaci una richiesta al Service Desk e allega il codice completo.
Non difficile, creato.
Al riavvio, le finestre si sbriciolano. Anche durante l'esecuzione del test dell'EA. Diversi incidenti, questa è una delle varianti.
prima di
dopo