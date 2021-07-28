Auguri per MT5 - pagina 79
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
VPS da MetaQuotes? - Che grande idea! (saltando con gioia)
MetaQuotes è probabilmente l'unica azienda che oserei ospitare il mio EA su un VPS (a parte il mio server personale, se ne avessi uno).
Cosa c'è che non va nei server di terze parti? A cosa prestare attenzione?
Perché i proprietari di questi server hanno accesso ai server e quindi ai tuoi EA.
E per MetaQuotes, gli EA degli altri sono tabù, per loro è una questione d'onore.
Questo per dirla in modo molto crudo e volgare, ma è così.
Perché i proprietari di questi server hanno accesso ai server e quindi ai tuoi EA.
E per MetaQuotes, gli EA degli altri sono tabù, per loro è una questione d'onore.
Questo è un modo molto volgare di dirlo, ma è così.
Grazie. Che ne dite di legare l'Expert Advisor all'account per mantenere solo la versione compilata sul server...?
Grazie. Che ne dite di legare l'EA all'account, mantenendo solo la versione compilata sul server...?
Interessante.Ho ordinato un accesso di prova.Per capire che in generale è un VPS.Cosa non piace server di terze parti? A cosa fare attenzione?
La prima e probabilmente più importante cosa è il funzionamento ininterrotto del terminale e il ping al server DC.
Solo i proprietari di VPS di terze parti probabilmente non configureranno i loro server per le esigenze specifiche del terminale.
Il terminale non consuma molto traffico, il che significa che teoricamente il canone di abbonamento può essere ridotto (+ la continuità è richiesta).
MQ può memorizzare i dati nella cache (grazie all'intermediazione non tanto) e immettere il traffico per trasmettere attraverso un proxy comune, i proprietari di terze parti non lo faranno di sicuro.
Inoltre, come ho detto, MQ ha un forte supporto tecnico e capisce l'uptime, mentre i proprietari di VPS di terze parti possono semplicemente chiudere un occhio sul fatto che la connettività viene regolarmente interrotta per brevi periodi di tempo.
Quando si piazzano ordini pendenti Buy Stop Limit e Sell Stop Limit, è necessario specificare il prezzo di esecuzione (segnato in verde nell'immagine) e il prezzo dell'ordine (segnato in blu nell'immagine).
Una volta che l'ordine è impostato nel grafico, possiamo vedere solo una linea verde, cioè il livello quando il prezzo raggiunge il livello al quale l'ordine Buy Limit sarà impostato. Penso che sia comunque necessario collocare sul grafico il livello al quale sarà impostato il Buy Limit/Sell Limit. Inoltre, a condizione che l'opzione "Disabilita il trascinamento dei livelli di trading" nelle impostazioni del terminale sia disattivata, questo livello potrebbe essere regolato.
Non pensi che sarebbe più conveniente? In questo momento sembra che questo punto non sia finito. Vi prego di accettarlo come un desiderio.
Vorrei essere in grado di utilizzare la versione leggera del terminale, soprattutto per l'autotrading su VPS.