Per esempio, ci sono elementi che non userò mai - solo perché sono abituato ad avere alcuni dei pulsanti necessari sulla mia barra degli strumenti in MT4. Per esempio, ci sono elementi in esso, che non userò mai - solo perché MT4 è abituato ad avere alcuni pulsanti necessari sulla barra degli strumenti. Durante anni di lavoro con MT4 ho sviluppato un forte riflesso per indirizzare i pulsanti del terminale dove è necessario e il menu contestuale allo stesso modo.

Comunque, voglio rendere la lista delle voci del menu contestuale più corta - farà almeno un po' di conforto, perché abbiamo già abbastanza emozioni negative nel trading. Per aggiungere a loro il disagio di utilizzare la nuova interfaccia non è necessario. Beh, per evitare l'insoddisfazione, voglio che tutti possano regolare il menu da soli.

 

L'interfaccia del programma mt5 per i semplici mortali! (non programmatori)
---------------------------------------------------------------------

Forse per i programmatori mt5 è davvero migliorato molto...

Ma per i semplici mortali che fanno trading con le penne - è molto peggio che in mt4...

miglioramento ...

1.PERCHÉ COSÌ TANTE ICONE? (aperto e inorridito)

tutto è perfettamente visibile - OGNI PEZZO DI GRAFICA È ORO !))
riportarlo o renderlo più piccolo che in mt4

meglio! fare 3 posizioni per la dimensione delle icone -

con la dimensione come si chiama ora - grande
la stessa dimensione di mt4 - medium
e più piccolo - piccolo

1.1 il pulsante di trading automatico in due versioni - come è ora e come quadrato
(non così ampio)

2.Fallo impostare come tutti gli altri pannelli - una barra degli strumenti standard!
(File, Visualizza, Incolla, ecc...) - cioè con la possibilità di scegliere quali iscrizioni lasciare e quali nascondere...

3.Creare un pannello utente separato (vuoto) - dove si sarà in grado di fare autonomamente!
aggiungi quello che vuoi - da tutti i pannelli disponibili nel terminale....

4.Rendere possibile il trascinamento di qualsiasi pannello in qualsiasi posto!
cioè, voglio mettere il pannello tf a quello standard (a destra di esso)... ma non come )))

come in mxton per esempio

Chiedo un piccolo ... (forse tali desideri sono già stati ... farlo - sarebbe così gentile -
perché non ci vuole molto tempo ... e la convenienza per gli utenti (se per questo naturalmente
aspirano ad esso) - aggiungerà ...


Per favore, prendila seriamente - non fare battute - prendi un monitor più grande (io lavoro con monitor da 22 pollici)...

 

Tutti i pannelli sono agganciati in qualsiasi punto dello schermo e sono personalizzabili - è possibile nascondere qualsiasi elemento.

Prova a premere il tasto destro del pannello e seleziona "Personalizza".

 
Mi piacerebbe molto vedere l'implementazione del multi-monitoraggio in MT5... come in tutte le piattaforme di trading professionali. I grafici potrebbero essere collocati su diversi monitor.
nekrus:
Mi piacerebbe molto vedere l'implementazione del multi-monitoraggio in MT5... come in tutte le piattaforme di trading professionali. In modo che i grafici possano essere collocati su diversi monitor.
L'argomento è stato sollevato molte volte, ma non sembra esserci ancora una soluzione...
 
Renat:

Tutti i pannelli sono agganciati in qualsiasi punto dello schermo e sono personalizzabili - è possibile nascondere qualsiasi elemento.

Prova a cliccare con il tasto destro del mouse sul pannello e seleziona "Personalizza".

Certo che l'ho fatto...e se guardi il mio screenshot di mt5 - puoi vedere che il pannello di sinistra è già personalizzato da me (rimosso-nascosto non necessario)...

Non riesco a vedere le dimensioni delle icone? O forse non ho visto le impostazioni? Le ho guardate tutte ....

qual è la risposta ai pts del primo post... e in generale, è possibile cambiare l'interfaccia? o sto scrivendo invano?

mt5 build 291

Vizard:

Ho certamente provato...e se guardi il mio screenshot di mt5 - puoi vedere che il pannello di sinistra è già stato personalizzato da me (rimosso-nascosto non necessario)...

Non riesco a vedere la dimensione delle icone, non riesco a sintonizzarla (devo spostarla) e la dimensione delle icone o semplicemente non ho visto le impostazioni?

qual è la risposta ai pts del primo post... e in generale, è possibile cambiare l'interfaccia? o sto scrivendo invano?

mt5 build 291

La questione della dimensione dei badge è già stata sollevata. I distintivi rimarranno come sono (almeno non saranno cambiati inutilmente)...
 
Interesting:
È già stata sollevata la questione della dimensione dei badge. I distintivi rimarranno come sono (almeno non saranno cambiati inutilmente)...
Capisco... è un peccato...
 

Nella finestra per aprire o chiudere un ordine, fate un segno di spunta che permette di salvare la dimensione dello slippage inserita dall'utente - MT4 ce l'ha ed è comodo, perché si forniscono quotazioni a cinque cifre e per default lo slippage è sempre di 8 punti. È scomodo guidare manualmente lo slittamento ogni volta, soprattutto perché 8 punti per una citazione a cinque cifre è una garanzia di requote permanente.

In MetaEditor si prega di introdurre la numerazione laterale delle linee, la possibilità di collassare i blocchi di codice, l'evidenziazione delle parentesi quadre e l'evidenziazione della linea corrente come implementato in Notepad++ (vedere gli screenshot allegati)

drknn:

In MetaEditor si prega di introdurre la numerazione delle linee laterali, i blocchi di codice collassabili, l'evidenziazione delle parentesi quadre e l'evidenziazione della linea corrente come implementato in Notepad++ (vedere gli screenshot allegati)


L'argomento era già stato sollevato. Per quanto mi ricordo gli sviluppatori si sono rifiutati di fare queste cose (riferendosi al fatto che se qualcuno ne ha bisogno può facilmente usare un IDE di terze parti).
