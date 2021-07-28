Auguri per MT5 - pagina 34
Uno strumento come il "Fibonacci Meter" è molto carente. A mio parere, dovrebbe essere simile all'estensione Fibonacci, solo i livelli 0% e 100% dovrebbero essere fissati ai livelli dei primi due punti di controllo, mentre la posizione del terzo punto di controllo dovrebbe visualizzare la terza linea e la percentuale calcolata per questo punto con una precisione dello 0,1%.
E per il gruppo di strumenti Fibonacci nella scheda "Livelli", vorrei due pulsanti in più: "Salva" e "Carica". A volte è necessario visualizzare il Fibo a 30 livelli, ma è scomodo usarli sempre - sporcano il grafico ed è noioso inserire di nuovo tutti i 32 livelli.
Da quanto ho capito, mt5 permette solo di disegnare l'indicatore su una delle due finestre: indicator_separate_window o indicator_chart_window. Correggetemi se mi sbaglio. Ma voglio disegnarlo su entrambe le finestre allo stesso tempo. Per esempio, voglio dipingere le barre con colori diversi a seconda dei valori dell'indicatore, che verrebbero disegnati in una finestra separata. È possibile specificare in qualche modo nel preambolo in quale finestra ogni buffer sarà disegnato. Qualcosa del genere
dove viene inserito il nuovo parametro:
indicator_window - specifica in quale finestra sarà costruito questo indicatore
indicator_window - indica in quale finestra sarà costruito l'indicatore
Urrà, non sono l'unico, mi associo alla richiesta che ho fatto per più di due annihttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.
Sono d'accordo, se in quattro potrebbe disegnare buffer da oggetti e quindi rimuovere il problema della visualizzazione simultanea sia in separazioni e nel grafico, in cinque indicatori oggetti non disegnare, quindi il desiderio oggettivamente è sorto.
A volte ho l'impulso di creare diverse separazioni in una volta sola,
Mi unirò anche alla richiesta, che ha già due anni.
Lo sostengo, se nella quarta si potessero disegnare buffer con oggetti ed eliminare così il problema della visualizzazione simultanea in separatet e nel grafico, nella quinta gli indicatori non disegnano oggetti, quindi il desiderio è oggettivamente in ritardo.
joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.
Sì, hanno disegnato fin dall'inizio, e anche in una finestra separata.
MetaTrader 5 Client Terminal build 294
Ben fatto! Punteggio! Grazie, ora la vita è molto più facile!
Attualmente, quando si dipinge una candela in mt5 (o anche in mt4), non è possibile distinguere tra apertura e chiusura perché il corpo della candela è sempre scuro, come mostrato qui
È possibile fare in modo che la colorazione delle candele non cambi il tipo di candela (aperta>chiusa o chiusa>aperta)?