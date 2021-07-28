Auguri per MT5 - pagina 75
Riguardo all'applicazione #163577 nel CD.
Tutto questo è buono e comprensibile, ma - Come facciamo a tagliare il file se il progetto è preparato per il servizio MARKET, per esempio?
Ciao, moderatore!
Enorme richiesta di aggiungere nel modulo dello schermo MT5 e MT4 anche (!!!!) l'opzione (cioè il pulsante) "Delete All" nel menu della finestra "List of Indicators" (vedi immagine).
L'opzione ideale sarebbe naturalmente quella di poter cancellare tutti gli indicatori in qualsiasi finestra selezionata, cioè nella finestra principale del grafico, così come in qualsiasi altra finestra a scelta (dal menu nell'immagine).
Ditemi, posso contare sul blocco di codice che collassa i pulsanti tra i caratteri di apertura e di chiusura? () {} [] ecc.
Grazie!
Un suggerimento per il debugger in MQL5:
Quando si esegue il debug del codice, bisogna tenere traccia dei valori delle stesse variabili. Ma dopo essere usciti da MetaEditor, le variabili da tracciare devono essere aggiunte di nuovo alla finestra di tracciamento, il che richiede del tempo. Vorremmo automatizzare l'aggiunta delle variabili necessarie alla finestra specificata. Per esempio, potete fare un file modello con lo stesso nome del programma che state debuggando, ma con un'estensione diversa. O in qualche altro modo, come preferite. Grazie
GLI SVILUPPATORI sono pregati di pensarci e di rispondere.
Finire un po' la modalità dei calcoli matematici.
È chiaro che cosa è per ... puoi per esempio risolvere equazioni e cose del genere .... Ciò che non è chiaro è quanto segue
Cercherò di dipingere alcuni degli inconvenienti nella soluzione dei quali prego il vostro aiuto.
1. Un semplice Expert Advisor eseguito con un gran numero di gradi di libertà richiede un tempo molto lungo a causa della costante ripetizione della funzione OnTick(). Questo porta a un pasticcio molto difficile da analizzare e difficile da distinguere da un semplice adattamento.
Come decisione di questo problema, possiamo provare a stimare ogni grado di libertà (la variabile che viene cercata nel tester) separatamente prima di iniziare i test, poiché rimuovere anche solo una coppia di valori non necessari (cioè i valori cercati, piuttosto che le variabili dell'intervallo cercato) per l'enumerazione può far risparmiare significativamente tempo ... Dopo il setacciamento si ottengono intervalli discontinui ... Queste interruzioni appaiono in quei punti dove abbiamo cancellato le variabili che non sono necessarie per l'ottimizzazione. Come utilizzare questi intervalli interrotti con valori esclusi nel tester non è molto chiaro?
2. Incontro anche problemi nell'analisi preliminare delle variabili... se ho bisogno di calcolare un overshoot elementare sul grafico della quotazione attuale ... Devo mettere tutto in uno script ... La sceneggiatura non è esattamente efficiente... perché funziona in un thread ... mentre tutti gli altri sono inattivi ... con un sacco di parametri di ricerca risultati in un gran numero di loop annidati ... lo script si blocca in questi loop per molto tempo ... in questo caso le variabili passate attraverso il ciclo potrebbero essere emesse in Input, mettendo così in parallelo il processo come nel tester di strategia ... Sembrerebbe che il problema possa essere risolto nella modalità di calcolo, ma per come la vedo io, non dàaccesso agli array di serie temporali, al numero di barre, all'output della tabella dei risultati per i dati statistici calcolati su file esterni... Inoltre, non sono sicuro di come salvare i risultati tra le esecuzioni ... e come salvare il file finale che contiene tutti i dati calcolati ...
Mi piacerebbe vedere una modalità di calcolo matematico che permetta tutto ciò che è negli script.
Per calcoli analitici con accesso a tutti i grafici e all'ambiente di mercato senza chiamare OnTick, possiamo aggiungere un'altra modalità "Analytics" con chiamate OnInit - OnTester - OnDeinit. Questo permetterà di fare degli esperti efficienti.