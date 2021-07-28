Auguri per MT5 - pagina 69
1) Sarebbe bello se nella finestra "Strumenti Il tasto destro del mouse, per esempio, permetterebbe di scegliere quali dei segnalibri disponibili visualizzare, e quali non hanno bisogno (naturalmente non assolutamente tutti - commercio, storia e attività in ogni caso, tutti hanno bisogno, ma il resto può valere la pena di configurare).
Il punto è che alcuni di essi vengono visualizzati (aggiornati/aggiornati) se non hai intenzione di usare le informazioni da loro è poco. Per me, per esempio, su 11 che sono attualmente utili 4-5. Il resto preferirei rimuoverlo per non incombere davanti ai miei occhi.
2) Nella finestra "Navigator" anche nell'albero "MetatTrader 5" disabilitare la visualizzazione di argomenti come "Indicatori","Indicatori personalizzati", "Expert Advisors", "Scripts", se possibile. Di nuovo, per rimuovere elementi e informazioni inutili/distraenti. Per me, ad esempio, gli indicatori e gli Expert Advisors non hanno alcuna funzione neanche lì.
Penso che impostare queste finestre in Metatrader sarà molto comodo per chi fa trading manuale).
Un'altra richiesta.
3) Circa l'aggiornamento automatico di Metatrader 5. Ora durante i test - è giustificato quando il programma stesso scarica gli aggiornamenti e non può essere disabilitato - per non annoiarci con errori già risolti :)
Ma, per favore, non diventare i prodotti Adobe, che scaricare gli aggiornamenti per 200-300 megabyte tra cui un traffico molto costoso (che costa in alcune tariffe a circa $ 30-50, quindi costa più del limite incluso in alcuni operatori mobili in Bielorussia) e poi chiedere se hanno bisogno di installare. :) È chiaro che Metatrader con tutti i componenti aggiornati prende meno (anche se non così poco), ma può essere sgradevole situazione quando si dispone di un saldo relativamente piccolo di denaro / traffico sul conto dal vostro computer portatile sulla strada e andare alle posizioni / grafici per controllare, poi Metatrader fa felice con gli aggiornamenti e la connessione viene interrotta perché il denaro / traffico esaurito, e per correggere o chiudere le posizioni non ha avuto il tempo. Non dimenticate che non tutti hanno accesso illimitato a internet (specialmente sulla strada) e ci sono un sacco di altri paesi e altre sfumature che non possono essere previste nel programma, quindi non date per scontato che il programma sappia meglio quando aggiornare :) In MT4 il problema si risolveva semplicemente cancellando gli aggiornamenti del programma dalla cartella sul portatile, mentre si poteva sempre aggiornare scaricando una nuova versione completa e reinstallandola.
E nelle versioni stabili finali, si prega di fare, se possibile, nelle impostazioni di 1 casella di controllo che permette di abilitare/disabilitare l'auto-update, dal momento che l'auto-update è costruito nel modulo principale. Penso che molte persone saranno d'accordo su questo punto.
P.S. Se possibile, potreste rispondere su 3 punti, per sapere cosa aspettarsi nello stile di: farà, non sarà, penserà ecc. Grazie. Spero che i suggerimenti siano costruttivi.
Sarebbe bello da aggiungere al tester:
1. Importi del deposito iniziale: 100, 500 e 1000 dollari. Non devono essere azzerati quando si riavvia il terminale e quando si esegue l'ottimizzazione.
2. Un'opportunità per selezionare e salvare impostazioni individuali dai risultati di ottimizzazione senza necessariamente eseguire un singolo test.
3. tempo fino alla fine del test (senza minimizzare un tester).
4. Se la modalità di ottimizzazione è selezionata, ma nessun parametro è selezionato, il pulsante di prova (Start) non dovrebbe semplicemente essere premuto.
5. Quando il tester è in esecuzione, si dovrebbe essere in grado di visualizzare la lista dei trade già eseguiti, come in MT4.
Durante l'ottimizzazione, un parametro come il valore assoluto massimo del drawdown dell'Expert Advisor è molto importante, ma per qualche motivo manca.
1) plys 466, non si resetta al riavvio
Sarebbe bello avere un controllo individuale sulla visualizzazione dei ticker delle notizie in ogni grafico. Allo stesso modo della visualizzazione dei volumi, per esempio.
Perché qui, per esempio, non hanno un bell'aspetto:
Grazie in anticipo.
Ho visto una previsione dei prezzi futuri sul sito dell'indice Dow Jones fino al 2020 (barre da High, Low), sono andato su MT5 oggetti grafici per creare qualcosa di simile, ma non ho trovato nulla!
Leggo il newsfeed, è così noioso e scomodo in MT, ci sono così tanti indicatori tecnici, e il newsfeed non ha né font da cambiare, né finestra può essere "spostato" da qualsiasi movimento, o in alternativa la finestra delle notizie non può essere spostata in schede con i grafici.
Al compilatore.
Per favore, fate il trasferimento di piccole strutture per valore, non solo per riferimento, perché tutta l'aritmetica complessa/razionale è terribilmente lenta.
Basta impostare un limite (32 o 64 byte a vostra discrezione) dopo il quale il compilatore non passa la struttura passata per valore e richiede rigorosamente il passaggio per riferimento.
Inoltre, sarebbe bello poter restituire piccole strutture come risultato della funzione.
--
Voto anche per il sovraccarico dell'operatore. Spero di riuscire a farlo un giorno. Sembra che il corso "fondere con C++" sia preso e generalmente sostenuto.
La sintassi funzionale per le operazioni aritmetiche con oggetti matematici non standard è molto scomoda, e inoltre rallenta molto,
perché non può essere sostituito da sostituzioni in linea e richiede il dispendio di chiamate di funzione.
Anche per l'eredità multipla. Che diavolo :)
Al diavolo l'eredità virtuale, che ci siano collisioni, ma abbiamo bisogno di un'eredità multipla.
Anche per l'eredità multipla. Che diavolo :)
Anche per l'eredità multipla. Che diavolo :)
Al diavolo l'eredità virtuale, che ci siano collisioni, ma abbiamo bisogno di un'eredità multipla.
Baba Yaga è contraria e anch'io. L'eredità multipla è una cosa malvagia.
In realtà sono a favore della fusione con Sharp, non plus. Lì ha molto più senso, tenendo conto delle generazioni di esperienza.