Auguri per MT5 - pagina 33
L'argomento è già stato sollevato. Per quanto mi ricordo gli sviluppatori si sono rifiutati di fare queste cose (riferendosi al fatto che se qualcuno ne ha bisogno può facilmente usare un IDE di terze parti).
Ma è ancora lì...
In che lingua è scritto il meta-editor? Molto probabilmente C++. È difficile aggiungere la numerazione delle righe, le parentesi che accoppiano l'evidenziazione, ecc. Basta inserire una libreria già pronta in un modulo di programma, che viene inserito dagli sviluppatori di tutti i tipi di editor di testo - lo fanno da anni...
È quello che sto dicendo, methaquotes non è "Tutto per il cliente" ma "Tutto per te stesso e solo un po' per il cliente" :(
Un desiderio per l'interfaccia grafica.
Quando diversi grafici sono disposti contemporaneamente, diciamo verticalmente
contrassegnato da una freccia rossa, i bordi della finestra occupano lo spazio che è così necessario, è già piccolo. È possibile rimuoverli, renderli miseri.
sarebbe bene avere schede di tipo cella
al momento e in MT4 le schede appaiono così
se vuoi essere in grado di impostarli, metti i grafici richiesti (indicatori collegati a un grafico) in punti neri e chiama la scheda "JPY", sarà molto comodo e intuitivo. I modelli di celle possono essere diversi da 1*1 fino a 4*4. Prototipo Opera con la sua scheda Express.
Z.Y., penso che sarà una buona soluzione per le casalinghe :-) So dell'esistenza dei profili, ma non sono convenienti, incompiuti.
Forse mi sto ripetendo, ma mi piacerebbe avere un'opzione in MT5 (nelle impostazioni) affinché il terminale si spenga ad una certa data e ora. Per esempio il venerdì alla fine del trading. Questa funzione eliminerebbe la necessità di spegnere il computer manualmente. Il venerdì sera (notte) può essere trascorso in un'atmosfera più piacevole. (per gli Expert Advisors funzionanti)
È quello che sto dicendo, le meta-citazioni non sono "Tutto per il cliente", ma "Tutto per te e solo un po' per il cliente" :(
Dato che abbiamo molti compiti da risolvere, dobbiamo dare loro delle priorità.
In questo momento i nostri sforzi principali sono concentrati sul terminale principale e sul tester. Abbiamo appena rilasciato la versione a 64 bit del terminale oggi.
Passo dopo passo arriveremo anche all'aggiornamento dell'editor.
Sarebbe possibile riportare l'ora dei trade nel log del tester durante l'esecuzione della storia dell'EA. Non intendo il tempo attuale, che è già presente, ma il tempo degli scambi nel passato. Per esempio
2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Tempo: ordine eseguito comprare 1,00 a...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Tempo: affare eseguito [#2 buy ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Tempo: deal #2 buy 1.00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1Tempo: acquisto istantaneo 1.00 ...
E un'altra osservazione. Perché la numerazione delle transazioni inizia sempre con 2?
MQL5 è una cosa figa che ha tutto tranne una cosa: la prenotazione dinamica della memoria per gli array multidimensionali. Speravo che gli sviluppatori aggiungessero qualcosa del genere oltre alle classi e alle strutture
int **mat = nuovo int * [ROWS];
for (int i = 0; i < ROWS; i++) mat[i] = new int [COLS];
Allora non ci sarebbe bisogno di codificare seri modelli matematici in librerie c++ DL che spesso tagliano il terminale in MT4 per qualche motivo. Non sono un esperto di programmazione, ma la struttura del linguaggio MQL5 non permette di aggiungere tali costrutti? Il metodo ArrayResize esistente permette l'allocazione dinamica lungo una sola dimensione dell'array. Naturalmente, possiamo inventare delle invenzioni e codificare tutti gli array multidimensionali attraverso quelli monodimensionali (arr[i][j] = arr[i*COLS+j]), come ho fatto in MQL4, ma non sarebbe bello. Capisco il dilemma degli sviluppatori: i non programmatori si lamentano che il linguaggio è diventato complicato e i semi-programmatori come me si lamentano che a MQL5 mancano ancora più caratteristiche per renderlo più vicino a c++.