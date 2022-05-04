Errori, bug, domande - pagina 184
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Come questo:
Dovrebbe essere così
Ci dovrebbe essere anche una linea come questa:
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01
Ci dovrebbe essere anche una linea come questa:
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE; //TF_01
Zio sviluppatori, potreste sistemare le funzioni SellStop e BuyStop nella classe CTrade?
BuyStop, stessa cosa.
Zio sviluppatori, potreste sistemare le funzioni SellStop e BuyStop nella classe CTrade?
BuyStop, stessa cosa.
Dopo l'aggiornamento alla build 350 (28 ottobre 2010) il tester ha smesso di funzionare.
registro allegato.
CPU e memoria sul portatile:
/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -/
sistema - windows xp proff 32
Reinstallato tutto in una cartella diversa, ancora non funziona.
Sarebbe interessante vedere anche i log degli agenti.
Stesso problema - il tester non funziona. Dopo aver premuto il pulsante Start, "pensa" per qualche secondo, carica i dati, ma il test non parte nemmeno (il pulsante Start appare di nuovo).
Build 350, XP, Pentium4, nei registri:
Stesso problema - il tester non funziona. Dopo aver premuto il pulsante Start, "pensa" per qualche secondo, carica i dati, ma il test non parte nemmeno (il pulsante Start appare di nuovo).
Build 350, XP, Pentium4, nei registri: