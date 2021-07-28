Auguri per MT5 - pagina 77
Lo stesso del server virtuale solo con MetaQuotes?
Ho un suggerimento.
Per esempio, ci sono due Expert Advisors appesi su finestre diverse.
Il primo esperto implementa un certo algoritmo.
consulente.ex5 primo esperto
Il secondo esperto riceve i dati dal primo
trader.ex5 il secondo esperto
Avete il multi-threading e tutto il fascino della modularità qui :)
PS// Ho provato a compilare questa versione. Si compila senza errori.
Il primo Expert Advisor imposta i segnali. segnale non è uguale a zero.
Il secondo EA esporta con successo la funzione, ma il valore del segnale diventa 0. Cioè, capisco che il secondo EA crea un'altra istanza del primo EA (ma poiché nessuno chiama OnTick() in una nuova istanza di un EA, è segnale non prende alcun valore).
Vorrei che cercasse un'istanza già esistente e si connettesse ad essa, invece di crearne un'altra.
Cari sviluppatori, per favore non suggerite di usare variabili globali.
L'Expert Advisor deve essere collegato con uno già in esecuzione.
Può passare array di tipi comuni e array di strutture. Possono essere ulteriormente elaborati(metodi Set) o popolati(metodi Get).
Quali opportunità questo fornirebbe. È possibile scrivere reti neurali, gestori, generatori, librerie e simili in MQL5.
Tali oggetti che sono richiesti in un'istanza e vengono eseguiti nel proprio thread.
E sono scritti in MQL5. E non scritto in applicazioni di terzi.
È meglio farlo come libreria, come le stesse DLL.
O una sorta di simbiosi tra Biblioteca ed Esperto.
MetaEditor5 ---- File --- Crea la libreria dinamica ----.
Implementare le caratteristiche.
1. La libreria può essere caricata in un thread separato.
2. Che altri esperti di scripting si collegano alla libreria che è già in esecuzione.
3. La libreria può essere caricata e scaricata dinamicamente.
Strumenti - Storia
Si prega di aggiungere l'ordinamento per colonna.
Suggerisco di aggiungere qui
"disconnetti dal server" con una disconnessione.
Bisogno di un servizio di parcheggio script:
parcheggio.mql5.com
L'esperienza esistente di MQ con i campionati, penso, permette di implementare questo.
Vorrei aggiungere "undo" (Ctrl+z) Ho accidentalmente cancellato il grafico con gli indicatori Ctrl+z e tutto va bene.
I VPS di MetaQuotes saranno molto richiesti, con un supporto tecnico così potente sarei il primo ad iscrivermi.
VPS da MetaQuotes? - Che grande idea! (saltando con gioia)
MetaQuotes è probabilmente l'unica azienda che oserei ospitare il mio EA su un VPS (a parte il mio server personale, se ne avessi uno).
Vorrei aggiungere "undo" (Ctrl+z) Ho accidentalmente cancellato il grafico con gli indicatori Ctrl+z e tutto va bene.
Menu File - Open Deleted.
Ma prima di tutto è necessario spuntare la casella in Service - Settings - Charts tab - save deleted charts for re-opening