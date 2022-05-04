Errori, bug, domande - pagina 194
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Inoltre, è passato molto tempo da MQL 4, i computer sono diventati più forti, ma l'algoritmo genetico nel tester rimane lo stesso. Una ragione in più per creare agenti remoti.
C'è sempre stata la necessità di passare attraverso più parametri - e ora c'è un'opzione hardware.
Sarebbe molto utile perfezionare l'algoritmo genetico ed estendere il numero di iterazioni da 10.000 ad almeno 100.000. Capisco che questo richiederebbe di aumentare il numero di generazioni dell'algoritmo genetico. Il numero di generazioni può essere scelto automaticamente, ma sarebbe meglio poter scegliere manualmente (automaticamente, 10, 20...1000, ecc.).
Personalmente ne ho bisogno per la ricerca di paternità (per "trilioni" di varianti - 10 000 non è sufficiente). Ma penso che ci saranno molti compiti in cui questo sarà utile.
Spero davvero che siate d'accordo, con una tale necessità.
L'algoritmo genetico non ha un limite rigido, ma funziona finché c'è un guadagno nella funzione obiettivo. Un numero intorno a 10.000 è una prima approssimazione di stima.
Cioè, la generazione può fermarsi a 10.000, o può andare oltre. Spesso risulta essere meno.
L'algoritmo genetico non ha un limite rigido, ma funziona finché c'è un guadagno nella funzione obiettivo. Un numero intorno a 10.000 è una prima approssimazione di stima.
Cioè, la generazione può fermarsi a 10.000, o può andare oltre. Spesso risulta essere meno.
Qualcuno ha provato Tester nella build 355. Nessuna ottimizzazione o test - c'è un registro (niente di male notato). Nessuna transazione. Solo 1 core è coinvolto durante l'ottimizzazione.
CS 0 Core 1 18:07:35 processo agente avviato
OG 0 Core 1 18:07:35 connessione a 127.0.0.1:3000
DO 0 Core 1 18:07:36 connesso
GM 0 Core 1 18:07:36 autorizzato (agent build 355)
OD 0 Tester 18:07:36 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): test di esperti\Examples\Ermak\G_15.ex5 dal 2009.01.01 00:00 al 2010.01.01 00:00:00 da avviare
FD 0 Core 1 18:07:37 sincronizzazione comune completata
FO 0 Core 1 18:07:37 3124 byte di informazioni sul conto caricate
FE 0 Core 1 18:07:37 3768 byte di informazioni sul gruppo caricate
IR 0 Core 1 18:07:37 7170 byte di parametri tester caricati
QH 0 Core 1 18:07:37 275 byte di simboli selezionati caricati
GM 0 Core 1 18:07:37 file esperto aggiunto: Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5. 41811 byte caricati
RI 0 Core 1 18:07:37 deposito iniziale 100000.00 USD, leverage 1:500
KQ 0 Core 1 18:07:37 inizializzato con successo
JK 0 Core 1 18:07:37 67 Kb di dati di inizializzazione totali ricevuti
IQ 0 Core 1 18:07:37 performance: 92
PF 0 Core 1 18:07:37 EURUSD: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
FR 0 Core 1 18:07:39 EURUSD: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
DI 0 Core 1 18:07:39 EURUSD: storia sincronizzata dal 1998.01.02 a 2010.11.11
PD 0 Core 1 18:07:40 EURUSD: contiene 343091 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
FR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
QR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
GI 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): 1 min OHLC ticks generati. OnTick eseguito solo sull'inizio della barra
EH 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: test di Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5 dal 2009.01.01 00:00 al 2010.01.01 00:00:00 avviato con ingressi:
GG 0 Core 1 18:07:40 Lot=0.10
KG 0 Core 1 18:07:40 St_L=200
GR 0 Core 1 18:07:40 K_Pr=1.5
NS 0 Core 1 18:07:40 Stp=true
JF 0 Core 1 18:07:40 AdW=1
NJ 0 Core 1 18:07:40 AdD=2
KP 0 Core 1 18:07:40 Step=60
KS 0 Core 1 18:07:4040 Tm=false
ED 0 Core 1 18:07:40 God=0
NK 0 Core 1 18:07:40 Tr1_1=0
LO 0 Core 1 18:07:40 Tr1_2=1
MP 0 Core 1 18:07:41 Tr1_3=13
DD 0 Core 1 18:07:4141 Tr1_4=11
IK 0 Core 1 18:07:41 Tr1_5=4
FO 0 Core 1 18:07:41 Tr1_6=2
HP 0 Core 1 18: 07:4107:41 Tr1_7=14
PD 0 Core 1 18:07:41 Tr1_8=15
LK 0 Core 1 18:07:41 Tr1_9=3
GO 0 Core 1 18:07:41 Tr1_10=17
OR 0 Core 1 18:07:41 Tr1_11=12
RE 0 Core 1 18:07:41 Tr1_12=7
EK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: contiene 343091 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 a 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
CF 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
IM 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: contiene 343091 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
HO 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
QK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
HO 0 Core 1 18:07:42 EURUSD: contiene 343091 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
HL 0 Core 1 18:07:42 EURUSD,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
OG 0 Core 1 18:07:42 EURUSD,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
KP 0 Core 1 18:07:42 GBPUSD: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
RH 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
PG 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: storia sincronizzata dal 1998.01.02 al 2010.1111
JL 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: simbolo tick base trovato
PG 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD: contiene 329210 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
KI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
KL 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
LI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD: contiene 329210 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
PD 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
IM 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
KK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD: contiene 329210 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
RK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
IL 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
LJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD: contiene 329210 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
KJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
HJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
MM 0 Core 1 18:07:48 USDCHF: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
FE 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
DR 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: storia sincronizzata dal 1998.01.02 al 2010.1111
NI 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: simbolo tick base trovato
ER 0 Core 1 18:07:51 USDCHF: contiene 330469 record M1 di inizio dati dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 20:00
IL 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
II 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
HD 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: contiene 330469 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 20:00
CQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
NP 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
HF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: contiene 330469 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 20:00
FF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
MQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF: contiene 330469 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 20:00
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
