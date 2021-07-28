Auguri per MT5 - pagina 27
Dobbiamo rendere lo styler personalizzabile!
Non mi piace molto il modo in cui le parentesi sono disposte e non voglio questo prima di ogni ciclo:
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
E voglio anche degli spazi davanti e dietro il "=" per renderlo leggibile :)
E voglio anche avere dei tooltip in modalità debugger con il valore corrente della variabile o dell'espressione quando si tiene il puntatore del mouse su di essa,altrimenti dovrò inserirlo nella watchlist ogni volta che voglio che appaia. E anche nella watchlist i valori delle variabili non cambiano (non l'ho trovato).
Vorrei chiedere di rendere possibile la numerazione delle linee in MetaEditor, una cosa utile
Vorrei sostenere la richiesta di rendere la numerazione delle linee in MetaEditor, molto conveniente. Dopo qualsiasi ambiente di programmazione è insolito non vederli.
Un'altra grande richiesta riguardante le griglie Fibo
In MT4, se si tira l'angolo della griglia tenendo premuto Shift, i livelli vengono disegnati orizzontalmente, il che è molto comodo se si vuole visualizzare la griglia in modo compatto, ma non allungato su tutto il grafico. Si mettono da qualche parte in un angolo e non prendono molto spazio.
Se tiriamo l'angolo tenendo premuto Shift in MT5, la griglia sarà proporzionalmente compressa/scompressa orizzontalmente e verticalmente come una linea. Perché? Non riesco a pensare a un'opzione quando ne ho bisogno. Per favore, fatelo come prima.
Lo aggiusteremo. La prossima build avrà lo stesso comportamento di MT4.
Grazie mille.
Vorrei anche chiedere di aggiungere l'opzione"Evidenzia l'oggetto dopo la creazione" alle impostazioni, come era in MT4.
Ora selezionare gli oggetti dopo la creazione è più un ostacolo che un aiuto. Ho regolarmente bisogno di cancellare diversi oggetti lavorati, o devo dimenticarmi del pulsante Elimina e cancellare gli oggetti uno per uno attraverso il menu contestuale, o uso sempre la voce "Deseleziona tutti gli oggetti" e solo allora seleziono quelli necessari per la cancellazione di massa. Ecco perché vorrei chiedere di renderlo simile a MT4 - per coloro che hanno bisogno di questo comportamento per spuntare la casella.
Grazie.
Non so se si tratta di un broker di trading fraudolento (di cui non farò il nome) o se si tratta di una svista da parte vostra, ma posso dirvi al 100% che solo una società di brokeraggio su circa 10 ha un tale difetto. Non so cosa ci sia in MT5, ma porto un esempio da MT4 sperando che questo problema non si verifichi in MT5:
Cosa vediamo? Tutto è corretto nel grafico e il prezzo non si è mosso fino all'ordine limite ma sul grafico in tick di questa società di intermediazione vediamo un gap di 1 punto e il mercato ha mancato il suo ordine di 1 punto (dobbiamo controllare l'esecuzione dell'ordine secondo il grafico in tick ma in questo caso non l'abbiamo raggiunto e solo se il mercato scende ancora di 1 punto).
Hai impostato il limite d'acquisto a 0,7263, questo ordine sarà attivato quando il prezzo di Ask è uguale o scende sotto 0,7263. Sul grafico a tick, vediamo che il prezzo di Ask ha raggiunto solo 0,7264, esattamente un pip in meno dell'innesco.
La situazione è molto semplice: avete confuso i prezzi di attivazione di Bid e Ask e avete preso il prezzo Bid (Bid, non Ask) nel grafico come prezzo di attivazione dell'ordine BUY Limit.
Non c'è chimica qui.
Vorrei essere d'accordo. Circa l'analogo del grafico (solo vuoto) l'idea è buona rispetto a quello che abbiamo ora.
Ma ancora meglio sarebbe creare finalmente delle normali finestre "utente", non legate a nessun grafico, ma con la possibilità di creare finestre di programmi mql5, disegnarle a piacere e aggiungere elementi grafici e controlli............
Sostenuto. In sostanza, tale finestra sarebbe un array bidimensionale di tipo collor. Questo è tutto. L'utente, per esempio, ha fatto così:
e un punto rosso della dimensione di un pixel appare sullo schermo.
Sostenuto. In sostanza, tale finestra sarebbe un array bidimensionale di tipo collor. Questo è tutto. L'utente, per esempio, ha fatto così:
e un punto rosso della dimensione di un pixel appare sullo schermo.