Ci sono proposte per aggiungere un'API per lavorare con il colore delle schede, in modo da poterlo controllare negli EA e negli indicatori, aumentando così la visibilità. C'è anche un suggerimento per aggiungere un posizionamento verticale di queste schede, in modo da poter aprire più schede e passare facilmente da una all'altra, anche su schermi piccoli.

 

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate

Perché non funziona nello strategy tester?

Ci sono piani per far funzionare questa funzione nello strategy tester?

