marketeer:
Ero principalmente interessato alle corde.

Io ero l'opposto.

A proposito, le stringhe possono essere memorizzate sui grafici, come i tooltip degli oggetti dello schermo. È un po' storto, ma funziona e si salva automaticamente quando si spegne il terminale.

 
MetaDriver:

È vero, è storto. Vorrei che fosse più dritto. ;-).
 
stringo:

"Sovraccomplicare" in questo contesto significa aggiungere nuove funzionalità lente per un piccolo numero di utenti. Ora è stato implementato un meccanismo di memorizzazione e accesso molto efficiente, e non vogliamo distruggerlo.

Per scambiare dati tra programmi (e anche tra terminali client sullo stesso computer) si possono usare dei file. È sufficiente scrivere una volta un paio di classi standard.

A proposito, sulle variabili globali delle stringhe. Vi servono per lo scambio di dati tra programmi all'interno di un terminale client? Allora perché non passare le stringhe direttamente, attraverso gli eventi utente? È un metodo molto più efficiente che scambiare dati attraverso variabili globali.

Slava, per favore fai una funzione mql per determinare la data dell'ultima modifica di un file(datetime FileLastModify(string FName )).

Ne ho davvero bisogno. Altrimenti senza riferimento al file o usando la DLL è impossibile determinare se i dati sono cambiati dall'ultimo riferimento.

C'è un analogo per le variabili globali ma non per i file. Estremamente ingiusto e disumano!

 
MetaDriver:

Servicedesk
 
stringo:

Te l'ho detto. Disponibile.

Per esempio, abbiamo i file header inclusi una volta. Non c'è bisogno di #ifdef.

Invece di macrosostituire delle costanti a seconda di una condizione, possiamo usare delle variabili che sono inizializzate in modo diverso nelle diverse condizioni.

Anche in questo caso, le condizioni possono essere definite da variabili costanti invece che da definizioni predefinite.

Presenza della costante IS_DEBUG_MODE

Capacità di determinare al volo in quale ambiente il programma è in esecuzione (test, debugging, test visivo, ottimizzazione, permettendo di utilizzare la dll).

Devo essermi perso quella discussione. E puoi decifrare l'evidenziato in modo più dettagliato?

Ciò di cui ho bisogno è la capacità di includere selettivamente parti di un grande file di intestazione, a seconda di un dato insieme di chiavi #define. Sembra che non ci sia altro modo per farlo che usare #ifdef.

 
Dima_S:

A proposito, c'è bisogno anche di questo.
 
Dima_S:

Devo essermi perso quella discussione.

Sondaggio a mio favore. Finito con niente -- qui.

Quelli evidenziati possono essere decifrati più dettagliatamente?

Probabilmente i tre usi più comuni di #ifdef

1. bandiere di compilazione

2. controllo della versione

3. Impedire che una doppia intestazione sia inclusa con #ifndef #define , in alternativa a #pragma once

Ciò di cui ho bisogno è la capacità di includere selettivamente parti di un grande file di intestazione, a seconda di un dato insieme di interruttori #define. Nessun altro metodo sembra essere stato trovato per questo, tranne l'uso di #ifdef.

E' proprio questo.
 

È possibile fare un'analisi in avanti a "Tutti i simboli". In questo momento il terminale cede:

2011.07.16 09:51:10 Tester forward testing disabilitato a causa di test su tutti i simboli MarketWatch

Questo è un modo molto veloce e conveniente per scegliere un paniere di valute per il prossimo periodo, piuttosto che eseguirle una per una.

 

E la chat tra utenti?

C'è una funzione in transaq (su mamba) per inviare un messaggio, posso corrispondere con un altro cliente dell'azienda conoscendo il suo nome utente. Mi piacerebbe molto scambiare messaggi senza ricorrere ad altri programmi.


Agli sviluppatori di

Posso cambiare il mio tipo di ordine da Instant Execution aPending Order senza uscire dal commento e senza azzerare il profitto?

Per quanto mi ricordo in MT4 il commento rimane lo stesso...

