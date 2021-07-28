Auguri per MT5 - pagina 38
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Diverse build hanno già notizie economiche, l'ultima mostra queste notizie sul grafico sotto forma di caselle di controllo.
Probabilmente sto andando avanti, ma se tutto rimane com'è, l'interfaccia mql non sarà conveniente.
1 Non ho trovato un oggetto come evento nell'aiuto, come posso ottenere una lista di questi oggetti?
2 Ho capito che ogni grafico visualizza in modo diverso (notizie di profilo) a seconda del simbolo. Ho provato a usare ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") ma funziona solo per gli indicatori. E poi avrà bisogno di analizzare molti grafici per tutte le notizie.
Penso che sarebbe più conveniente avere accesso esattamente al grafico visualizzato nella scheda"Calendario economico", è particolarmente importante salvare le celle.PS Di nuovo, come posso disattivare le caselle di controllo delle notizie sul grafico se non è necessario?
PS Di nuovo, come si fa a disattivare le bandiere delle notizie sul grafico se non è necessario?
Premi il tasto destro sulla tabella del calendario economico. È lì. È vero che si può abilitare/disabilitare tutto.
Chiuso l'MT, aperto le caselle di controllo sul posto, non è conveniente smontarle a mano tutto il tempo.
Serve un preset da visualizzare o meno.
MT chiuso, caselle di controllo aperte sul posto, non è conveniente doverle smontare a mano ogni volta.
Serve un preset da visualizzare o meno.
MT chiuso, caselle di controllo aperte sul posto, non è conveniente doverle smontare a mano ogni volta.
Serve un preset da visualizzare o meno.
1 mentre non sono riuscito a trovare un oggetto come l'evento nell'aiuto, come posso ottenere una lista di questi particolari oggetti?
Grafico? OBJ_EVENT?
Menu Calendario -> Mostra sui grafici -> Aggiornamento automatico Off.
Vorrei avere il flag di stato "mercato aperto/chiuso", come lo stato di connessione TERMINAL_CONNECTED.
Ora il mercato è chiuso, ma c'è una connessione, quindi non c'è niente per filtrare questa situazione.
Ecco perché l'Expert Advisor nel timer riempie il registro con varie schifezze.
A proposito, lo stesso problema in MT4, non c'è modo di filtrare lo script in loop su questo comando.
Vorrei avere il flag di stato "mercato aperto/chiuso", come lo stato di connessione TERMINAL_CONNECTED.
Al momento il mercato è chiuso ma la connessione esiste, quindi non c'è nulla che filtri questa situazione.
Ecco perché l'EA nel timer riempie il registro con varie porcherie.
A proposito, lo stesso problema in MT4, non c'è modo di filtrare lo script in loop su questo comando.
Ho scritto il seguente codice per intrappolare una tale situazione ma si rifiuta categoricamente di funzionare nello Strategy Tester mentre funziona perfettamente su un conto demo