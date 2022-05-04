Errori, bug, domande - pagina 184

komposter:
Come questo:

non funziona
 

Dovrebbe essere così


 

Ci dovrebbe essere anche una linea come questa:

input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01

 
Lizar:

Sì, ha funzionato !!!! Grazie mille.
 

Zio sviluppatori, potreste sistemare le funzioni SellStop e BuyStop nella classe CTrade?

bool CTrade::SellStop(double volume,double price,const string symbol=NULL,double sl=0.0,double tp=0.0,
                      ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,datetime expiration=0,const string comment="")
  {
   string sym;
//--- check symbol
   sym=(symbol==NULL)?Symbol():symbol;
//--- check volume
   if(volume<=0.0)
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME;
      return(false);
     }
//--- check price
   if(price!=0.0) //   <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно!
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE;
      return(false);
     }
//--- send "SELL_STOP" order
   return(OrderOpen(sym,ORDER_TYPE_SELL_STOP,volume,0.0,price,sl,tp,type_time,expiration,comment));
  }

BuyStop, stessa cosa.

 
mrProF:

Risolto, sarà nella prossima build. Grazie.
 
xeon:

Dopo l'aggiornamento alla build 350 (28 ottobre 2010) il tester ha smesso di funzionare.

registro allegato.

CPU e memoria sul portatile:

/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/

sistema - windows xp proff 32

Reinstallato tutto in una cartella diversa, ancora non funziona.

Sarebbe interessante vedere anche i registri degli agenti.
 
Stesso problema - il tester non funziona. Dopo aver premuto il pulsante Start, "pensa" per qualche secondo, carica i dati, ma il test non parte nemmeno (il pulsante Start appare di nuovo).

Build 350, XP, Pentium4, nei registri:

2010.11.01 10:36:37     Core 1  disconnected
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: history synchronized from 1993.05.11 to 2010.10.29
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.11.01 10:36:34     Core 1  USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  performance: 14
2010.11.01 10:36:34     Core 1  57 Kb of total initialization data received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  successfully initialized
2010.11.01 10:36:34     Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
2010.11.01 10:36:34     Core 1  expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  76 bytes of selected symbols loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  7170 bytes of tester parameters loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3768 bytes of group info loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3124 bytes of account info loaded
2010.11.01 10:36:33     Core 1  common synchronization completed
2010.11.01 10:36:30     Core 1  authorized (agent build 350)
2010.11.01 10:36:30     Tester  USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.10.04 00:00 to be started
2010.11.01 10:36:30     Core 1  connected
2010.11.01 10:36:29     Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2010.11.01 10:36:29     Core 1  agent process started
 
dogada:

Questi sono i log del tester. I log dell'agente sono in <cartella dati del tester>\Agent-127.0.0.1-3000\logs
 
il registro dell'agente è vuoto
