Auguri per MT5 - pagina 35
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Guarda l'indicatore ColorCandlesDaily
Questo indicatore disegna anche candele con colore scuro (solido, inondato, ecc.), assumendo che tutte le candele abbiano Close<Open. Il mio suggerimento non era di aggiungere una colorazione delle candele (che so già come fare), ma di salvare il tipo di corpo della candela durante il disegno. O l'indicatore che hai menzionato contiene tale informazione e io non la vedo? Il che è abbastanza possibile perché mia moglie giura sempre che ho "occhi da uomo", cioè "guardo in un libro e vedo un fico".
Non so se questo è stato scritto o no, se lo è, ve lo ricorderò). Ogni piattaforma seria ha un'alternativa ai grafici timeframe: Renko, Point&Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars
Non capisco perché dobbiamo creare una tale abbondanza di timeframe con periodi non standard, ma non possiamo creare barre non legate al tempo. Possiamo aspettarci tali metodi di fabbricazione delle barre e quando?
Possiamo aspettarci e quando possiamo aspettarci metodi di costruzione di bar simili?
Non so se è già scritto .... Ma per favore fate un avviso al compilatore(come nel 4) in questi casi:Mi ci è voluto molto tempo per trovare un bug nel mio codice e non pensavo nemmeno che fosse un bug qui, dato che sono abituato a quadruplicare
L'interfaccia dello strategy tester è estremamente scomoda. Devi continuare a saltare attraverso le schede.
Per migliorare la comodità di lavorare con il tester, suggerisco che i pulsanti di controllo "Start/Cancel" siano collocati nell'area della finestra, che è visibile indipendentemente da quale scheda è attiva al momento. In questo modo è possibile avviare/interrompere i test in qualsiasi momento senza dover scorrere le schede.
Inoltre, la finestra con i log dovrebbe anche essere visualizzata separatamente per essere in grado di monitorare continuamente, di nuovo senza saltare le schede del tester.
Non sono un grande programmatore, ma ho un'idea della creazione dell'interfaccia dei programmi win, quindi so che fare relinking dei controlli dell'interfaccia del tester un paio d'ore o anche minuti, perché non è necessario cambiare la funzionalità.
Sviluppatori, per favore prestate attenzione al mio suggerimento.
Grazie.
Agli sviluppatori, riguardo alle richieste.
Vi prego di prestare attenzione alla mia richiesta 23172.
Almeno in termini di VACANZE pensate a cosa e come si può fare...
Agli sviluppatori, riguardo alle richieste.
Vi prego di prestare attenzione alla mia richiesta 23172.
Almeno in termini di VACANZE pensate a cosa e come si può fare...
Sì, l'unico modo per scoprire se il mercato è chiuso è inviando una richiesta di trading o analizzando l'assenza di quotazioni attraverso un timer. Almeno, io non l'ho trovato.
Ho risolto il problema in questo modo, ma nel tester questa funzione si rifiuta di funzionare. Tutto va bene su Demo. Forse qualcuno suggerirà una soluzione migliore?
Ho scritto molto tempo fa che il tempo effettivo del venerdì non coincide.
Ho deciso di scrivere ancora una volta.