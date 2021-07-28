Auguri per MT5 - pagina 68
La visualizzazione arriverà presto, presto. È già lì, in fase di test interno
1) Sarebbe bello se nella finestra "Strumenti Il tasto destro del mouse, per esempio, potrebbe selezionare quali dei segnalibri disponibili visualizzare, e quali non hanno bisogno (naturalmente non assolutamente tutti - commercio, storia e attività in ogni caso, tutti hanno bisogno, ma il resto può valere la pena di configurare).
Il punto è che alcuni di essi vengono visualizzati (aggiornati/aggiornati) se non hai intenzione di usare le informazioni da loro è poco. Per me, per esempio, su 11 che sono attualmente utili 4-5. Il resto preferirei rimuoverlo per non incombere davanti ai miei occhi.
2) Nella finestra "Navigator" anche nell'albero "MetatTrader 5" disabilitare la visualizzazione di argomenti come "Indicatori","Indicatori personalizzati", "Expert Advisors", "Scripts", se possibile. Di nuovo, per rimuovere elementi e informazioni inutili/distraenti. Per me, ad esempio, gli indicatori e gli Expert Advisors non hanno alcuna funzione neanche lì.
Penso che queste finestre in Metatrader saranno abbastanza utili per coloro che fanno trading manuale).
Potete dirmi come visualizzare la finestra "Risultati" nel tester di strategia MT5, la stessa di quella MT4?
La finestra "Risultati" dai file del tester di strategia MT4 e MT5.
Quello che attualmente si chiama "Risultati" in MT4 si chiama rapporto e quello che stai cercando di trovare non c'è (si spera per ora).
Al momento, è possibile visualizzare la storia delle transazioni nel tester caricando i dati del rapporto in formato HTML / Open XML.
Al momento, è possibile vedere la storia delle transazioni nel tester caricando i dati del rapporto in formato HTML / Open XML.Peccato, perché è quasi impossibile fare il debug delle voci non valide nella storia.
Per esempio: in MT4 nella finestra "Risultati", quando si clicca su un trade, si arriva immediatamente al grafico. Lo stesso modo era in MT3. (In MT2 - non so).
Una grande richiesta agli sviluppatori - non siate pigri, fatelo.
Potrebbe trattarsi di cambiare le modalità di visualizzazione delle transazioni? Ci sono 4 diverse modalità di dettaglio, l'impostazione predefinita è quella di aprire un rapporto generale:
Grazie. Non l'ho capito. C'è un link al menu contestuale nell'aiuto.