JO 0 Core 1 18:07:53 USDCHF,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
QI 0 Core 1 18:07:53 USDJPY: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
KQ 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
MN 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: storia sincronizzata dal 1998.01.02 a 2010.11.11
CE 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: simbolo tick base trovato
CN 0 Core 1 18:07:56 USDJPY: contiene 346363 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 19:59
RP 0 Core 1 18:07:56 USDJPY,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
RE 0 Core 1 18:07:56 USDJPY,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
HP 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: contiene 346363 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 19:59
NM 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
CD 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
HR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: contiene 346363 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 19:59
KR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
DE 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
GS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY: contiene 346363 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 19:59
RS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
ES 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
CE 0 Core 1 18:07:58 USDCAD: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
EM 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
CJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: storia sincronizzata dal 1998.01.02 al 2010.11.11
MQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: simbolo tick base trovato
LJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: contiene 278941 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
ID 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
IQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
OL 0 Core 1 18:08:01 USDCAD: contiene 278941 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
EI 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
LH 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
RN 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: contiene 278941 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
IT 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
NI 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
DO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: contiene 278941 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
MO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
JG 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
GQ 0 Core 1 18:08:02 AUDNZD: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
EI 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
EF 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: storia sincronizzata dal 1999.01.01 a 2010.11.11
MM 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: simbolo tick base trovato
PF 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD: contiene 355078 record M1 di inizio dati dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 17:59
JH 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
JM 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
MH 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD: contiene 355078 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 17:59
DE 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
ML 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
NJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD: contiene 355078 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 17:59
FJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
MM 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
MK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD: contiene 355078 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 17:59
GK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
LK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
IL 0 Core 1 18:08:08 GBPCHF: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
RD 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
PS 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: storia sincronizzata dal 1998.01.02 al 2010.1111
JH 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: simbolo tick base trovato
OS 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF: contiene 359125 record M1 di inizio dati dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 20:00
MM 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
MH 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
NE 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF: contiene 359125 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 20:00
OP 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
JQ 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
PG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF: contiene 359125 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.1231 20:00
LG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
CP 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
EF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF: contiene 359125 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
PN 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
LI 0 Core 1 18:08:15 CADCHF: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
NQ 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
NN 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: storia sincronizzata dal 1999.01.01 a 2010.11.11
FE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: simbolo tick base trovato
ON 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: contiene 248858 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 00:00 al 2008.09.19 22:59
RP 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
RE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
JP 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: contiene 248858 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 00:00 al 2008.09.19 22:59
HM 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
QD 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
JR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: contiene 248858 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 00:00 al 2008.09.19 22:59
IR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
JE 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
KS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF: contiene 248858 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 00:00 al 2008.09.19 22:59
RS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
NS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
KD 0 Core 1 18:08:19 GBPJPY: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
FL 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
EK 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: storia sincronizzata dal 1998.01.01 al 2010.1111
NP 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: simbolo tick base trovato
JK 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY: contiene 364183 record M1 di inizio dati dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 19:58
GE 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
GP 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
EM 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY: contiene 364183 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 19:58
