Per esempio, ci sono elementi che non userò mai - solo perché sono abituato ad avere alcuni dei pulsanti necessari sulla mia barra degli strumenti in MT4. Per esempio, ci sono elementi in esso, che non userò mai - solo perché MT4 è abituato ad avere alcuni pulsanti necessari sulla barra degli strumenti. Durante anni di lavoro con MT4 ho sviluppato un forte riflesso per indirizzare i pulsanti del terminale dove è necessario e il menu contestuale allo stesso modo.
Comunque, voglio rendere la lista delle voci del menu contestuale più corta - farà almeno un po' di conforto, perché abbiamo già abbastanza emozioni negative nel trading. Per aggiungere a loro il disagio di utilizzare la nuova interfaccia non è necessario. Beh, per evitare l'insoddisfazione, voglio che tutti possano regolare il menu da soli.
L'interfaccia del programma mt5 per i semplici mortali! (non programmatori)
Forse per i programmatori mt5 è davvero migliorato molto...
Ma per i semplici mortali che fanno trading con le penne - è molto peggio che in mt4...
miglioramento ...
1.PERCHÉ COSÌ TANTE ICONE? (aperto e inorridito)
tutto è perfettamente visibile - OGNI PEZZO DI GRAFICA È ORO !))
riportarlo o renderlo più piccolo che in mt4
meglio! fare 3 posizioni per la dimensione delle icone -
con la dimensione come si chiama ora - grande
la stessa dimensione di mt4 - medium
e più piccolo - piccolo
1.1 il pulsante di trading automatico in due versioni - come è ora e come quadrato
(non così ampio)
2.Fallo impostare come tutti gli altri pannelli - una barra degli strumenti standard!
(File, Visualizza, Incolla, ecc...) - cioè con la possibilità di scegliere quali iscrizioni lasciare e quali nascondere...
3.Creare un pannello utente separato (vuoto) - dove si sarà in grado di fare autonomamente!
aggiungi quello che vuoi - da tutti i pannelli disponibili nel terminale....
4.Rendere possibile il trascinamento di qualsiasi pannello in qualsiasi posto!
cioè, voglio mettere il pannello tf a quello standard (a destra di esso)... ma non come )))
come in mxton per esempio
Chiedo un piccolo ... (forse tali desideri sono già stati ... farlo - sarebbe così gentile -
perché non ci vuole molto tempo ... e la convenienza per gli utenti (se per questo naturalmente
aspirano ad esso) - aggiungerà ...
Per favore, prendila seriamente - non fare battute - prendi un monitor più grande (io lavoro con monitor da 22 pollici)...
Tutti i pannelli sono agganciati in qualsiasi punto dello schermo e sono personalizzabili - è possibile nascondere qualsiasi elemento.
Prova a premere il tasto destro del pannello e seleziona "Personalizza".
Mi piacerebbe molto vedere l'implementazione del multi-monitoraggio in MT5... come in tutte le piattaforme di trading professionali. In modo che i grafici possano essere collocati su diversi monitor.
Certo che l'ho fatto...e se guardi il mio screenshot di mt5 - puoi vedere che il pannello di sinistra è già personalizzato da me (rimosso-nascosto non necessario)...
Non riesco a vedere le dimensioni delle icone? O forse non ho visto le impostazioni? Le ho guardate tutte ....
qual è la risposta ai pts del primo post... e in generale, è possibile cambiare l'interfaccia? o sto scrivendo invano?
mt5 build 291
È già stata sollevata la questione della dimensione dei badge. I distintivi rimarranno come sono (almeno non saranno cambiati inutilmente)...
Nella finestra per aprire o chiudere un ordine, fate un segno di spunta che permette di salvare la dimensione dello slippage inserita dall'utente - MT4 ce l'ha ed è comodo, perché si forniscono quotazioni a cinque cifre e per default lo slippage è sempre di 8 punti. È scomodo guidare manualmente lo slittamento ogni volta, soprattutto perché 8 punti per una citazione a cinque cifre è una garanzia di requote permanente.
In MetaEditor si prega di introdurre la numerazione laterale delle linee, la possibilità di collassare i blocchi di codice, l'evidenziazione delle parentesi quadre e l'evidenziazione della linea corrente come implementato in Notepad++ (vedere gli screenshot allegati)
