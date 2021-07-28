Auguri per MT5 - pagina 36
Costantemente devono cambiare se le classi sono in file separati.
Per favore, fate un tasto di scelta rapida per compilare tutti i file aperti!
+1
+100
così come il comando "Compile All" nel menu contestuale della directory nella finestra "Navigator" dell'editor.
Ho scritto molto tempo fa che il tempo effettivo del venerdì non coincide.
Ho deciso di scrivere ancora una volta.
Apparentemente MQ fa trading il venerdì fino alle 24:00, su Alpari per esempio questa informazione è visualizzata correttamente
Ho classi in diversi file, ma compilo tutto in una volta. Per farlo, dovete eseguire la compilazione nel file principale - ne avete uno.
Ne sono consapevole.
Situazione:
File EA principale ~30 linee modificate 1-3 volte a settimana che include 2 file con classi modificate ogni 3 minuti. Ma per compilare l'intero EA dobbiamo passare al file principale, compilare, poi tornare al file di classe.
Ma se ci fosse un pulsante per compilare tutto, si modifica il file di classe, si clicca immediatamente un pulsante ed è fatta, senza bisogno di passare da qualche parte.
Quando si lavora, è necessario salvare periodicamente tutti i file aperti e ricompilarli ad un certo punto. È come una transazione, diciamo che trasferisce il codice da un modulo all'altro, lo corregge, commette la transazione.
E qui abbiamo decisamente bisogno di un tasto di scelta rapida. Ora c'è un pulsante per salvare tutti i file, ma non è molto comodo da usare.
Suggerisco di usare Shift+F11 per scrivere tutti i file aperti e Shift+F12 per ricompilare (con scrittura, ovviamente) tutti i file mql5 aperti. Sono lontani e non saranno premuti per caso, e per gli standard di layout sono adatti a queste funzioni.