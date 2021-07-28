Auguri per MT5 - pagina 34

Uno strumento come il "Fibonacci Meter" è molto carente. A mio parere, dovrebbe essere simile all'estensione Fibonacci, solo i livelli 0% e 100% dovrebbero essere fissati ai livelli dei primi due punti di controllo, mentre la posizione del terzo punto di controllo dovrebbe visualizzare la terza linea e la percentuale calcolata per questo punto con una precisione dello 0,1%.

E per il gruppo di strumenti Fibonacci nella scheda "Livelli", vorrei due pulsanti in più: "Salva" e "Carica". A volte è necessario visualizzare il Fibo a 30 livelli, ma è scomodo usarli sempre - sporcano il grafico ed è noioso inserire di nuovo tutti i 32 livelli.

 

Da quanto ho capito, mt5 permette solo di disegnare l'indicatore su una delle due finestre: indicator_separate_window o indicator_chart_window. Correggetemi se mi sbaglio. Ma voglio disegnarlo su entrambe le finestre allo stesso tempo. Per esempio, voglio dipingere le barre con colori diversi a seconda dei valori dell'indicatore, che verrebbero disegnati in una finestra separata. È possibile specificare in qualche modo nel preambolo in quale finestra ogni buffer sarà disegnato. Qualcosa del genere

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- indicator

#property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
#property indicator_label1  "Indicator"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- moving average

#property indicator_window2 CHART_WINDOW
#property indicator_label2  "my MA"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

dove viene inserito il nuovo parametro:

indicator_window - specifica in quale finestra sarà costruito questo indicatore

Un suggerimento molto prezioso. Io stesso ho avuto bisogno di costruire un indicatore nella finestra principale e in una sottofinestra allo stesso tempo. Il problema si risolve naturalmente creando due indicatori che lavorano insieme, ma questo è scomodo.
 
gpwr:

....

indicator_window - indica in quale finestra sarà costruito l'indicatore

Evviva, non sono solo, mi unisco a una richiesta che va avanti da più di due anni https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Prival:
Urrà, non sono l'unico, mi associo alla richiesta che ho fatto per più di due annihttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.

Sono d'accordo, se in quattro potrebbe disegnare buffer da oggetti e quindi rimuovere il problema della visualizzazione simultanea sia in separazioni e nel grafico, in cinque indicatori oggetti non disegnare, quindi il desiderio oggettivamente è sorto.

A volte ho l'impulso di creare diverse separazioni in una volta sola,

Mi unirò anche alla richiesta, che ha già due anni.

 
Urain:
Lo sostengo, se nella quarta si potessero disegnare buffer con oggetti ed eliminare così il problema della visualizzazione simultanea in separatet e nel grafico, nella quinta gli indicatori non disegnano oggetti, quindi il desiderio è oggettivamente in ritardo.
Gli indicatori disegnano oggetti. Lo fanno già.
 

joo:
Sì, hanno disegnato fin dall'inizio, e anche in una finestra separata.

 
Alexander:

MetaTrader 5 Client Terminal build 294

  1. Terminale: Meccanismo riscritto del magnetismo degli oggetti - ora il legame temporale dei punti è sempre accurato ai minuti, il che fa risparmiare la costruzione quando si passa a piccoli periodi.

Ben fatto! Punteggio! Grazie, ora la vita è molto più facile!
 

Attualmente, quando si dipinge una candela in mt5 (o anche in mt4), non è possibile distinguere tra apertura e chiusura perché il corpo della candela è sempre scuro, come mostrato qui

È possibile fare in modo che la colorazione delle candele non cambi il tipo di candela (aperta>chiusa o chiusa>aperta)?

 
Controlla l'indicatore ColorCandlesDaily