CH 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
NI 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
HO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY: contiene 364183 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 19:58
GO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
PH 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
MN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY: contiene 364183 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 19:58
PN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
CF 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
RQ 0 Core 1 18:08:25 CHFJPY: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
PI 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
NF 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: storia sincronizzata dal 1999.01.07 to 2010.11.11
HM 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: symbol tick base found
PF 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY: contains 362139 M1 records of beginning data from 2008.01.02 09:00 to 2008.12.31 17:59
IH 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
IM 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
KH 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY: contiene 362139 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 17:59
EE 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
LL 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
CJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY: contiene 362139 record M1 di dati iniziali dal 2008.12.31 17:59
LJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
CM 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
RK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY: contiene 362139 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:00 al 2008.12.31 17:59
CK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
PK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
HM 0 Core 1 18:08:31 EURJPY: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
JE 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
HR 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: storia sincronizzata dal 1998.01.02 to 2010.11.11
RI 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: symbol tick base found
NR 0 Core 1 18:08:34 EURJPY: contains 361713 M1 records of beginning data from 2008.01.02 09:01 a 2008.12.31 20:00
GL 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
GI 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
QD 0 Core 1 18:08:35 EURJPY: contiene 361713 record M1 di dati iniziali dal 2008.12.31 20:00
CQ 0 Core 1 18:08:35 EURJPY,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
NP 0 Core 1 18:08:35 EURJPY,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
PF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY: contiene 361713 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
LQ 0 Core 1 18:08:36 EURJPY,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
EG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY: contiene 361713 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 09:01 al 2008.12.31 20:00
LG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
GO 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 09:00
HH 0 Core 1 18:08:37 EURGBP: simbolo sincronizzato, 2904 byte di informazioni sul simbolo ricevuti
MP 0 Core 1 18:08:38 EURGBP: caricare 27 byte di dati storici per sincronizzare
KO 0 Core 1 18:08:38 EURGBP: storia sincronizzata dal 1998.01.02 to 2010.11.11
FD 0 Core 1 18:08:39 EURGBP: symbol tick base found
OO 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: contains 304821 M1 records of beginning data from 2008.01.02 10:00 to 2008.12.31 19:59
DQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Weekly: cache storica riservata per 105 barre stimate
DD 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Weekly: la storia inizia dal 2007.12.30 00:00
KQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: contiene 304821 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 10:00 al 2008.12.31 19:59
GL 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Daily: cache storica riservata per 522 barre stimate
RE 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Daily: la storia inizia dal 2008.01.02 00:00
MS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP: contiene 304821 record M1 di dati iniziali dal 2008.12.31 19:59
HS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4: cache storica riservata per 3132 barre stimate
OD 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4: la storia inizia dal 2008.01.02 08:00
HR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP: contiene 304821 record M1 di dati iniziali dal 2008.01.02 10:00 al 2008.12.31 19:59
OR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP,H1: cache storica riservata per 12531 barre stimate
LR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP,H1: la storia inizia dal 2008.01.02 10:00
EH 0 Core 1 18:09:39 OnTester result 0
NK 0 Core 1 18:09:39 2009.12.31 23:59:59 EA G_15.mq5 è stato cancellato dal grafico
PH 0 Core 1 18:09:39 EURUSD,H1: 1441731 ticks (6147 barre) generati entro 56457 ms (totale barre nella storia 12310, tempo totale 122711 ms)
PJ 0 Core 1 18:09:39 file di log "D:\ProgramMetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20101112.log" scritto
CM 0 Core 1 18:09:39 disconnesso
Riconosciuto. Nella nuova build 355 gli agenti funzionano in modo molto strano. Non posso determinare la dipendenza del loro lavoro. Tutti e quattro i core lavorano, poi tutti e quattro i core possono smettere di lavorare (occupato), poi un core inizia a lavorare e così via fino alla fine dell'ottimizzazione per tutti gli strumenti di mercato. Il riavvio del terminale risolve il problema per qualche tempo. Poi tutto si ripete di nuovo.
Agli sviluppatori.
Per quanto riguarda la rete a strascico incorporata:
1. Si prega di rendere l'evidenziazione del livello di colore SL come su MT4 (evidenziazione gialla dello SL nella posizione che viene utilizzata per il trawling);
2. Si prega di convertirlo in pip reali (comprese 5 cifre). Lasciate che sia il terminale stesso a determinare la precisione delle quotazioni e ad impostare i parametri necessari per la pesca a strascico (può essere impostato 45 invece di 450).
Ho dato un'occhiata a questo thread, se è possibile ottenere qualsiasi richiesta degli utenti qui, lo farò ;)
Voglio vedere/ricevere Canvas o qualcosa di simile, non legato a nessuna barra o al tempo, ma solo una finestra vuota con coordinate X e Y (senza scala) e un paio di funzioni grafiche per disegnare sulla tela (font a colori benvenuti)
Riconosciuto. Nella nuova build 355 gli agenti funzionano in modo molto strano. Non posso determinare la dipendenza del loro lavoro. Tutti e quattro i core lavorano, poi tutti e quattro i core possono smettere di lavorare (occupato), poi un core inizia a lavorare e così via fino alla fine dell'ottimizzazione per tutti gli strumenti di mercato. Il riavvio del terminale risolve il problema per qualche tempo. Poi tutto si ripete di nuovo.
Inoltre, OnTimer() non funziona nel nuovo tester.
Confermato, non funziona nel tester, ma c'è una stranezza (testato su un kernel x32).
La stranezza è la seguente!
Questo codice non fa scattare il timer
Ma questo lo fa.
Ещё, в новом тестере не работает OnTimer().
È per questo che il mio EA non sta testando, perché l'ho solo su OnTimer() - e !