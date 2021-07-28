Auguri per MT5 - pagina 31
Si prega di considerare
Proposta di aggiungere a MQL5 la funzionalità che permette di cambiare da un indicatore o esperto o da uno script
Max bar nella finestra...
Può essere utile rendere un limite controllabile del programma
PS
Mi opporrei a un tale suggerimento. Dopo l'ottimizzazione, per analizzare i risultati ho bisogno di controllare più passaggi separatamente in modalità normale (ottenuto cliccando sul passaggio corrispondente). Se i risultati dell'ottimizzazione scompaiono dopo il primo test in modalità normale, si perde una preziosa opportunità di lavorare con i risultati.
Mi oppongo a questo suggerimento. Dopo l'ottimizzazione, ho bisogno di testare molti passaggi individualmente in modalità normale per analizzare i risultati (ottenuti cliccando sul passaggio corrispondente). Se i risultati dell'ottimizzazione scompaiono dopo il primo test in modalità normale, si perde una preziosa opportunità di lavorare con i risultati.
Beh, io non insisto, che è quello che dice la linea - > O è un tale trucco per essere in grado di vedere in qualsiasi momento?
1)Hai bisogno di aggiungere eventi normali, non quello che hai implementato.
La prima cosa che mi è venuta in mente
OnBar,OnBarClose,OnQuote,OnDomChanged...
OnPositionOpened,OnPositionClosed...
OnConnected,Ondisconnected...
cambiamenti di stato delle richieste, ecc.
2) fare una documentazione simile a quella umana, come qui: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx
3) "Portare API alle masse" -)
ps Sembra che gli sviluppatori o facciano software per neofiti o siano loro stessi
Esiste una cosa come gli eventi USER. Potete implementarne un numero qualsiasi da soli.
Ho catturato gli eventi OnConnected e OnDisconnected tramite un timer per molto tempo. Se volete, potete anche creare OnBar e OnBarClose o qualsiasi altro evento.
Poi puoi facilmente catturarli in OnChartEvent con l'aiuto di tale blocco (c'è tutto questo nella guida, perché reinventare la ruota?).
PS
E a livello di classe si può gestire qualsiasi (beh, quasi qualsiasi) evento...
Interessante vedere come lo implementate (OnConnected?)
dentraf:
Interessante vedere come si implementa questo (OnConnected?)
Sì, per favore :)
Ecco un esempio di gestione di questi eventi in Expert Advisor con la classe CMqlManagerConnect (modulo allegato al post).
1. Copiare il modulo nella cartella \MQL5\Include\ (preferibilmente in una sottodirectory)
Ho tutto qui - MQL5\Include\Units\Objects.
2. Nell'Expert Advisor aggiungete un link a questo file.
3. Crea una variabile di tipo CMqlManagerConnect.
4. Nel timer va così
5 Dovresti scrivere il seguente testo in OnChartEvent
PS
Potete, ovviamente, non passare gli eventi a OnChartEvent, ma elaborarli direttamente nella classe (sia nella base che nei discendenti). Ma anche con questo approccio, ti consiglio di lasciare il riferimento a OnChartEvent, perché potresti aver bisogno di dire agli altri grafici degli eventi... :)
Hai scritto tu stesso la classe CMqlManagerConnect? Hai una soluzione per l'enumerazione dei server quando perdi la connessione al server?