Auguri per MT5 - pagina 99
1. All'inizio non avevo capito bene il tuo punto di vista.
2. Se l'exp selezionerà la lingua selezionata come localizzazione nel terminale dall'utente, allora sì, i file di localizzazione non sono necessari.
Davvero, pensate alla mia procedura proposta come un interruttore, il terminale inserisce la lingua corrente in cui sta funzionando e il software seleziona la sostituzione corretta della descrizione delle istanze dalla lista.
Non fate affidamento sull'inizializzazione implicita, lo dice in Inizializzazione delle variabili:Se sei abbastanza fortunato da ottenere degli zeri, potresti non essere così fortunato la prossima volta
IMHO, non è un buon approccio per creare difficoltà inutili al cliente.
Rendere le operazioni più deterministiche e riempire sempre l'array di zeri è un gioco da ragazzi.
Non è affatto necessario imitare e copiare completamente i difetti di linguaggi come C e C++
Клиентский терминал поддерживает отправку уведомлений о различных событиях на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android при помощи Push-сообщений. Благодаря этой функции трейдер всегда в курсе происходящего.
Lenotifiche push sono messaggi brevi di non più di 255 caratteri. Tali notifiche sono consegnate immediatamente e non si perdono lungo la strada.
È possibile aggiungere tali messaggi al terminale desktop (sia 4 che 5)? Sarebbe molto conveniente.
Ci sono soluzioni tramite ICQ, Skype e altri programmi di terze parti, ma una funzione integrata e affidabile sarebbe molto utile.
ps: non sono tecnicamente esperto, quindi sto solo chiedendo.
C'è un modo per distinguere terminal64.exe nel task manager? Non è conveniente avere più di un terminale aperto.
PS: No, non "terminal64.exe", ma aggiungi un collegamento sul desktop al commento. Per esempio, invece di "MetaTrader 5 Client Terminal" fai "MetaTrader 5 Client Terminal MT5_1", dove MT5_1 è il collegamento del mio primo dei tre terminali.
È possibile farlo?
Voglio ringraziarvi per aver ripristinato i diritti del pulsante ESC nell'editor.
Se questa era la richiesta di qualcun altro a servicedesk, allora tu adorabile uomo sei +100 Abilità al Potere Persuasivo.
Se è stata l'iniziativa dello sviluppatore, ottiene +1 abilità di comprensione.
Sergeev, di cosa si trattava?:-)
Dall'inizio e fino a poco tempo fa, la finestra di compilazione con la lista degli errori era nascosta solo da Ctrl+T.
Ma in altri editor, incluso MT4, questa finestra è nascosta da Esc.
Una settimana fa ho scoperto che il tasto Esc è di nuovo in azione. Non posso dire esattamente quando è diventato operativo, dato che ho usato Ctrl+T per abitudine.
Molto tempo fa ho chiesto di farlo nel CD, ma la domanda è stata chiusa.
Ma ora, con mia grande sorpresa, l'ha fatto. E dico grazie a coloro che hanno promosso questa modifica.