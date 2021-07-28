Auguri per MT5 - pagina 68

Nuovo commento
[Eliminato]  
stringo:

La visualizzazione arriverà presto, presto. È già lì, in fase di test interno

È presto nella prossima build, o nelle prossime due o tre?
 
Il terminale ha una barra orizzontale con le schede di ogni finestra del grafico. Quando la barra trabocca di schede, è necessario scorrere cliccando sulle frecce (avanti e indietro) con il mouse. Per favore: aggiungete nelle impostazioni l'opzione di trasferire queste schede in più righe (barre) in overflow, perché non è molto conveniente con un gran numero di finestre manipolarle attraverso la sola possibilità di scorrere con il mouse. Come ultima risorsa, due barre sotto l'altra sarebbero sufficienti, ma non una sola barra che va dietro il monitor! O anche non nelle impostazioni, ma a livello di manipolazione ortogonale dei confini mobili dell'interfaccia interfinestra mediante operazioni di drag'n'drop, in modo che, per esempio, come in Windows, si possa cambiare l'altezza di una barra con un insieme di programmi in esecuzione visualizzati.
 
x100intraday:
...
Sì, questo è davvero necessario con un gran numero di strumenti.
 

1) Sarebbe bello se nella finestra "Strumenti Il tasto destro del mouse, per esempio, potrebbe selezionare quali dei segnalibri disponibili visualizzare, e quali non hanno bisogno (naturalmente non assolutamente tutti - commercio, storia e attività in ogni caso, tutti hanno bisogno, ma il resto può valere la pena di configurare).

Il punto è che alcuni di essi vengono visualizzati (aggiornati/aggiornati) se non hai intenzione di usare le informazioni da loro è poco. Per me, per esempio, su 11 che sono attualmente utili 4-5. Il resto preferirei rimuoverlo per non incombere davanti ai miei occhi.

2) Nella finestra "Navigator" anche nell'albero "MetatTrader 5" disabilitare la visualizzazione di argomenti come "Indicatori","Indicatori personalizzati", "Expert Advisors", "Scripts", se possibile. Di nuovo, per rimuovere elementi e informazioni inutili/distraenti. Per me, ad esempio, gli indicatori e gli Expert Advisors non hanno alcuna funzione neanche lì.

Penso che queste finestre in Metatrader saranno abbastanza utili per coloro che fanno trading manuale).

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • 2009.11.23
  • Андрей
  • www.mql5.com
Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.
 

Potete dirmi come visualizzare la finestra "Risultati" nel tester di strategia MT5, la stessa di quella MT4?

La finestra "Risultati" dai file del tester di strategia MT4 e MT5.

File:
testermt4.jpg  142 kb
testermt5.jpg  207 kb
[Eliminato]  
OpenClose:

Potete dirmi come visualizzare la finestra "Risultati" nel tester di strategia MT5, come in MT4?

I file della finestra "Risultati" del tester di strategia MT4 e MT5.

Quello che attualmente si chiama "Risultati" in MT4 si chiama rapporto e quello che stai cercando di trovare non c'è (si spera per ora).

Al momento, è possibile visualizzare la storia delle transazioni nel tester caricando i dati del rapporto in formato HTML / Open XML.

 
Interesting:

Quello che attualmente si chiama "Risultati" in MT4 si chiama rapporto e quello che stai cercando di trovare non c'è (si spera per ora).

Al momento, è possibile vedere la storia delle transazioni nel tester caricando i dati del rapporto in formato HTML / Open XML.

Peccato, perché è quasi impossibile fare il debug delle voci non valide nella storia.

Per esempio: in MT4 nella finestra "Risultati", quando si clicca su un trade, si arriva immediatamente al grafico. Lo stesso modo era in MT3. (In MT2 - non so).

Una grande richiesta agli sviluppatori - non siate pigri, fatelo.
 

Potrebbe trattarsi di cambiare le modalità di visualizzazione delle transazioni? Ci sono 4 diverse modalità di dettaglio, l'impostazione predefinita è quella di aprire un rapporto generale:


[Eliminato]  
Renat:

Forse si tratta di cambiare le modalità di visualizzazione delle compravendite? Ci sono 4 diverse modalità di dettaglio, l'impostazione predefinita è quella di aprire un rapporto generale:

Probabilmente è così. :)
 
Renat:

Potrebbe trattarsi di cambiare le modalità di visualizzazione delle transazioni? Ci sono 4 diverse modalità di dettaglio, l'impostazione predefinita è quella di aprire un rapporto generale:


Grazie. Non l'ho capito. C'è un link al menu contestuale nell'aiuto.
1...616263646566676869707172737475...117
Nuovo commento