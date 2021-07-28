Auguri per MT5 - pagina 36

Nuovo commento
 
Sarebbe bello avere delle macro nello strategy tester per controllare programmaticamente la pressione dei pulsanti, il che aumenterebbe la flessibilità del tester.
 
Per favore, fate un tasto di scelta rapida per compilare tutti i file aperti!
Costantemente devono cambiare se le classi sono in file separati.
Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5
[Eliminato]  
mrProF:
Per favore, fate un tasto di scelta rapida per compilare tutti i file aperti!
Costantemente devono cambiare se le classi sono in file separati.

+1

 
mrProF:
Per favore, fate un tasto di scelta rapida per compilare tutti i file aperti!
Costantemente devono cambiare se le classi sono in file separati.

+100

così come il comando "Compile All" nel menu contestuale della directory nella finestra "Navigator" dell'editor.

 
gumgum:

Ho scritto molto tempo fa che il tempo effettivo del venerdì non coincide.

Ho deciso di scrivere ancora una volta.

Apparentemente MQ fa trading il venerdì fino alle 24:00, su Alpari per esempio questa informazione è visualizzata correttamente


 
mrProF:
Dovete costantemente cambiare se le classi sono in file separati.
Ho delle classi in diversi file, ma si compilano tutte insieme. Dovete eseguire la compilazione nel file principale - ne avete uno.
 
sergey1294:

MQ sembra essere scambiato fino alle 24:00 il venerdì, per esempio su Alpari questa informazione è visualizzata correttamente


fino a ~23:00
 
DC2008:
Ho classi in diversi file, ma compilo tutto in una volta. Per farlo, dovete eseguire la compilazione nel file principale - ne avete uno.

Ne sono consapevole.

Situazione:

File EA principale ~30 linee modificate 1-3 volte a settimana che include 2 file con classi modificate ogni 3 minuti. Ma per compilare l'intero EA dobbiamo passare al file principale, compilare, poi tornare al file di classe.

Ma se ci fosse un pulsante per compilare tutto, si modifica il file di classe, si clicca immediatamente un pulsante ed è fatta, senza bisogno di passare da qualche parte.

[Eliminato]  

Quando si lavora, è necessario salvare periodicamente tutti i file aperti e ricompilarli ad un certo punto. È come una transazione, diciamo che trasferisce il codice da un modulo all'altro, lo corregge, commette la transazione.

E qui abbiamo decisamente bisogno di un tasto di scelta rapida. Ora c'è un pulsante per salvare tutti i file, ma non è molto comodo da usare.

Suggerisco di usare Shift+F11 per scrivere tutti i file aperti e Shift+F12 per ricompilare (con scrittura, ovviamente) tutti i file mql5 aperti. Sono lontani e non saranno premuti per caso, e per gli standard di layout sono adatti a queste funzioni.

 
Non so se questa è una richiesta o no, ma.... ha una cosa utile nel terminale come il calendario economico, sarebbe bello se ci fosse un'interfaccia MQL ad esso, cioè la possibilità di tracciare i tempi di rilascio delle notizie, l'importanza, la valuta, ecc.
1...293031323334353637383940414243...117
Nuovo commento