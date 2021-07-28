Auguri per MT5 - pagina 28
Di nuovo il vecchio problema. Ancora una volta MT5 ordina le finestre quando si cambia profilo!
Dispongo le finestre dei grafici come mi serve, passo a un altro profilo, poi torno indietro e di nuovo le finestre sono ordinate o in verticale o in orizzontale - caos totale!
Ragazzi, non possiamo più vivere così!!!
Hai impostato il limite di acquisto a 0,7263. Questo ordine sarà attivato quando il prezzo di Ask è uguale o inferiore a 0,7263. Sul grafico a tick, vediamo che il prezzo Ask ha raggiunto solo 0,7264, esattamente un pip in meno dell'innesco.
La situazione è molto semplice: avete confuso i prezzi di attivazione di Bid e Ask e avete preso il prezzo Bid (Bid, non Ask) nel grafico come prezzo di attivazione dell'ordine BUY Limit.
Non c'è chimica qui.
Quindi, lasciatemi spiegare di nuovo. Il Bid e Ask del grafico a tick coincidono con il Bid e Ask del grafico narice a narice - questo è uno. E due - non posso certo confondere Bid con Ask, ho usato MT per molti anni. Improbabile, ma forse non hai visto sul grafico la linea Ask nascosta dietro il limite di acquisto - forse è per questo che, secondo te, è "così facile"?
Mi spieghi, da quando le letture dei prezzi Bid e Ask non coincidono con le letture sul grafico a tick? Sembra che il grafico sia di una cucina e il grafico in tick di un'altra... Questo è lo stesso per la foresta.
In generale, lo spread di questa coppia è di 6 p. p., a giudicare dalle letture della finestra di Market Watch. Da qui la conclusione che non è il tick chart che mente ma il chart chart, perché la differenza tra Bid e Ask è solo di 5 p. p., quindi perché questo casino è nel loro regno?
Il Bid del grafico a tick corrisponde al grafico, anche il prezzo di attivazione, il prezzo di attivazione di 63 BUY LIMIT è inferiore al prezzo di 64 ASK. Il prezzo ASK è chiaramente mostrato sul grafico in tick, mentre sul grafico principale è probabilmente nascosto (se è stato incluso) dietro la linea del prezzo di attivazione a causa della scala utilizzata.
Non c'è nessun errore, tranne che per una cosa: lei è fuorviante.
Per massimizzare l'effetto, suggerisco di non guardare i prezzi reali, ma di aprire un grafico mensile e catturare la resa dei +pips su quel grafico.
Allora perché la terminologia introdotta e stabilita da tempo non è coerente con quello che vedo ora? Lei sostiene che c'è un prezzo di attivazione sia sul grafico a tick che sul grafico generale, ma allora perché il prezzo di attivazione si chiama Ask's e non esattamente il prezzo di attivazione, sempre che possano non coincidere?
Sono l'unico che non ha mai pensato di non considerare il prezzo Ask come un prezzo di attivazione ed essere consapevole del fatto che sono prezzi diversi, o siamo in più? Ecco cosa è interessante...
In che senso stiamo parlando di scala - non capisco. Se intendo TF, è il più accurato - M1, semplicemente non c'è spazio per gli errori, anche se non ho osservato errori in TF più alti, tranne che Ask e Bid hanno convergenza, ma non si tratta di questo. Se stiamo parlando delle impostazioni della scala nella foto di sinistra, non ci ho mai giocato, quindi non voglio discutere.
Si scopre solo che quando il prezzo Ask coincide con il prezzo di attivazione sul grafico in tick, un ordine di acquisto (63 & 63) sarà attivato, ma la linea rossa sul grafico generale sarà già a 62. Terminologicamente, questo prezzo è chiamato il prezzo di attivazione, ma numericamente, sul grafico comune, sarà un prezzo di sovra attivazione.
Uno al suo posto dove tutto è stato installato...
E il secondo "clone" è all'altra estremità della geografia, in directory nascoste, con nomi lunghi che non assomigliano a niente...
C'è qualcuno là fuori che è davvero a suo agio con questo, e che è davvero eccitato ed entusiasta di questa grande idea?
Grazie a Microsoft e al rafforzamento della sua sicurezza in Vista e superiori.
Se il terminale rileva l'esecuzione in versioni precedenti del sistema operativo (sotto Vista) o con pieni diritti di amministratore (con UAC disattivato), memorizzerà tutti i dati nella sua directory. Potete anche abilitare forzatamente questa modalità con lo switch /portable all'avvio del terminale e dell'editor.
Se il terminale rileva un avvio su un sistema con permessi limitati, sposterà la cartella dei dati nella directory dell'utente (altrimenti nulla può essere scritto nella propria directory).
O forse si può risolvere semplicemente disinstallando il sistema e installandolo in una cartella separata...?
Agli sviluppatori del terminale MT4 e MT5.
I commercianti, così come altri utenti di PC, si stanno spostando verso i nuovi LCD widescreen, con dimensioni della matrice da 19" a 32" e oltre. Affronto costantemente il problema della formattazione delle finestre dei grafici degli strumenti. Il problema ha origine dal terminale MQ, ma con i monitor widescreen è diventato particolarmente urgente. Nel terminale, solo la disposizione "a cascata" delle finestre è mostrata correttamente. La disposizione verticale" e "orizzontale" delle finestre è corretta solo quando 2 e 3 finestre sono aperte. Sepiù finestre sono aperte, sono disposte solo in modalità "Griglia". Poiché c'è la necessità di lavorare con 5 o 6 finestre in modalità verticale, devo costantemente allinearle e allinearle manualmente. Soprattutto sono rimasto sorpreso dal fatto che MT5 formatta anche le finestre minimizzate, cosa che non è presente in MT4, e non c'era una tale necessità in MT4.
Chiedo agli sviluppatori del terminale di introdurre una modalità aggiuntiva "Grid" e di correggere le modalità "Vertical" e "Horizontal" per MT4 e MT5. Inoltre, escludere la formattazione delle finestre minimizzate in MT5.
Hai deliberatamente nascosto la finestra di Trading quando hai usato lo screenshot originale nella tua risposta?
Guarda il prezzo attuale lì. Vale a dire 65. Quindi sul grafico è 63, ma tu lo contesti, sul grafico in tick è 64, e non lo stai più contestando, e nella finestra "Trade" - 65.
Quindi chi di noi sta lanciando delle aspirazioni dopo questo?
Ecco uno screenshot, in cui in tutti e tre i posti (sottolineato in rosso) il prezzo è lo stesso, come dovrebbe essere. Tuttavia, poiché non si tratta di un acquisto limite pendente, ma di un acquisto a mercato attivato, il prezzo è Bid, non Ask.
Ma in questo caso non importa, perché il prezzo dovrebbe essere esattamente lo stesso in tutti e tre i posti. Tuttavia, a giudicare dallo screenshot originale, è diverso in almeno due punti.
Probabilmente la chimica non c'è davvero. Ma che dire dello stampo in MT4?